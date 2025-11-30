Férfi kézi NB I: a Veszprém idegenben, a Győr otthon nyert bajnokit

A Veszprém 32–24-re győzött a Komló vendégeként a férfi kézilabda NB I 11. fordulójának vasárnapi játéknapján. A másik mérkőzésen hazai siker született, a Győr 28–25-re nyert a Balatonfüred ellen.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

11. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

ETO University–Balatonfüredi KSE 28–25 (15–11)

Carbonex-Komló–One Veszprém HC 24–32 (13–20)

November 28.

PLER–Gyöngyös 22–20

November 29.

Budakalász–Szigetszentmiklós 24–29

Ferencvárosi TC–Tatabánya 31–25

Csurgó–Budai Farkasok 31–30

NEKA–Szeged 31–36 1. Szeged 13 10 1 2 455–363 +92 21 2. Veszprém 10 10 – – 396–282 +114 20 3. Tatabánya 10 9 – 1 327–283 +44 18 4. FTC 11 6 1 4 365–356 +9 13 5. Győr 11 6 – 5 333–322 +11 12 6. Csurgó 12 4 2 6 346–352 –6 10 7. Budai Farkasok-Rév 11 3 4 4 303–331 –28 10 8. PLER 11 4 2 5 302–333 –31 10 9. Szigetszentmiklós 12 4 1 7 327–358 –31 9 10. Gyöngyös 11 4 – 7 300–328 –28 8 11. NEKA 12 3 2 7 328–360 –32 8 12. Balatonfüred 10 3 1 6 268–281 –13 7 13. Budakalász 11 2 1 8 316–364 –48 5 14. Komló 11 2 1 8 285–338 –53 5