A bevonuló fiatalok ugyanolyan dizájnú mezeket viselnek majd, mint amilyenekben a magyar válogatott játékosai a világbajnoki kijutás alkalmával pályára léptek. A két csapatot bekísérő gyerekek így a magyar kosárlabda közelmúltjának egyik meghatározó sikerét idéző mezben állhatnak a nemzetközi mezőny játékosai mellé – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményben.

„A fiatal sportolók és az utánpótlás támogatása mindig is kiemelt szerepet kapott a márka életében. Harminchét év tapasztalatával a hátunk mögött, nagy múltú hazai gyártóként képviseljük a minőséget és a tartósságot. Szerettük volna, hogy a felnőttválogatott sikereiből a fiatalok is motivációt meríthessenek, és a történelmi kijutást idéző mezben maguk is részeseivé váljanak ennek az élménynek” – mondta Tóth Lászlóné, a TOTI Sport társalapítója.

A 100 százalékban magyar vállalkozás számára a sportruházat készítése a sportolók és a közösségek támogatásával kapcsolódik össze. A diósgyőri bevonulással azt szeretné elérni, hogy a történelmi eredmény üzenete a legfiatalabbakhoz is eljusson, és további lendületet adjon saját sportolói útjukhoz.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, N-CSOPORT

18.00: Magyarország–Dánia, Miskolc (Tv: M4 Sport)