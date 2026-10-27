Verstappen a rádiójával, Antonelli az utcai Mercedesszel bajlódott Texasban
A HÉT NYERTESE. Idei kilencedik győzelmét aratta Kimi Antonelli, aki hármas nyeretlenségi sorozatnak vetett véget Austinban. A Mercedes olasz pilótája idén átadhatja a múltnak Max Verstappen 2021-es csúcsát, a holland az első világbajnoki címének évében tíz versenyt nyert meg. Antonellinek öt futama van arra, hogy beállítsa vagy megdöntse ezt a rekordot.
A HÉT ESÉLYE. Kimi Antonelli hajszál híján világbajnok is lett Austinban, de öt viadallal a vége előtt 123 pont az előnye George Russell-lel és 124 Lewis Hamiltonnal szemben, ami azt jelenti, hogy Mexikóvárosban minden bizonnyal eljön a bajnokavatás. Ehhez elég a kilencedik helyen végeznie két üldözője eredményétől függetlenül, vagy az is megfelelő számára, ha sem Russell, sem Hamilton nem nyeri meg a vasárnapi futamot. (Vagy ha a héten az F1 vezetői úgy döntenek, hogy az iráni konfliktus miatt törlik a Katari és az Abu-dzabi Nagydíjat, és csak egy versennyel pótolják, az olasz abban a pillanatban világbajnok lesz.)
Antonelli lehet az ötödik, aki Mexikóban biztosítja be a világbajnoki címét, 1964-ben John Surtees, 1967-ben Denny Hulme, 1968-ban pedig Graham Hill egyaránt a mexikóvárosi idényzárón lett bajnok, míg Lewis Hamilton 2017-ben és 2018-ban is két futammal az idény vége előtt örülhetett negyedik és ötödik vb-trófeájának a közép-amerikai fővárosban.
A HÉT CSAPATA. A Mercedes az idei összes Grand Prix-n szerzett dobogós helyezést, azaz 18-nál jár. Ennél hosszabb hasonló szériával ugyanez az istálló kezdett szezont, 2014-ben Lewis Hamilton és Nico Rosberg 19-ig jutott (mert annyi versenyt rendeztek abban az évben) – ezt a rekordot beállíthatja a következő GP-n, majd meg is döntheti a német istálló, amelynek azért erősebb a konkurenciája, mint 12 évvel ezelőtt. Elméletileg a konstruktőri vb-pontversenyt 133 ponttal vezető Mercedes is bebiztosíthatja a vb-elsőségét Mexikóban, de ehhez 39 ponttal többet kellene szereznie, mint a Ferrarinak – azaz kettős győzelem vagy 1. és 3. helyezés mellett az olaszok hatalmas betlije kellene ahhoz, hogy már vasárnap kilencszeres konstruktőr-világbajnok legyen a német gyártó.
A HÉT RAJTJA. A Szingapúri Nagydíj után többen kritizálták Charles Leclerc-t amiatt, hogy a rajtnál nem vállalta be az előzést Max Verstappennel szemben, és ezzel lemondott a győzelem lehetőségéről. Austinban nem teketóriázott, a rajt után a texasi pálya első szektorában több kanyaron át tartó, nagyszerű manőverrel utasította maga mögé a hollandot. Verstappen ugyan gyorsan visszaelőzte, a hajrában Leclerc újra megelőzte a Red Bullt, és egymás után a második viadalt zárta a második helyen.
A HÉT SOROZATA. Max Verstappen sorozatban a hatodik futamát és a nyolcadik Amerikai Nagydíját zárta dobogós helyen Austinban, ez a leghosszabb sorozata egyetlen pályán. Ennél hosszabb hasonló szériája csak Lewis Hamiltonnak van, kettő is, 2014 és 2024 között zsinórban 11-szer volt dobogós a Brit GP-n Silverstone-ban, és 2014-től 2022-ig kilences menetelést produkált Bahreinben is. Az élő sorozatok közül a második leghosszabb is Verstappené, Kanadában 2022 óta egyhuzamban ötször végzett az első háromban. Ezt két négyes széria követi, Charles Leclerc Belgiumban, Lando Norris a Hungaroringen tart egymás után négy dobogós helynél.
