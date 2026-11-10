Alonso húsz év után ismét a külső íven varázsolt egy hétszeres bajnok ellen

I. SZ.I. SZ.
2026.11.10. 12:46
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Fernando Alonso remek manőverrel előzte meg Lewis Hamiltont Interlagosban (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 F1 legek Fernando Alonso Max Verstappen Lewis Hamilton Sao Pauló-i Nagydíj Lando Norris Mercedes
Lando Norris futamgyőzelmet, a Mercedes világbajnoki címet ünnepelt vasárnap Brazíliában, ahol Lewis Hamilton számára nem lett emlékezetes a 400. Formula–1-es futama. Fernando Alonso húsz évvel ezelőtti bravúrt ismételt meg, csapattársa, Lance Stroll nem olyan rekordokat döntöget, amelyekre büszke lehetne. Érdekességek és sztorik az F1-ből.

A HÉT BAJNOKA. Fennállása során kilencedszer lett konstruktőr-világbajnok a Mercedes, amely ezzel feljött az örökranglista dobogójára a Williams mellé. A Williams 1980 és 1997 között szerezte meg bajnoki címeit, míg a Mercedes 2014-ben volt először bajnok hivatalosan. Az 1954-es és 1955-ös világbajnokságban is uralkodó német márka akkor azért nem lehetett világbajnok, mert 1958-ig nem írták ki a konstruktőr-világbajnokságot. Az örökrangsor első két helyén a Ferrari (16) és a McLaren (10) áll.

A Mercedes 2018 után másodszor biztosította be csapat-vb-címét Brazíliában, ahol összességében hatodszor dőlt el a konstruktőrök versenyfutása. 2006-ban a Renault, 2008-ban a Ferrari, 2009-ben a Brawn GP, 2010-ben a Red Bull lett világbajnok Interlagosban.

A HÉT NYERTESE. Az idén először már nem világbajnoki címvédőként rajthoz álló Lando Norris idei harmadik, összességében 14. győzelmét aratta az F1-ben. Ezzel az örökranglista 20. helyére jött fel másik három világbajnok, Graham Hill, Jack Brabham és Emerson Fittipaldi mellé. 50. dobogós helyével Jenson Buttonnal holtversenyben 18., 20. pole pozíciójával pedig Damon Hill és Valtteri Bottas társaságában 16.

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Verstappen újra bizonyította a klasszisát, a Red Bull kettős dobogóját kiegészítő Hadjar kissé bosszús volt a hibák miatt.

A HÉT ELSŐJE. Brazil Nagydíj vizes pályán kezdődött, és a hajrában újra eleredt az eső, mégis az interlagosi futam volt az idény első nagydíja, amelyen sem a piros zászlóra, sem a biztonsági autóra, de még csak a virtuális safety carra (VSC-re) sem volt szükség. A mezőny nagyon éretten vezetett az esőben, az időmérőn kiengedték az autókat olyan vizes pályán, mint nagyon régóta nem, és nagyobb baleset nélkül lezajlott a hétvége.

A HÉT MENTÉSE. Max Verstappen a motoralkatrészek idei kvótájának átlépése miatt 30 rajthelyes büntetést kapott, ezért csak a 21. helyről indult a vizes pályán kezdődő versenyen. Az első kör végén a 13. helyre jött fel, a másodikat a 11., a harmadikat a 9., az ötödiket a 7., a tizenegyediket az ötödik helyen zárta, és végül a második helyen ért célba Norris mögött. A holland 2024-ben a 17. helyről rajtolva győzött ugyanitt szintén esőben, egy éve a bokszból indulva lett harmadik, de a Red Bull szimulációja így sem tartotta lehetségesnek, hogy második legyen. „Nincs az a szimuláció, amely szerint öt kör alatt 14 helyet jössz előre. A miénk sem tudta megjósolni ezt. De Max ilyen, rendszeresen túlteljesíti a versenyszimulációinkat” – ismerte el Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke. Verstappen és Hadjar dobogójának köszönhetően a Red Bull-Ford hajtóegység (15) több dobogós helyezéssel büszkélkedhet idén, mint a Ferrari (13).

