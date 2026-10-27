Nemzeti Sportrádió

Verstappen a rádiójával, Antonelli az utcai Mercedesszel bajlódott Texasban

I. SZ.I. SZ.
2026.10.27. 13:19
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Kimi Antonelli ötödik versenyzőként válhat F1-es világbajnokká Mexikóban (Fotó: Getty Images)
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F1 Kimi Antonelli F1 legek Liam Lawson Fernando Alonso Max Verstappen Amerikai Nagydíj
Kimi Antonelli az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmét követően a hét végén Mexikóvárosban szinte biztosan a Formula–1 világbajnoka lesz. Austinban Antonelli mellett Charles Leclerc is remekelt, míg Max Verstappen a rádiójával, Fernando Alonso pedig a gyenge riválisokkal bajlódott. A vb-éllovas a pályán kívül nem állt a helyzet magaslatán, míg Liam Lawson új oldalát mutatta meg. Érdekességek és sztorik az F1-ből.

 

A HÉT NYERTESE. Idei kilencedik győzelmét aratta Kimi Antonelli, aki hármas nyeretlenségi sorozatnak vetett véget Austinban. A Mercedes olasz pilótája idén átadhatja a múltnak Max Verstappen 2021-es csúcsát, a holland az első világbajnoki címének évében tíz versenyt nyert meg. Antonellinek öt futama van arra, hogy beállítsa vagy megdöntse ezt a rekordot. 

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A HÉT ESÉLYE. Kimi Antonelli hajszál híján világbajnok is lett Austinban, de öt viadallal a vége előtt 123 pont az előnye George Russell-lel és 124 Lewis Hamiltonnal szemben, ami azt jelenti, hogy Mexikóvárosban minden bizonnyal eljön a bajnokavatás. Ehhez elég a kilencedik helyen végeznie két üldözője eredményétől függetlenül, vagy az is megfelelő számára, ha sem Russell, sem Hamilton nem nyeri meg a vasárnapi futamot. (Vagy ha a héten az F1 vezetői úgy döntenek, hogy az iráni konfliktus miatt törlik a Katari és az Abu-dzabi Nagydíjat, és csak egy versennyel pótolják, az olasz abban a pillanatban világbajnok lesz.)

Antonelli lehet az ötödik, aki Mexikóban biztosítja be a világbajnoki címét, 1964-ben John Surtees, 1967-ben Denny Hulme, 1968-ban pedig Graham Hill egyaránt a mexikóvárosi idényzárón lett bajnok, míg Lewis Hamilton 2017-ben és 2018-ban is két futammal az idény vége előtt örülhetett negyedik és ötödik vb-trófeájának a közép-amerikai fővárosban.

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A HÉT CSAPATA.Mercedes az idei összes Grand Prix-n szerzett dobogós helyezést, azaz 18-nál jár. Ennél hosszabb hasonló szériával ugyanez az istálló kezdett szezont, 2014-ben Lewis Hamilton és Nico Rosberg 19-ig jutott (mert annyi versenyt rendeztek abban az évben) – ezt a rekordot beállíthatja a következő GP-n, majd meg is döntheti a német istálló, amelynek azért erősebb a konkurenciája, mint 12 évvel ezelőtt. Elméletileg a konstruktőri vb-pontversenyt 133 ponttal vezető Mercedes is bebiztosíthatja a vb-elsőségét Mexikóban, de ehhez 39 ponttal többet kellene szereznie, mint a Ferrarinak – azaz kettős győzelem vagy 1. és 3. helyezés mellett az olaszok hatalmas betlije kellene ahhoz, hogy már vasárnap kilencszeres konstruktőr-világbajnok legyen a német gyártó.

A HÉT RAJTJA. A Szingapúri Nagydíj után többen kritizálták Charles Leclerc-t amiatt, hogy a rajtnál nem vállalta be az előzést Max Verstappennel szemben, és ezzel lemondott a győzelem lehetőségéről. Austinban nem teketóriázott, a rajt után a texasi pálya első szektorában több kanyaron át tartó, nagyszerű manőverrel utasította maga mögé a hollandot. Verstappen ugyan gyorsan visszaelőzte, a hajrában Leclerc újra megelőzte a Red Bullt, és egymás után a második viadalt zárta a második helyen.

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A HÉT SOROZATA. Max Verstappen sorozatban a hatodik futamát és a nyolcadik Amerikai Nagydíját zárta dobogós helyen Austinban, ez a leghosszabb sorozata egyetlen pályán. Ennél hosszabb hasonló szériája csak Lewis Hamiltonnak van, kettő is, 2014 és 2024 között zsinórban 11-szer volt dobogós a Brit GP-n Silverstone-ban, és 2014-től 2022-ig kilences menetelést produkált Bahreinben is. Az élő sorozatok közül a második leghosszabb is Verstappené, Kanadában 2022 óta egyhuzamban ötször végzett az első háromban. Ezt két négyes széria követi, Charles Leclerc Belgiumban, Lando Norris a Hungaroringen tart egymás után négy dobogós helynél.

