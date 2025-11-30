Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: a Veszprém idegenben, a Győr otthon nyert bajnokit

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.30. 19:45
null
Gasper Marguc kilenc góllal járult hozzá a veszprémiek győzelméhez (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
férfi kézilabda NB I One Veszprém HC Balatonfüred
A Veszprém 32–24-re győzött a Komló vendégeként a férfi kézilabda NB I 11. fordulójának vasárnapi játéknapján. A másik mérkőzésen hazai siker született, a Győr 28–25-re nyert a Balatonfüred ellen.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
11. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
ETO University–Balatonfüredi KSE 28–25 (15–11)
Carbonex-Komló–One Veszprém HC 24–32 (13–20)
Jegyzőkönyvek később…

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
November 28.
PLER–Gyöngyös 22–20
November 29.
Budakalász–Szigetszentmiklós 24–29
Ferencvárosi TC–Tatabánya 31–25
Csurgó–Budai Farkasok 31–30
NEKA–Szeged 31–36

  1. Szeged

13

10

1

2

455–363

+92 

21 

  2. Veszprém

10

10

396–282

+114 

20 

  3. Tatabánya

10

9

1

327–283

+44 

18 

  4. FTC

11

6

1

4

365–356

+9 

13 

  5. Győr

11

6

5

333–322

+11 

12 

  6. Csurgó

12

4

2

6

346–352

–6 

10 

  7. Budai Farkasok-Rév

11

3

4

4

303–331

–28 

10 

  8. PLER

11

4

2

5

302–333

–31 

10 

  9. Szigetszentmiklós

12

4

1

7

327–358

–31 

10. Gyöngyös

11

4

7

300–328

–28 

11. NEKA

12

3

2

7

328–360

–32 

12. Balatonfüred

10

3

1

6

268–281

–13 

13. Budakalász

11

2

1

8

316–364

–48 

14. Komló

11

2

1

8

285–338

–53 

 

férfi kézilabda NB I One Veszprém HC Balatonfüred
Legfrissebb hírek

A Ferencváros elvette a Tatabánya veretlenségét a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
Tegnap, 19:10

Férfi kézilabda NB I: a PLER nagy csatában nyert a Gyöngyös ellen

Kézilabda
2025.11.28. 19:33

A Füchse Berlin otthon is legyőzte a Veszprémet

Kézilabda
2025.11.27. 22:25

Férfi kézi NB I: a Győr bejelentette Bombac távozását – hivatalos

Kézilabda
2025.11.27. 21:14

Nem elég csupán Gidselre figyelni Berlinben

Kézilabda
2025.11.27. 11:37

A Budai Farkasok nyerte az újrajátszott mérkőzést a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.11.26. 20:12

Férfi kézi NB I: tíz góllal verte meg a Szeged a Győrt

Kézilabda
2025.11.23. 20:06

Másodszor is nyert, bejutott a Balatonfüred a legjobb 16 közé a kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2025.11.23. 19:41
Ezek is érdekelhetik