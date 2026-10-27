Verstappen a rádiójával, Antonelli az utcai Mercedesszel bajlódott Texasban

A HÉT SOROZATA. Max Verstappen sorozatban a hatodik futamát és a nyolcadik Amerikai Nagydíját zárta dobogós helyen Austinban, ez a leghosszabb sorozata egyetlen pályán. Ennél hosszabb hasonló szériája csak Lewis Hamiltonnak van, kettő is, 2014 és 2024 között zsinórban 11-szer volt dobogós a Brit GP-n Silverstone-ban, és 2014-től 2022-ig kilences menetelést produkált Bahreinben is. Az élő sorozatok közül a második leghosszabb is Verstappené, Kanadában 2022 óta egyhuzamban ötször végzett az első háromban. Ezt két négyes széria követi, Charles Leclerc Belgiumban, Lando Norris a Hungaroringen tart egymás után négy dobogós helynél.

A HÉT NYILATKOZATA. Az Amerikai Nagydíj előtti két futamot megnyerő Max Verstappen úgy érezte, Texasban a Red Bull csak átlagos volt, ezért nem volt esélye a győzelemre. Leginkább az zavarta a verseny közben, hogy a mérnökével akadozott a rádiós kapcsolat, amire már a Szingapúri GP után is panaszkodott. „Nem másodszor fordult ez elő, nem is tudom, hányszor hátráltatott már minket a rádiós probléma. Talán jelbeszéddel kellene kommunikálnunk, az olcsóbb is. Ez tragédia, tényleg nagyon idegesítő” – mondta Verstappen a futam után. Csapattársa, a harmadik helyről rajtolva hatodikként célba érő Isaac Hadjar ugyanerre panaszkodott, plusz a kuplungra is, amely miatt elrontotta a rajtot annak ellenére, hogy úgy érezte, mindent tökéletesen csinált.

A HÉT KRITIKÁJA. Fernando Alonso az idény végére őszinteségi rohamokkal kezeli az Aston Martin idei teljesítménye által kiváltott frusztrációját. Austinban a korábbi nagydíjakkal ellentétben nem saját csapatát kritizálta, hanem a riválisokat, ami abból a szempontból érthető, hogy a Honda-motoros autó versenytempója Texasban meghaladta a csapat idei átlagát. „Az első körben Albon megfeledkezett a 11-es kanyarról, nem fordult balra, hanem nekem jött, amivel tönkretette a versenyemet. Már csak azért is szükségünk lesz jobb autóra, hogy előrébbről rajtolhassunk, mert a rajtrács utolsó harmadában nagyon gyenge képességű pilóták vannak” – mondta Alonso, aki szerint a gépe elég jó lett volna ahhoz az első körös ütközés nélkül, hogy akár a kilencedik helyen érjen célba.