A HÉT AJÁNDÉKA. A Red Bull-istállótól a Brazil Nagydíjon búcsúzott el Ole Schack szerelő, aki az osztrák istálló első idénye óta a csapat tagja volt (2004-ben csatlakozott a jogelőd Jaguarhoz). A 48 éves dán idén úgy döntött, ideje véget vetni a vándor életvitelnek, és otthon maradni. Az interlagosi futam volt az utolsó, amelyre elutazott a csapattal, és ebből az alkalomból Max Verstappen neki ajándékozta a futamon viselt bukósisakját, míg a csapat egy speciális orrkúppal lepte meg. Schack David Coulthard és Sebastian Vettel után a holland autójának orr részén dolgozott. „Rengeteget köszönhetek a Red Bullnak, de a családomnak is, amely elviselte, hogy éveken át ilyen önző voltam és a világot jártam. Ideje visszaadni nekik, ami jár” – mondta Schack.

A HÉT ÁLLÁSA. Max Verstappen meglépett a riválisoktól a világbajnokság második helyezéséért folyó küzdelemben, a holland 17 ponttal vezet George Russell mögött, akit egy ponttal követ Lewis Hamilton, és a brazíliai győzelmével bejelentkezett a dobogóra Lando Norris is, aki már csak hárommal marad el Charles Leclerc-től, és 15-tel Hamiltontól. Az erőviszonyok pályáról pályára változnak (csak Verstappen erős mindenhol), így az idény hátralévő részében izgalmasan alakul a dobogóért folyó versenyfutás.
2. Max Verstappen 279
3. George Russell 262
4. Lewis Hamilton 261
5. Charles Leclerc 249
6. Lando Norris 246

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A vasárnapi Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj másnapján Lando Norris futamgyőzelme kevesebb figyelmet kapott.

A HÉT ELŐZÉSE. Fernando Alonso az interlagosi futam 10. körében a lesajnált Aston Martin-Hondával a 6-7. kanyarkombinációban a külső íven előzte meg a Ferrariban ülő Lewis Hamiltont. A spanyol húsz évvel ezelőtt egy másik hétszeres világbajnokkal kísértetiesen hasonlóan bánt el, a Hungaroringen a Renault-ban ülve Michael Schumachert kerülte ki hasonló időjárási körülmények között az ötös kanyar külső ívén a negyedik körben. Nem sok versenyzőnek volt lehetősége arra, hogy ezt megcsinálja két hétszeres bajnokkal (akik ráadásul futamgyőzelemre képes Ferrariban ültek), Alonso meg is mutatta, hogy nem lehetetlen.

A HÉT JUBILEUMA. Karrierje 400. futamán indult Lewis Hamilton, aki Fernando Alonso (445) után másodikként érte el ezt a mérföldkövet. A Ferrari pilótája mögött Kimi Räikkönen a harmadik 349 rajttal. Az aktív pilóták közül Sergio Pérez a harmadik 301 rajttal. Hamilton az első körén kívül (a 20. rajthelyről a 9. pozícióba jött fel) nem sok mindenre lehet büszke vasárnapról, a tavalyi Magyar Nagydíj óta először ért célba körhátrányban.

A HÉT KIESŐJE. Lance Stroll a 209. alkalommal rajtolt el F1-es futamon, amivel a kanadai pilóta feljött Nico Hülkenberg mögé egy örökranglista második helyére. Eddig az olasz Andrea De Cesarisszal holtversenyben voltak másodikak azok közül, akik sohasem nyertek futamot, de Stroll most maga mögött hagyta az F1-ben 1980 és 1994 között versenyző, 2014-ben közúti balesetben életét vesztő olaszt. Hülkenberg 269 rajttal vezet ebben a kategóriában – Strollhoz hasonlóan abban a hitben versenyeznek, hogy a rekord egyszer visszaszáll De Cesarisra.

