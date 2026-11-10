Alonso húsz év után ismét a külső íven varázsolt egy hétszeres bajnok ellen
A HÉT BAJNOKA. Fennállása során kilencedszer lett konstruktőr-világbajnok a Mercedes, amely ezzel feljött az örökranglista dobogójára a Williams mellé. A Williams 1980 és 1997 között szerezte meg bajnoki címeit, míg a Mercedes 2014-ben volt először bajnok hivatalosan. Az 1954-es és 1955-ös világbajnokságban is uralkodó német márka akkor azért nem lehetett világbajnok, mert 1958-ig nem írták ki a konstruktőr-világbajnokságot. Az örökrangsor első két helyén a Ferrari (16) és a McLaren (10) áll.
A Mercedes 2018 után másodszor biztosította be csapat-vb-címét Brazíliában, ahol összességében hatodszor dőlt el a konstruktőrök versenyfutása. 2006-ban a Renault, 2008-ban a Ferrari, 2009-ben a Brawn GP, 2010-ben a Red Bull lett világbajnok Interlagosban.
A HÉT NYERTESE. Az idén először már nem világbajnoki címvédőként rajthoz álló Lando Norris idei harmadik, összességében 14. győzelmét aratta az F1-ben. Ezzel az örökranglista 20. helyére jött fel másik három világbajnok, Graham Hill, Jack Brabham és Emerson Fittipaldi mellé. 50. dobogós helyével Jenson Buttonnal holtversenyben 18., 20. pole pozíciójával pedig Damon Hill és Valtteri Bottas társaságában 16.
A HÉT ELSŐJE. A Brazil Nagydíj vizes pályán kezdődött, és a hajrában újra eleredt az eső, mégis az interlagosi futam volt az idény első nagydíja, amelyen sem a piros zászlóra, sem a biztonsági autóra, de még csak a virtuális safety carra (VSC-re) sem volt szükség. A mezőny nagyon éretten vezetett az esőben, az időmérőn kiengedték az autókat olyan vizes pályán, mint nagyon régóta nem, és nagyobb baleset nélkül lezajlott a hétvége.
A HÉT MENTÉSE. Max Verstappen a motoralkatrészek idei kvótájának átlépése miatt 30 rajthelyes büntetést kapott, ezért csak a 21. helyről indult a vizes pályán kezdődő versenyen. Az első kör végén a 13. helyre jött fel, a másodikat a 11., a harmadikat a 9., az ötödiket a 7., a tizenegyediket az ötödik helyen zárta, és végül a második helyen ért célba Norris mögött. A holland 2024-ben a 17. helyről rajtolva győzött ugyanitt szintén esőben, egy éve a bokszból indulva lett harmadik, de a Red Bull szimulációja így sem tartotta lehetségesnek, hogy második legyen. „Nincs az a szimuláció, amely szerint öt kör alatt 14 helyet jössz előre. A miénk sem tudta megjósolni ezt. De Max ilyen, rendszeresen túlteljesíti a versenyszimulációinkat” – ismerte el Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke. Verstappen és Hadjar dobogójának köszönhetően a Red Bull-Ford hajtóegység (15) több dobogós helyezéssel büszkélkedhet idén, mint a Ferrari (13).
A HÉT AJÁNDÉKA. A Red Bull-istállótól a Brazil Nagydíjon búcsúzott el Ole Schack szerelő, aki az osztrák istálló első idénye óta a csapat tagja volt (2004-ben csatlakozott a jogelőd Jaguarhoz). A 48 éves dán idén úgy döntött, ideje véget vetni a vándor életvitelnek, és otthon maradni. Az interlagosi futam volt az utolsó, amelyre elutazott a csapattal, és ebből az alkalomból Max Verstappen neki ajándékozta a futamon viselt bukósisakját, míg a csapat egy speciális orrkúppal lepte meg. Schack David Coulthard és Sebastian Vettel után a holland autójának orr részén dolgozott. „Rengeteget köszönhetek a Red Bullnak, de a családomnak is, amely elviselte, hogy éveken át ilyen önző voltam és a világot jártam. Ideje visszaadni nekik, ami jár” – mondta Schack.
A HÉT ÁLLÁSA. Max Verstappen meglépett a riválisoktól a világbajnokság második helyezéséért folyó küzdelemben, a holland 17 ponttal vezet George Russell mögött, akit egy ponttal követ Lewis Hamilton, és a brazíliai győzelmével bejelentkezett a dobogóra Lando Norris is, aki már csak hárommal marad el Charles Leclerc-től, és 15-tel Hamiltontól. Az erőviszonyok pályáról pályára változnak (csak Verstappen erős mindenhol), így az idény hátralévő részében izgalmasan alakul a dobogóért folyó versenyfutás.
