Férfi kézi NB I: a Veszprém idegenben, a Győr otthon nyert bajnokit
A Veszprém 32–24-re győzött a Komló vendégeként a férfi kézilabda NB I 11. fordulójának vasárnapi játéknapján. A másik mérkőzésen hazai siker született, a Győr 28–25-re nyert a Balatonfüred ellen.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
11. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
ETO University–Balatonfüredi KSE 28–25 (15–11)
Carbonex-Komló–One Veszprém HC 24–32 (13–20)
Jegyzőkönyvek később…
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
November 28.
PLER–Gyöngyös 22–20
November 29.
Budakalász–Szigetszentmiklós 24–29
Ferencvárosi TC–Tatabánya 31–25
Csurgó–Budai Farkasok 31–30
NEKA–Szeged 31–36
|1. Szeged
13
10
1
2
455–363
+92
21
|2. Veszprém
10
10
–
–
396–282
+114
20
|3. Tatabánya
10
9
–
1
327–283
+44
18
|4. FTC
11
6
1
4
365–356
+9
13
|5. Győr
11
6
–
5
333–322
+11
12
|6. Csurgó
12
4
2
6
346–352
–6
10
|7. Budai Farkasok-Rév
11
3
4
4
303–331
–28
10
|8. PLER
11
4
2
5
302–333
–31
10
|9. Szigetszentmiklós
12
4
1
7
327–358
–31
9
|10. Gyöngyös
11
4
–
7
300–328
–28
8
|11. NEKA
12
3
2
7
328–360
–32
8
|12. Balatonfüred
10
3
1
6
268–281
–13
7
|13. Budakalász
11
2
1
8
316–364
–48
5
|14. Komló
11
2
1
8
285–338
–53
5
