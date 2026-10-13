Verstappen június óta remek sorozatban, Lawson formája fejtörést okoz a Red Bullnak 

A HÉT BALESETE. Szingapúrban sohasem volt könnyű előzni, de a szombati sprintfutam utolsó körében Lando Norris mégis tett egy kísérletet, méghozzá saját csapattársa, Oscar Piastri ellen. Az ausztrál nem látta, hogy a belső íven próbálkozik a csapattársa, elfordult a normál íven, a két autó összeért, és a negyedik-ötödik helyből egy nyolcadik lett. A McLaren Norris magyarországi és hollandiai győzelme óta csak keresi önmagát, ez az eset pedig nem segített megtalálni még akkor sem, ha Norris gyorsan elismerte a felelősségét, és a vasárnapi futamon negyedik és ötödik hellyel javított az istálló.

A HÉT BIZONYÍTÉKA. Liam Lawsont nem billentette ki, hogy néhány futamon át Isack Hadjart kellett helyettesítenie a Red Bullnál, a Racing Bullshoz visszatérve is csúcsformában versenyez az új-zélandi. Szingapúrban az összes edzésen a középmezőny élén zárt, a sprintfutamon az ötödik, a versenyen a hetedik helyen végzett, és a vb-n úgy áll a kilencedik helyen, hogy közelebb van a Red Bull-os Hadjarhoz, mint az őt üldöző Pierre Gaslyhoz. Ez azért nagyon fontos most Lawson számára, mert az F2 bajnoki címéért harcoló bolgár Nikola Colov arra vár, hogy bemutatkozhasson az F1-ben, és erre elsősorban az új-zélandi helyén lenne lehetősége. De most nagyon nehéz elképzelni, hogy a Red Bull lemond Lawsonról az idény végén.

A HÉT FIA-BAKLÖVÉSE. Lassan minden versenyhétvégére jut egy olyan incidens, amit az FIA okoz valami mulasztásával. Szingapúrban a sprintidőmérőn szabadult el a pokol a verseny irányítóközpontjában, amikor Sergio Pérez balesete után meg kellett szakítani az első szakaszt. Ekkor az irányítóközpontban központilag kikapcsolták azt a funkciót, amely az egyenesekben nagyobb motorerőt ad a pilótáknak. Az újraindításkor elfelejtették bekapcsolni, majd amikor eszükbe jutott, bekapcsolták, majd 27 másodperccel később mégis újra kikapcsolták, így hol volt a pilótáknak pluszlóerejük, hol nem. Ahogy Malajziában, ezúttal is elismerte hibáját az FIA, de a csapatok nem tehettek mást, együtt éltek a történtekkel.

A HÉT FURCSA HIBÁJA. Rengeteg probléma volt már a félig elektromos motorok miatt, Szingapúrban Charles Leclerc futott bele Ferrarija pillanatnyi „elmezavarába”, a 46. körben a pálya leglassabb kanyarjából kijövet az autó gyorsítás helyett lelassult, a monacói megijedt, és a rádión panaszkodott a csapatának. „Az autó magától fékezett! Ha ez újra megtörténik, és nem én irányítom a kocsit, még baleset történik” – panaszkodott némi káromkodás kíséretében, mire Bryan Bozzi, a versenymérnöke próbálta megnyugtatni, hogy egyszeri eset volt, és ha megfelelő beállításra kapcsol, többé nem történik meg. Hamiltonnal nem történt hasonló, Leclerc-nél sem jelentkezett újra a hiba, így megszerezhette a második helyet.

Charles Leclerc hat futam után jutott vissza a dobogóra (Fotó: Getty Images)

A HÉT ROSSZ DÖNTÉSE. A Ferrari mindkét autójával dobogós lehetett volna, de Lewis Hamilton egy virtuális biztonsági autós időszakban úgy döntött, hogy nem cserél kereket, míg a riválisai ezt megtették. A biztos harmadik hely helyett a hatodikként ért célba, miután sorra megelőzték a vetélytársai. „Bocsánat, srácok, cserben hagytalak titeket. Rossz döntést hoztam, és ezért pontokat vesztettünk. Legközelebb megpróbálom jóvátenni” – mondta Hamilton a verseny végén a rádión, de mivel rosszul érezte magát az autóból kiszállva, a sajtónak nem kellett nyilatkoznia.

A HÉT KRITIKÁJA. Fernando Alonso sokat remélt az Aston Martintól a Szingapúri Nagydíj előtt, de csalódnia kellett, mert csak a Cadillaceket tudta megelőzni a versenyen. Hiába kapott új hajtóegységet a Hondától, az ellenfelek könnyedén előzgették a zöld autót. A mezőny végéről induló Isack Hadjar Red Bulljával még az első körökben csatázott, de hiába gondolta, hogy maga mögött tudja tartani a franciát, a kilencedik körben a virtuális biztonsági autós időszak utáni újraindulásnál elment mellette. „Annyira nevetséges ez a motor” – mondta a rádión, és a verseny további részében is lemondóan vagy kritikusan kommunikált, például akkor, amikor Verstappen lekörözte. „Kib.szott egy tizedet nyerünk körönként, de most elvesztettem két másodpercet azzal, hogy elengedjem. És most kell húsz kör, hogy visszahozzam, ami itt elment. Ezért ne mondd, hogy nyomjam a gázt, mert nem fogom nyomni” – szólt Alonso később. Az Aston Martin nehézségei közepette Andrew Vizard versenymérnök munkája az egyik legkevésbé irigylésre méltó idén az F1-ben.

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen Red Bull-Ford - 2. Charles Leclerc Ferrari 3. Kimi Antonelli Mercedes 4. Lando Norris McLaren-Mercedes 5. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 6. Lewis Hamilton Ferrari 7. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 8. Nico Hülkenberg Audi 9. George Russell Mercedes 10. Isack Hadjar Red Bull-Ford 11. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 12. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1 kör h. 13. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1 kör h. 15. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 16. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1 kör h. 17. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 2 kör h. 18. Alexander Albon Williams-Mercedes 3 kör h. 19. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 3 kör h. FELADTÁK megtett körök Lance Stroll Aston Martin-Honda 36 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 29 Gabriel Bortoleto Audi 7

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 340 2. George Russell 238 3. Lewis Hamilton 229 4. Max Verstappen 221 5. Charles Leclerc 215 6. Lando Norris 201 7. Oscar Piastri 138 8. Isack Hadjar 97 9. Liam Lawson 75 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 23 14. Nico Hülkenberg 13 15. Gabriel Bortoleto 10 16. Esteban Ocon 7 17. Fernando Alonso 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1