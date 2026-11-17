AZ NSO-OLVASÓK KEZDŐCSAPATA ÉSZAK-ÍRORSZÁG ELLEN

Tóth Balázs (5690 szavazat, 96.6 százalék) – Osváth Attila (3819, 64.8%), Csinger Márk (5597, 95%), Szalai Attila (3038, 51.6%), Kerkez Milos (5672, 96.3%) – Schäfer András (5598, 95%), Callum Styles (3754, 63.7%) – Bolla Bendegúz (2486, 42.2%) Szoboszlai Dominik (5553, 94.3%), Sallai Roland (5721, 97.1%) – Varga Barnabás (5796, 98.4%).

Az már nagyjából a Nemzeti Sport Online olvasói szavazásaiból lemérhető, hogy kik számítanak ma a magyar válogatott „kihagyhatatlan” alapemberinek, ők azok, akik voksolásainkon rendre 90 százalék fölötti szavazati aránnyal zárnak, és ha bevethetők, Marco Rossi szövetségi kapitány is szinte mindig a kezdőcsapatba nevezi őket. Közülük az egyik legnépszerűbb Willi Orbán, aki a grúziai meccs előtt is a legtöbb voksot kapta, most nem állhat a kapitány rendelkezésére eltiltás miatt.

Viszont a hiányában a másik belső védő, Csinger Márk helye még inkább megkérdőjelezhetetlen, a Groningen játékosa kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően abszolút az idei év nagy nyertesének tekinthető, amit mi sem jelez jobban, mint hogy mostani szavazásunkban többen kattintottak az ő csapatba állítására (5597), mint a kisebb sérüléssel bajlódó csapatkapitány, Szoboszlai Dominikéra (5553). A hátsó alakzatból Csinger mellett az egész csapatból a harmadik legtöbb szavazatot kapó kapus, Tóth Balázs, valamint a liverpooli balhátvéd, Kerkez Milos is 90 százalék fölötti szavazataránnyal került be olvasóink tizenegyébe. Amelybe Orbán helyére az idén a válogatottban még nem szerepelt Szalai Attila került a középső védő pozíciójába (a lengyel Pogon Szczecin védője 936 szavazattal előzte meg posztriválisát, Markgráf Ákost). Jobbhátvédnek pedig a legtöbben Osváth Attilát jelölték (3819-en).

A középpályán továbbra is biztos láncszem Schäfer András, aki mellé most Vitális hiányában Callum Stylest szavazták be olvasóink (3754-en). A West Bromwich légiósa a grúzok ellen nem játszott, viszont olvasóink többsége már azon a meccsen is a kezdőcsapatba állította volna, akkor balszélsőként.

Most a teljes névsorban 2. legtöbb voksot kapó Sallai Roland (5721) került a támadósor bal szélére, Szoboszlai középre, jobbra Bolla Bendegúz (az olvasói csapatbók a legkisebb, 42.2-es szavazati aránnyal), amiben Redzic Damir múlt heti sérülése is szerepet játszhat.

Előre pedig Varga Barnabás került, akit szinte minden voksoló a csapatába állított, 5891-ből 5796-an (a legtöbben).

A SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE