Marco Rossi: Már eldöntöttük, ki helyettesíti Orbánt!

„Akár a zsebemből is hajlandó lennék fizetni azért, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk!”

Marco Rossi ezekkel a szavakkal zárta a mérkőzés előtti, Telkiben megtartott sajtótájékoztatóját. A szövetségi kapitány ezzel azt alighanem azt szerette volna érzékeltetni, mennyire vágyik a sikerre, mennyire fontos lenne, hogy csapatával visszajusson a Nemzetek Ligája A-ligájába.

Ehhez azonban győzni kell Észak-Írország ellen!

Kíváncsiak voltunk rá, ha a mérkőzés hajrájában 0–0 lesz az állás, mennyit lenne hajlandó kockáztatni, hiszen egy rúgott gól választaná el csapatát az egyenes ági feljutástól?! Mikor jön el az a pillanat, amikor már érdemes többet kockáztatni? mondta, majd hozzátette, utána is tartaniuk kell magukat a tervhez.

„A kezdet kezdetétől megpróbálunk betalálni – felelte lapunk felvetésére Marco Rossi. – Szükségünk van a három pontra, és ezért mindent meg is teszünk. Nem szeretnénk a találkozó végéig várni a támadásokkal. Fontos lesz, hogy az ellenfelet a lehető legtávolabb tartsuk a tizenhatosunktól, hiszen az ilyen helyzetekben bármi előfordulhat. Ezt már megtapasztaltuk. Egy mérkőzésen van, amikor mi irányítjuk a játékot, máskor mélyebben kell védekeznünk. Megvan a tervünk, és szeretnénk tartani magunkat hozzá.”

Belfastban az utolsó tíz percben mindkét csapat előtt ott volt a győzelem lehetősége. A 79. percben Isaac Price lövését Tóth Balázs védte, a 90.-ben pedig Pierce Charles állította meg Tóth Alex próbálkozását. A két jelenet között Willi Orbán lövését blokkolták, Szoboszlai Dominik és Vitális Milán célt tévesztett – maradt a 0–0. Könnyű most felidézni a magyar helyzeteket a hajrából, de ahhoz, hogy az utolsó percben még a győzelemért támadhasson a csapat, kellett Tóth Balázs védése is.

Valószínűleg négy-öt játékos más lesz a kezdőcsapatunkban, mint Észak-Írországban

– mondta Rossi, szóba került, min változtatna a belfasti mérkőzéshez képest. – Ott sok mindent jól csináltunk. Az első félidőben két-három hibát elkövettünk, ami akár egy gólba is kerülhetett volna, de a fordulás után feljavultunk. Hátul stabilan játszottunk, és szerintem több helyzetünk volt a győzelem megszerzésére, mint nekik.”

Szeptemberben Jurek Gábor és Lukács Dániel kezdett elöl, Bolla Bendegúz pedig sérülés miatt már a 34. percben lejött. Szombaton Tbilisziben Varga Barnabás és Sallai Roland is a kezdőcsapatban kapott helyet. Varga a 85. percben lőtte a második magyar gólt, amikor a grúzoknak az egyenlítésért már ki kellett jönniük. Az északírek ellen éppen ilyen helyből lehet kevés az első gólig. Varga Barnabás akkor is segíthet, ha egy felpassz után magával viszi az egyik belső védőt, és Sallai már az így megnyíló területre indulhat be. A kérdés az, milyen gyakran sikerül úgy megjátszani a csatárt, hogy legyen hozzá közel érkező társa.

Az északíreknél biztosan lesz változás. Jamie Donley eltiltott, Rossi szerint a rutinos Josh Magennis kezdhet a helyén. Donley szombaton kétszer is közel járt a gólhoz Ukrajna ellen. Az első találatát les miatt érvénytelenítették, nem sokkal később Anatolij Trubin védte közeli lövését. Végül Terry Devlin távolról talált be, és az északíreknek ennyi elég is volt a győzelemhez.

„Az időjárás Britanniát idézi, de nem hinném, hogy befolyásolja a találkozót – mondta a kapitány. – Letisztult stílusa van az ellenfelünknek. Az egész Nemzetek Ligájában az övék az egyetlen válogatott, amelyik egyetlen gólt sem kapott. Nagyon kevés lehetőséget adnak az ellenfeleiknek. Közvetlenül játszanak, nem dédelgetik sokáig a labdát. A bedobásokból, a szögletekből, a szabadrúgásokból is igyekeznek kihozni a legtöbbet, és kihasználják a magassági előnyüket.”

Egy rossz helyre kifejelt labda után már jöhet is a következő beadás. Ha az oldalvonalon túlra kerül, abból is lehet még egy ívelés. Rossi ezért beszélt annyit arról, milyen messze kell tartani a vendégeket a magyar tizenhatostól. És ezért volt az egyik első kérdés hétfőn, ki játszik Willi Orbán helyén.

Már eldöntöttük. Willi stabil tagja a csapatunknak, nagy terhelést kapott az elmúlt években. Nem lesz könnyű pótolni, de van három másik belső védőnk, egyikük biztosan játszani fog.

Szalai Attila, Markgráf Ákos és Szűcs Kornél is ott van a keretben. Tbilisziben Csinger Márk kezdett Orbán mellett, kedden új társa lesz. A lipcsei védővel együtt Vitális Milán is eltiltását tölti. Lukács Dániel sérülés miatt már elhagyta az edzőtábort, a szombaton a bal oldalon kezdő Nagy Zsolt pedig gyomor- és bélrendszeri panaszok miatt került ki a keretből.

Szoboszlai Dominik fájós térde is szóba került. Rossi erre visszakérdezett, látott-e bárki gondot a játékán Tbilisziben. A csapatkapitány végigjátszotta a találkozót, és az ő szöglete után született meg a vezető gól. „Nem lehetett okunk panaszra amiatt, ahogyan Grúzia ellen futballozott. Készen áll, rendelkezésre áll, játszani fog.”

Két forduló után egy pontja volt a magyar válogatottnak. Azóta kétszer nyert Grúzia és egyszer Ukrajna ellen, így tíz ponttal áll az északírek tizenegy pontja mögött. Győzelemmel egyenes ágon jut vissza az A-ligába, döntetlennel vagy vereséggel márciusi osztályozó vár rá. A második hely már biztos, így az Eb-selejtező sorsolását is a második kalapból várhatja. A december 6-i sorsolás helyszíne történetesen Belfast.

Ezt a célunkat már elértük, de ettől függetlenül szeretnénk az A-ligában játszani, és most az a célunk, hogy legyőzzük az északíreket.

Szombaton Tbilisziben nem lehettek ott a magyar szurkolók. A Puskás Arénában kedden ismét közel telt ház előtt léphet pályára a válogatott. A kapitánynak erről is volt egy mondata, amelyet érdemes volt megjegyezni.

„Tudjuk, hogy a magyar szurkolók azért jönnek ki a stadionba, hogy támogassanak bennünket. Megérdemlik, hogy legalább néhány percnyi boldogságot szerezzünk nekik.”

Tbilisziben a 73. percig kellett várni az első gólra. A Puskásban tavaly novemberben még a ráadásban is volt idejük az íreknek, hogy elrontsák a magyar estét. Rossi azóta is emlékszik azokra a percekre. Kedden azt szeretné, ha a végén az északíreknek kellene az órát nézniük.