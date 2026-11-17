Az Aston Martin keddi közlése nyomán Alonso mellett másik két autójukban a kilencszeres ralivilágbajnok francia Sébastien Loeb, valamint a tereprali szakágban tavaly világbajnok brazil Lucas Moraes ül majd a kormány mögött.

Alonso 2020-ban, kétéves F1-es kihagyása idején már indult a Dakaron, amit karrierje egyik legnagyobb kihívásának, egyben élményének nevezett. Azt a viadalt Szaúd-Arábiában rendezték, és Alonso a 13. helyen zárt a motoron ötszörös Dakar-győztes Marc Comával, akivel ismét egy versenyzőpárost alkotnak majd.

A 49. Dakar ralit biztonsági okokból ezúttal nem az eredetileg tervezett helyszínen, a szaúdi sivatagban, hanem Portugáliában és Marokkóban bonyolítják le január 9. és 23. között. Az útvonal 12 szakaszt tartalmaz, a versenyzőknek 7824 kilométert kell megtenniük, amelyből 4341 kilométer lesz a mért gyorsasági szakasz.

Alonso az Aston Martin F1-es csapatában három futammal a világbajnoki idény zárása előtt hét pontjával a 17. helyen áll a pilóták rangsorában.