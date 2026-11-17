Reeves augusztusban, Dublinban, Gary Cully ellen lépett ringbe, és a meccs tizedik menetében kiütéses vereséget szenvedett. A találkozót követően kórházba került, ahol megműtötték, és a haláláig mesterséges kómában tartották. Bár a sajtóban megjelent hírek korábban még arról számoltak be, hogy javul az állapota, a hétvégén fertőzést kapott, ami a halálához vezetett.

A 31 éves Reeves 18 profi mérkőzéséből 16-ot nyert meg, 11-et kiütéssel.