Ellenfélként hazatérni akkor sem egyszerű, ha az ember profi sportolóként értelemszerűen aktuális csapata sikereiért tesz meg mindent. Faragó Kamilla Kecskeméten kezdte el a vízilabdát, majd még utánpótláskorú játékosként az UVSE-be igazolt, amelynél 2026 nyaráig maradt, amikor szintet lépve elfogadta a spanyol élcsapat Mataró ajánlatát és pályafutása során először légiósnak állt. Faragó négy magyar bajnoki címet, három Magyar Kupát, 2023-ban Eurokupát nyert az UVSE-vel.

„Jó, egyben összetett érzések is elfogtak, amikor a mérkőzés előtt beléptem a Hajós uszodába, először ellenfélként. Amikor az esti edzésen vízbe ugrottam, furcsa volt, hogy senkihez sem szólhatok magyarul, miközben itt ehhez szoktam hozzá – ecsetelte Faragó Kamilla, aki az elmúlt hétvégén a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában három góllal vette ki a részét a Mataró 13–4-es sikeréből az újpestiek ellen. – Még egy kicsit a mérkőzés elején is arra gondoltam, hogy most éppen szemben állok azokkal, akikkel az előző idényben még együtt játszottam, akikkel felnőttem, a második családommal. De mindig örömteli látni a korábbi csapattársaimat, edzőimet, közülük sokakkal tartom a kapcsolatot.”

Faragó mindemellett nagyon is jól érzi magát a Matarónál.

„A beilleszkedés mindig időbe telik, másik nyelv, ráadásul öten lakunk együtt, amit szoknom kellett ahhoz képest, hogy itthon vagy egyedül, vagy a párommal laktam. Három hónap elteltével viszont már minden jóval komfortosabb, az időjárás is kedvezőbb, tengerpart mellett edzünk, ami különleges.”

A Mataró a spanyol női élvonalbeli bajnokság címvédője, legutóbb 2–1-es összesítéssel ért csúcsra a Sant Andreu elleni döntőben, így harmadszor lett aranyérmes. Tíz forduló után most is vezeti az alapszakaszt, a BL-ben eddig kettőből kettő a mérlege (a nyitányon a BVSC-t otthon 16–9-re győzte le, Faragó ötször talált be). 2023-ban BL-ezüstérmes lett a Sabadell ellenében, a 2023–2024-es, valamint a 2025–2026-os kiírásban is négy közé jutott, 2016-ban Eurokupát nyert. Az újabb bajnoki címet és a négyes döntőt a BL-ben ezúttal is megcélozza.

„Jók az előjelek, nyilván még nagyon az idény elején járunk, de az eddigiek alapján mondhatom, jó úton haladunk a céljaink elérése felé és bőven van még bennünk fejlődési potenciál” – szögezte le a háromszoros világbajnoki és egyszeres Európa-bajnoki ezüstérmes Faragó Kamilla.