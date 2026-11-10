Alonso húsz év után ismét a külső íven varázsolt egy hétszeres bajnok ellen

A HÉT ELSŐJE. A Brazil Nagydíj vizes pályán kezdődött, és a hajrában újra eleredt az eső, mégis az interlagosi futam volt az idény első nagydíja, amelyen sem a piros zászlóra, sem a biztonsági autóra, de még csak a virtuális safety carra (VSC-re) sem volt szükség. A mezőny nagyon éretten vezetett az esőben, az időmérőn kiengedték az autókat olyan vizes pályán, mint nagyon régóta nem, és nagyobb baleset nélkül lezajlott a hétvége.

A HÉT MENTÉSE. Max Verstappen a motoralkatrészek idei kvótájának átlépése miatt 30 rajthelyes büntetést kapott, ezért csak a 21. helyről indult a vizes pályán kezdődő versenyen. Az első kör végén a 13. helyre jött fel, a másodikat a 11., a harmadikat a 9., az ötödiket a 7., a tizenegyediket az ötödik helyen zárta, és végül a második helyen ért célba Norris mögött. A holland 2024-ben a 17. helyről rajtolva győzött ugyanitt szintén esőben, egy éve a bokszból indulva lett harmadik, de a Red Bull szimulációja így sem tartotta lehetségesnek, hogy második legyen. „Nincs az a szimuláció, amely szerint öt kör alatt 14 helyet jössz előre. A miénk sem tudta megjósolni ezt. De Max ilyen, rendszeresen túlteljesíti a versenyszimulációinkat” – ismerte el Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke. Verstappen és Hadjar dobogójának köszönhetően a Red Bull-Ford hajtóegység (15) több dobogós helyezéssel büszkélkedhet idén, mint a Ferrari (13).

A HÉT AJÁNDÉKA. A Red Bull-istállótól a Brazil Nagydíjon búcsúzott el Ole Schack szerelő, aki az osztrák istálló első idénye óta a csapat tagja volt (2004-ben csatlakozott a jogelőd Jaguarhoz). A 48 éves dán idén úgy döntött, ideje véget vetni a vándor életvitelnek, és otthon maradni. Az interlagosi futam volt az utolsó, amelyre elutazott a csapattal, és ebből az alkalomból Max Verstappen neki ajándékozta a futamon viselt bukósisakját, míg a csapat egy speciális orrkúppal lepte meg. Schack David Coulthard és Sebastian Vettel után a holland autójának orr részén dolgozott. „Rengeteget köszönhetek a Red Bullnak, de a családomnak is, amely elviselte, hogy éveken át ilyen önző voltam és a világot jártam. Ideje visszaadni nekik, ami jár” – mondta Schack.

Ole Schack, présent chez Red Bull depuis sa création, va prendre sa retraite après le GP du Brésil ! 👋 Max Verstappen lui a offert l’un de ses casques ! ❤️ #F1 #BrasilGP https://t.co/2jOIQNTrrE — Le Sprint (@LeSprintEdition) November 8, 2026

A HÉT ÁLLÁSA. Max Verstappen meglépett a riválisoktól a világbajnokság második helyezéséért folyó küzdelemben, a holland 17 ponttal vezet George Russell mögött, akit egy ponttal követ Lewis Hamilton, és a brazíliai győzelmével bejelentkezett a dobogóra Lando Norris is, aki már csak hárommal marad el Charles Leclerc-től, és 15-tel Hamiltontól. Az erőviszonyok pályáról pályára változnak (csak Verstappen erős mindenhol), így az idény hátralévő részében izgalmasan alakul a dobogóért folyó versenyfutás.

2. Max Verstappen 279

3. George Russell 262

4. Lewis Hamilton 261

5. Charles Leclerc 249

6. Lando Norris 246