A HÉT NYILATKOZATA. Az Amerikai Nagydíj előtti két futamot megnyerő Max Verstappen úgy érezte, Texasban a Red Bull csak átlagos volt, ezért nem volt esélye a győzelemre. Leginkább az zavarta a verseny közben, hogy a mérnökével akadozott a rádiós kapcsolat, amire már a Szingapúri GP után is panaszkodott. „Nem másodszor fordult ez elő, nem is tudom, hányszor hátráltatott már minket a rádiós probléma. Talán jelbeszéddel kellene kommunikálnunk, az olcsóbb is. Ez tragédia, tényleg nagyon idegesítő” – mondta Verstappen a futam után. Csapattársa, a harmadik helyről rajtolva hatodikként célba érő Isaac Hadjar ugyanerre panaszkodott, plusz a kuplungra is, amely miatt elrontotta a rajtot annak ellenére, hogy úgy érezte, mindent tökéletesen csinált.

A HÉT KRITIKÁJA. Fernando Alonso az idény végére őszinteségi rohamokkal kezeli az Aston Martin idei teljesítménye által kiváltott frusztrációját. Austinban a korábbi nagydíjakkal ellentétben nem saját csapatát kritizálta, hanem a riválisokat, ami abból a szempontból érthető, hogy a Honda-motoros autó versenytempója Texasban meghaladta a csapat idei átlagát. „Az első körben Albon megfeledkezett a 11-es kanyarról, nem fordult balra, hanem nekem jött, amivel tönkretette a versenyemet. Már csak azért is szükségünk lesz jobb autóra, hogy előrébbről rajtolhassunk, mert a rajtrács utolsó harmadában nagyon gyenge képességű pilóták vannak” – mondta Alonso, aki szerint a gépe elég jó lett volna ahhoz az első körös ütközés nélkül, hogy akár a kilencedik helyen érjen célba.

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A HÉT KELLEMETLEN PILLANATA. A Mercedes-pilótákkal a héten reklámfilmet forgattak, és az eseményen Kimi Antonelli egy elektromos Mercedes-AMG-vel véletlenül nekitolatott egy fakerítésnek. George Russell reakciójából azonnal mém lett, a Mercedes pedig a TikTok-on azzal osztotta meg a jelenetet, hogy „egyébként ő vezeti a világbajnokságot”.

A HÉT ZENÉSZE. A versenyhétvége előtt koncertet adott Liam Lawson, a Racing Bulls új-zélandi pilótája, aki gitárral a kezében érkezett meg az austini paddockba is. „Gyerekkorunkban a testvéremmel és néhány sráccal együtt játszottunk, ilyen koncertről álmodtunk, és most végre lehetőségünk nyílt arra, hogy ezt megvalósítsuk. A versenyzés miatt tíz éve nem nagyon volt lehetőségem rá, hogy együtt zenéljünk, de nagyon jó, hogy összehoztuk. Persze nagyon ideges voltam” – mondta Lawson, akinek a pályán nyújtott teljesítménye nem látta kárát a zenélésnek, a kilencedik helyen ért célba, sorozatban hatodik pontszerzéséhez segítve a Racing Bullst, amely a 2008-as, 2019-es, 2021-es és 2025-ös hatodik helyezés után idén jó eséllyel (az 1985-ben indult Minardi-korszakot is beleértve) fennállása legjobb konstruktőr-vb-helyezését éri el – legalábbis 33 ponttal vezet a hatodik Alpine előtt.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliMercedes-
2.Charles LeclercFerrari13.078 mp h.
3.Max VerstappenRed Bull-Ford17.485 mp h.
4.Lewis HamiltonFerrari18.515 mp h.
5.Lando NorrisMcLaren-Mercedes30.521 mp h.
6.Isack HadjarRed Bull-Ford34.373 mp h.
7.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes52.674 mp h.
8.George RussellMercedes54.303 mp h.
9.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:19.183 p h.
10.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1:27.516 p h.
11.Nico HülkenbergAudi1:34.945 p h.
12.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
13.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
14.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
15.Lance StrollAston Martin-Honda1 kör h.
16.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
18.Carlos SainzWilliams-Mercedes1 kör h.
19.Sergio PérezCadillac-Ferrari1 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari48
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes35
 Oliver BearmanHaas-Ferrari24

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli365
2. George Russell242
3. Lewis Hamilton241
4. Max Verstappen236
5. Charles Leclerc233
6. Lando Norris211
7. Oscar Piastri144
8. Isack Hadjar105
9. Liam Lawson77
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg13
15. Gabriel Bortoleto10
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes607
2. Ferrari474
3. McLaren-Mercedes355
4. Red Bull-Ford355
5. Racing Bulls-Ford102
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari30
8. Audi23
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Hamilton 1:34.893
Időmérő1. Antonelli 1:34.015
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

F1 Kimi Antonelli F1 legek Liam Lawson Fernando Alonso Max Verstappen Amerikai Nagydíj
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