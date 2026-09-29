Nemzeti Sportrádió

F1: Alonso jövőre is versenyez az Aston Martinnál

2026.09.29. 14:16
Fernando Alonso (Fotó: Getty Images)
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Aston Martin Fernando Alonso Formula-1 Lance Stroll F1
Egy évvel meghosszabbította a szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istálló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Formula–1-es világbajnok.

„Továbbra is gyorsnak érzem magam, motivált vagyok és a Formula–1 megszállottja” – jelentette ki a 45 éves spanyol pilóta, aki 2001-ben debütált a száguldó cirkuszban.

A csapat keddi bejelentése szerint a veterán sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istállónál a 2027-es szezonra.

A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso – akivel kapcsolatban kérdéses volt, hogy folytatja-e pályafutását – 2023-ban csatlakozott az Aston Martinhoz, amelynél 85 versenyen indult, nyolcszor állt dobogón, és kétszer volt második.

 

Aston Martin Fernando Alonso Formula-1 Lance Stroll F1
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