A HÉT NYILATKOZATA. Az Amerikai Nagydíj előtti két futamot megnyerő Max Verstappen úgy érezte, Texasban a Red Bull csak átlagos volt, ezért nem volt esélye a győzelemre. Leginkább az zavarta a verseny közben, hogy a mérnökével akadozott a rádiós kapcsolat, amire már a Szingapúri GP után is panaszkodott. „Nem másodszor fordult ez elő, nem is tudom, hányszor hátráltatott már minket a rádiós probléma. Talán jelbeszéddel kellene kommunikálnunk, az olcsóbb is. Ez tragédia, tényleg nagyon idegesítő” – mondta Verstappen a futam után. Csapattársa, a harmadik helyről rajtolva hatodikként célba érő Isaac Hadjar ugyanerre panaszkodott, plusz a kuplungra is, amely miatt elrontotta a rajtot annak ellenére, hogy úgy érezte, mindent tökéletesen csinált.
A HÉT KRITIKÁJA. Fernando Alonso az idény végére őszinteségi rohamokkal kezeli az Aston Martin idei teljesítménye által kiváltott frusztrációját. Austinban a korábbi nagydíjakkal ellentétben nem saját csapatát kritizálta, hanem a riválisokat, ami abból a szempontból érthető, hogy a Honda-motoros autó versenytempója Texasban meghaladta a csapat idei átlagát. „Az első körben Albon megfeledkezett a 11-es kanyarról, nem fordult balra, hanem nekem jött, amivel tönkretette a versenyemet. Már csak azért is szükségünk lesz jobb autóra, hogy előrébbről rajtolhassunk, mert a rajtrács utolsó harmadában nagyon gyenge képességű pilóták vannak” – mondta Alonso, aki szerint a gépe elég jó lett volna ahhoz az első körös ütközés nélkül, hogy akár a kilencedik helyen érjen célba.
A HÉT KELLEMETLEN PILLANATA. A Mercedes-pilótákkal a héten reklámfilmet forgattak, és az eseményen Kimi Antonelli egy elektromos Mercedes-AMG-vel véletlenül nekitolatott egy fakerítésnek. George Russell reakciójából azonnal mém lett, a Mercedes pedig a TikTok-on azzal osztotta meg a jelenetet, hogy „egyébként ő vezeti a világbajnokságot”.
A HÉT ZENÉSZE. A versenyhétvége előtt koncertet adott Liam Lawson, a Racing Bulls új-zélandi pilótája, aki gitárral a kezében érkezett meg az austini paddockba is. „Gyerekkorunkban a testvéremmel és néhány sráccal együtt játszottunk, ilyen koncertről álmodtunk, és most végre lehetőségünk nyílt arra, hogy ezt megvalósítsuk. A versenyzés miatt tíz éve nem nagyon volt lehetőségem rá, hogy együtt zenéljünk, de nagyon jó, hogy összehoztuk. Persze nagyon ideges voltam” – mondta Lawson, akinek a pályán nyújtott teljesítménye nem látta kárát a zenélésnek, a kilencedik helyen ért célba, sorozatban hatodik pontszerzéséhez segítve a Racing Bullst, amely a 2008-as, 2019-es, 2021-es és 2025-ös hatodik helyezés után idén jó eséllyel (az 1985-ben indult Minardi-korszakot is beleértve) fennállása legjobb konstruktőr-vb-helyezését éri el – legalábbis 33 ponttal vezet a hatodik Alpine előtt.
AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|-
|2.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|13.078 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|17.485 mp h.
|4.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|18.515 mp h.
|5.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|30.521 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|34.373 mp h.
|7.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|52.674 mp h.
|8.
|George Russell
|Mercedes
|54.303 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:19.183 p h.
|10.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:27.516 p h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:34.945 p h.
|12.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|18.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|19.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|48
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|35
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|24
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|365
|2.
|George Russell
|242
|3.
|Lewis Hamilton
|241
|4.
|Max Verstappen
|236
|5.
|Charles Leclerc
|233
|6.
|Lando Norris
|211
|7.
|Oscar Piastri
|144
|8.
|Isack Hadjar
|105
|9.
|Liam Lawson
|77
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|13
|15.
|Gabriel Bortoleto
|10
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|607
|2.
|Ferrari
|474
|3.
|McLaren-Mercedes
|355
|4.
|Red Bull-Ford
|355
|5.
|Racing Bulls-Ford
|102
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|30
|8.
|Audi
|23
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:35.291
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Hamilton 1:34.893
|Időmérő
|1. Antonelli 1:34.015
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00