A Keleti főcsoportban a New York Rangers 3–1-es győzelmet aratott a Montreal Canadiens ellen a Madison Square Gardenben, köszönhetően leginkább Will Cuylle-nak, aki két gólt is szerzett a kanadaiak ellen. A Rangers remek formában van, legutóbbi hét mérkőzéséből hatot megnyert, ráadásul sorozatban harmadik sikerét aratta. Scott Morrow is betalált, megszerezve első gólját a New York-i együttes színeiben. Joonas Korpisalo 24 védéssel járult hozzá a győzelemhez, ráadásul első hazai mérkőzésén győzelemmel mutatkozott be új csapatában. A finn kapus ezzel a franchise történetének hetedik hálóőre lett, aki első három szereplése mindegyikén győzelmet ünnepelhetett. A találkozó különleges alkalom volt a New York-i klub számára: a Rangers ugyanis pontosan száz évvel korábban, 1926. november 16-án játszotta első NHL-mérkőzését, amelyen ugyancsak a Montreal volt az ellenfele – akkor a Montreal Maroons ellen nyertek 1–0-ra a Madison Square Gardenben.

A játéknap másik mérkőzésén, már nyugaton a Vancouver Canucks izgalmas mérkőzésen – meglepetésre – 3–2-re győzött a Utah Mammoth vendégeként. A látogatóknál Brock Boeser góllal és két gólpasszal zárt, ezzel immár nyolc mérkőzés óta folyamatosan pontot szerez, míg a másik oldalon Jake DeBrusk egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a győzelemhez. A Canucks kapujában Nikita Tolopilo 34 védéssel segítette győzelemhez csapatát, amely – a mostani idényben csupán először – egymás után második meccsét tudta megnyerni az alapszakaszban, ennek ellenére még így is sereghajtó a főcsoportban.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Montreal Canadiens 3–1

Utah Mammoth–Vancouver Canucks 2–3