Stroll az ezredforduló óta elsőként esett ki legalább 13 versenyről egy idényben. Ilyen sok kiesése legutóbb Rubens Barrichellónak volt 1997-ben, a brazil akkor a Stewart-Forddal a 17 futamból 14-et adott fel. De Cesaris 1987-ben a Brabham-BMW-vel a 16-ból 16 nagydíjat feladott, de kétszer teljesítette a versenytáv 90%-át, így a hivatalos végeredményben szerepelt a neve, Belgiumban ráadásul harmadik lett így.

F1 Grand Prix of Brazil
Lance Stroll (balra) nem kívánt rekordok felé halad, nem csoda, hogy néha a magányt választja (Fotó: Getty Images)

A HÉT SZAKÍTÁSA. Oscar Piastri a Brazil Nagydíj után bejelentette, hogy a továbbiakban nem Mark Webber lesz a menedzsere. A korábbi F1-es pilóta a feleségével, Ann Webberrel (aki az ő ügynöke volt aktív évei alatt) 2019 óta képviselte Piastrit, aki három éven belül a Formula Renault Európa-kupát, az F3-as és az F2-es bajnokságot is megnyerte, majd miután az Alpine 2022-re nem adott lehetőséget neki az F1-ben, a Webber házaspár 2023-as szerződést intézett neki a McLarennél. A nagy vihart kavaró váltás után Piastri tavaly vb-esélyes volt, de Webber 2010-es idényéhez hasonlóan hoppon maradt csapattársával szemben. Idén Webber már el sem kísérte a versenyekre Piastrit, és most végleg elváltak az útjaik.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Lando NorrisMcLaren-Mercedes1:35:23.504
  2.Max VerstappenRed Bull-Ford14.602 mp h.
  3.Isack HadjarRed Bull-Ford24.485 mp h.
  4.George RussellMercedes33.991 mp h.
  5.Kimi Antonelli*Mercedes41.017 mp h.
  6.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes56.475 mp h.
  7.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:15.402 p h.
  8.Charles Leclerc**Ferrari1:18.586 p h.
  9.Lewis HamiltonFerrari1 kör h.
10.Nico HülkenbergAudi1 kör h.
11.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
12.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
13.Franco ColapintoAlpine-Mercedes1 kör h.
14.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
15.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
16.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
17.Oliver BearmanHaas-Ferrari1 kör h.
18.Sergio PérezCadillac-Ferrari2 kör h.
19.Carlos SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
20.Rafael CamaraHaas-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda30
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari0
*: 5 másodperces időbüntetés veszélyes kiengedés miatt.
*: 5 másodperces időbüntetés jogosulatlan előnyszerzés miatt.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli*390
  2. Max Verstappen279
  3. George Russell262
  4. Lewis Hamilton261
  5.Charles Leclerc249
  6. Lando Norris246
  7. Oscar Piastri152
  8. Isack Hadjar122
  9. Liam Lawson  89
10. Pierre Gasly  42
11. Arvid Lindblad  38
12. Franco Colapinto  27
13. Oliver Bearman  23
14. Nico Hülkenberg  14
15. Gabriel Bortoleto  14
16. Esteban Ocon    7
17. Fernando Alonso    7
18. Carlos Sainz    7
19. Alexander Albon    5
20. Cunoda Juki    1
21.Rjó Hirakava    1
*: már bajnok.
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes*652
  2. Ferrari510
  3. Red Bull-Ford415
  4. McLaren-Mercedes398
  5. Racing Bulls-Ford114
  6. Alpine-Mercedes  69
  7. Haas-Ferrari  31
  8. Audi  28
  9. Williams-Mercedes  12
10. Aston Martin-Honda    7
11. Cadillac-Ferrari    0
*: már bajnok.

 

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő1. Norris 1:27.470
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00

 

 

F1 F1 legek Fernando Alonso Max Verstappen Lewis Hamilton Sao Pauló-i Nagydíj Lando Norris Mercedes
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