2. Max Verstappen 279
3. George Russell 262
4. Lewis Hamilton 261
5. Charles Leclerc 249
6. Lando Norris 246
A HÉT ELŐZÉSE. Fernando Alonso az interlagosi futam 10. körében a lesajnált Aston Martin-Hondával a 6-7. kanyarkombinációban a külső íven előzte meg a Ferrariban ülő Lewis Hamiltont. A spanyol húsz évvel ezelőtt egy másik hétszeres világbajnokkal kísértetiesen hasonlóan bánt el, a Hungaroringen a Renault-ban ülve Michael Schumachert kerülte ki hasonló időjárási körülmények között az ötös kanyar külső ívén a negyedik körben. Nem sok versenyzőnek volt lehetősége arra, hogy ezt megcsinálja két hétszeres bajnokkal (akik ráadásul futamgyőzelemre képes Ferrariban ültek), Alonso meg is mutatta, hogy nem lehetetlen.
A HÉT JUBILEUMA. Karrierje 400. futamán indult Lewis Hamilton, aki Fernando Alonso (445) után másodikként érte el ezt a mérföldkövet. A Ferrari pilótája mögött Kimi Räikkönen a harmadik 349 rajttal. Az aktív pilóták közül Sergio Pérez a harmadik 301 rajttal. Hamilton az első körén kívül (a 20. rajthelyről a 9. pozícióba jött fel) nem sok mindenre lehet büszke vasárnapról, a tavalyi Magyar Nagydíj óta először ért célba körhátrányban.
A HÉT KIESŐJE. Lance Stroll a 209. alkalommal rajtolt el F1-es futamon, amivel a kanadai pilóta feljött Nico Hülkenberg mögé egy örökranglista második helyére. Eddig az olasz Andrea De Cesarisszal holtversenyben voltak másodikak azok közül, akik sohasem nyertek futamot, de Stroll most maga mögött hagyta az F1-ben 1980 és 1994 között versenyző, 2014-ben közúti balesetben életét vesztő olaszt. Hülkenberg 269 rajttal vezet ebben a kategóriában – Strollhoz hasonlóan abban a hitben versenyeznek, hogy a rekord egyszer visszaszáll De Cesarisra.
Stroll az ezredforduló óta elsőként esett ki legalább 13 versenyről egy idényben. Ilyen sok kiesése legutóbb Rubens Barrichellónak volt 1997-ben, a brazil akkor a Stewart-Forddal a 17 futamból 14-et adott fel. De Cesaris 1987-ben a Brabham-BMW-vel a 16-ból 16 nagydíjat feladott, de kétszer teljesítette a versenytáv 90%-át, így a hivatalos végeredményben szerepelt a neve, Belgiumban ráadásul harmadik lett így.
A HÉT SZAKÍTÁSA. Oscar Piastri a Brazil Nagydíj után bejelentette, hogy a továbbiakban nem Mark Webber lesz a menedzsere. A korábbi F1-es pilóta a feleségével, Ann Webberrel (aki az ő ügynöke volt aktív évei alatt) 2019 óta képviselte Piastrit, aki három éven belül a Formula Renault Európa-kupát, az F3-as és az F2-es bajnokságot is megnyerte, majd miután az Alpine 2022-re nem adott lehetőséget neki az F1-ben, a Webber házaspár 2023-as szerződést intézett neki a McLarennél. A nagy vihart kavaró váltás után Piastri tavaly vb-esélyes volt, de Webber 2010-es idényéhez hasonlóan hoppon maradt csapattársával szemben. Idén Webber már el sem kísérte a versenyekre Piastrit, és most végleg elváltak az útjaik.
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:35:23.504
|2.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|14.602 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|24.485 mp h.
|4.
|George Russell
|Mercedes
|33.991 mp h.
|5.
|Kimi Antonelli*
|Mercedes
|41.017 mp h.
|6.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|56.475 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:15.402 p h.
|8.
|Charles Leclerc**
|Ferrari
|1:18.586 p h.
|9.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1 kör h.
|10.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|11.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|12.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|13.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|15.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|18.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|19.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|20.
|Rafael Camara
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|30
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: 5 másodperces időbüntetés veszélyes kiengedés miatt.
*: 5 másodperces időbüntetés jogosulatlan előnyszerzés miatt.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|390
|2.
|Max Verstappen
|279
|3.
|George Russell
|262
|4.
|Lewis Hamilton
|261
|5.
|Charles Leclerc
|249
|6.
|Lando Norris
|246
|7.
|Oscar Piastri
|152
|8.
|Isack Hadjar
|122
|9.
|Liam Lawson
|89
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|14
|15.
|Gabriel Bortoleto
|14
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Rjó Hirakava
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|652
|2.
|Ferrari
|510
|3.
|Red Bull-Ford
|415
|4.
|McLaren-Mercedes
|398
|5.
|Racing Bulls-Ford
|114
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|28
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:11.717
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:10.763
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:11.622
|Időmérő
|1. Norris 1:27.470
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00