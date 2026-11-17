Hétfőn 31 éves korában elhunyt Lee Reeves, ír profi ökölvívó, aki három hónappal ezelőtti mérkőzésén szenvedett súlyos sérülést, és azóta kómában volt.
Reeves augusztusban, Dublinban, Gary Cully ellen lépett ringbe, és a meccs tizedik menetében kiütéses vereséget szenvedett. A találkozót követően kórházba került, ahol megműtötték, és a haláláig mesterséges kómában tartották. Bár a sajtóban megjelent hírek korábban még arról számoltak be, hogy javul az állapota, a hétvégén fertőzést kapott, ami a halálához vezetett.
A 31 éves Reeves 18 profi mérkőzéséből 16-ot nyert meg, 11-et kiütéssel.
Legfrissebb hírek
1. Papp-kupa: szorítóba! – két kontinens egy ringben
Ökölvívás
2026.11.13. 20:50
Hámori Luca: Magamért és Európáért bokszolok
Ökölvívás
2026.11.13. 11:34
Elhunyt a vb-szereplő argentin középpályás
Minden más foci
2026.11.12. 09:37