A hatodik tétmérkőzés következik a magyar és az északír válogatott között. Pozitív a mieink mérlege, hiszen az eddigi öt meccsből kettőt megnyertek, s két döntetlen mellett csupán egyszer kaptak ki. A két győztes összecsapás szereplőit kértük múltidézésre. Az első találkozásra 38 évvel ezelőtt került sor Budapesten, s a vb-selejtezőn Vincze István 85. percben szerzett góljával győztek a magyarok.

Vincze István sohasem felejti el a mámorító pillanatot, amikor győztes gólt lőtt az északírek elleni vb-selejtezőn

„Emlékezetes összecsapás volt – mondta megkeresésünkre a 44-szeres válogatott labdarúgó. – Nemcsak azért, mert egy-nullára nyertünk, hanem mert hiába győztünk, sajnos nem jutottunk ki az olaszországi világbajnokságra. Leccéből hívott haza Mezey György szövetségi kapitány, szakmai okok miatt azonban nem akart pályára küldeni. Szinte könyörögtem, hogy legalább a kispadra ültessen le. Nyolc perccel a meccs vége előtt becserélt az egyébként remekül futballozó Hajszán Gyula helyére, majd három perc múlva gólt rúgtam. Nem szakította ki a hálót a labda, az átvétel volt a helyzet kulcsa, a ballábas lövés után a labda átgurult a gólvonalon. Nem bánnám, ha kedden hasonló góllal nyernénk. Egyébként a sorsolás előtt nem gondoltam volna, hogy az északírek csoportelsőként érkeznek majd Budapestre, kis szerencsével Belfastban megverhettük volna őket. Marco Rossi szövetségi kapitány nyilván tudja, kikkel pótolja az eltiltottakat, s abban is biztos vagyok, hogy rendben lesz a támadójátékunk, nagyszerű labdarúgók szerepelnek a csatársorban.”

„Valóban nem ment rosszul a játék azon az 1988-as mérkőzésen – vette át a szót a 37-szeres válogatott Hajszán Gyula. – Hatalmas tornyok ellen kellett érvényesülnöm, kifárasztottam őket, a sok csel és mozgás miatt azonban én is elkészültem az erőmmel, de aztán beállt a helyemre Pilu, és ahogy kell, beverte a bal alsó sarokba. A keddi összecsapás sem lesz könnyű, de hiszem, hogy amit a sors az írek elleni tavalyi vb-selejtezőn elvett tőlünk, most visszaadja.”

Egy évvel később Belfastban csaptak össze a felek a vb-selejtezőben, már Bicskei Bertalan irányította a magyar együttest, amely idegenben is bebizonyította, jobb ellenfelénél, 2–1-re győzött. Az 50-szeres válogatott Bognár György akkora gólt rúgott ballal, hogy arrafelé talán még ma is emlegetik.

„Már a tizenharmadik percben vezetést szereztünk – emlékezett vissza a Paksi FC vezetőedzője. – Aztán a szünet előtt jött az a ballábas bomba, a labda a lécről vágódott a hálóba. Ragyogóan futballoztunk, végig jobbak voltunk, mint a hazaiak, s bár több góllal is vezethettünk volna, a hajrában szépítettek, izgalmasan alakult a vége. Ami a keddi Nemzetek Ligája-mérkőzést illeti: noha a csoportot jelenleg Észak-Írország vezeti, a magyar válogatott – akárcsak a mi időnkben – jobb nála, ez a szeptemberi idegenbeli összecsapáson is megmutatkozott. Ma már persze nincsenek könnyű ellenfelek, az északírek sem azok, de többet tud náluk a mi csapatunk.”

Az 56-szoros válogatott Kovács Kálmán is azok közé tartozik, aki nemcsak győztes meccsen szerepelt, de gólt is rúgott az északíreknek az 1989. szeptember 6-i, Belfastban rendezett mérkőzésen.

„Nemzetközi csatársorunk volt azon a találkozón – mondta megkeresésünkre a 61 éves csatár. – Hiszen csatártársam, Fischer Pali az Ajaxból, én pedig a francia Auxerre-ből kerültem a válogatottba. Szerencsémre már a tizenharmadik percben betaláltam, aztán Bognár Gyuri növelte az előnyünket az egyébként nem túl könnyű mérkőzésen. Remélem, hasonló eredmény születik majd kedden. Egyébként én azt hittem, az ukránok lesznek a legnagyobb ellenfeleink a csoportban, de ez most már mindegy is, hazai pályán harcolhatjuk ki az elsőséget. Természetesen ott leszek a meccsen, ezúttal nem önkéntesként, de ott leszek a lelátón és szurkolok a csapatnak.”

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