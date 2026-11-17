A talákozó előtt négymeccses győzelmi sorozattal állt a Miami és a Houston is. Ráadásul a Nyugati Konferencia első nyolc csapata hétfőig 22–3-as mérleggel állt a Keleti Konferencia csapatai ellen – átlagosan 13,4 ponttal nyertek. Ezek közül egyetlen csapat sem szenvedett el 11 pontnál nagyobb vereséget keleti ellenféltől, egészen hajnalig. A Heat egy pillanatra sem állt vesztésre az egy nappal korábban idénycsúcsot jelentő 147 pontot szóró Rockets ellen.

A Houston első kilenc mezőnykísérletéből csak egy volt sikeres, így hamar kétszámjegyűvé nőtt a különbség. A Miami győzelméből Janisz Adetokunbo 20 pontos, 13 lepattanós dupla duplával vette ki a részét, míg Klay Thompson öt triplát elsüllyesztve végzett 17 ponttal. Thompson az első 13 meccsén már 53 sikeres hárompontosnál tart, eddigi 16 idényéből most érte el leggyorsabban az ötven triplás határt és már csak 22-re van Ray Allentől, aki minden idők harmadik legtöbb hárompontos dobásával rendelkezik az NBA-ben. A Heat a 3–6-os kezdés után már sorozatban öt győzelemnél tart. 128–110

53 TRIPLES IN 13 GAMES FOR KLAY! It’s the quickest he’s reached 50 threes in his 16 seasons 🔥🔥 He’s now 22 away from passing Ray Allen for 3rd all-time. https://t.co/cfNgKeltnE — NBA (@NBA) November 17, 2026

Joel Embiid idénybeli első 30 pont feletti teljesítményével aratott sikert a Philly. A LeBron James nélkül játszó 76ersben a 37 pontos Embiid mellett Jaylen Brown 31 pontos, 13 lepattanós dupla duplát ért el, mielőtt a negyedik negyedben Julius Randle-lel ütközött volna és elhagyta a parkettet. Visszatért kötéssel a fején, de aztán lábsérülés miatt szállt ki. A Philadelphia negyedik meccsét is behúzta James nélkül és egyedül vezeti keletet. 123–135

JOEL EMBIID DROPS HIS FIRST 30-PIECE OF THE SEASON IN PHILLY'S ROAD VICTORY 🔔 37 PTS | 5 REB | 2 BLK https://t.co/nMVSpncsUN — NBA (@NBA) November 17, 2026

A drafton két top három játékos csapott össze Washingtonban. Cam Boozer karrierrekordot jelentő 29 pontot és karriercsúcsot jelentő hét triplát értékesített, míg AJ Dybantsa 21 ponttal zárt. A jobb tripla és mezőnyhatékonysággal játszó Memphis hetedik idegenbeli meccsét is megnyerte még úgy is, hogy Ty Jerome nem játszott és az első félidő végén 69–57-es hátrányban volt. A hazaiaknál Anthony Davis vezette a lőlapot 23 ponttal. 120–136

TWO OF THE TOP THREE PICKS IN THE 2026 NBA DRAFT WENT HEAD-TO-HEAD IN DC 🍿 Cam Boozer: 29p (career-high), 7 threes (career-high) AJ Dybantsa: 21p, 5r, 3s @memgrizz moves to 7-0 on the road and 10-4 on the season! https://t.co/B3k6dytkKe — NBA (@NBA) November 17, 2026

Donovan Mitchell parádéjával nyert a Cleveland. A Cavs sztárja 64 százalékos mezőnyhatékonysággal 39 pontot szórt, ebből húszat a negyedik negyedben. Evan Mobley hiányában és James Harden (9 pont, 3/10 mezőnyból) kellet is Mithcell extrája. A vendégeknél Matas Buzelis 23, míg Normal Powell 27 pontig jutott. 126–115

SPIDA GOT BUCKETS ALL. NIGHT. LONG. 🕷️ 39 PTS (20 in 4Q) 🕷️ 16-25 FGM (64 FG%) @cavs defeat the Bulls at home! https://t.co/ggcnxDb3rI — NBA (@NBA) November 17, 2026

Sorozatban négy győzelemnél az Orlando. A Magic ezúttal a Boston Celtics skalpját gyűjtötte be idegenben, köszönhetően annak, hogy 50 százalékos hatékonysággal dobott mezőnyból. Az Orlando legutóbb 2022 decemberében nyert Bostonban. Ezúttal a 15 percnél többet pályán töltő játékosok mindegyike elérte a kétszámjegyű pontot, közülük is kiemelkedett a Franz Wagner (21), Anthony Black (20) és Desmond Bane (244) alkotta trió. A hazaianál Jayson Tatum 24 pontos, 12 lepattanós dupla duplát ért el. 105–115

CAM BOOZER SETS 2 NEW CAREER HIGHS IN POINTS (29) AND THREES (7) 🔥 GRIZZLIES MOVE TO 7-0 ON THE ROAD! https://t.co/lXFtJxOAv1 — NBA (@NBA) November 17, 2026

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Boston Celtics–Orlando Magic 105–115 (17–20, 24–30, 36–25, 28–40)

Cleveland Cavaliers–Chicago Bulls 126–115 (25–31, 32–17, 31–31, 38–36)

Washington Wizards–Memphis Grizzlies 120–136 (35–33, 34–26, 18–42, 33–35)

Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers 123–135 (26–33, 33–45, 36–27, 28–30)

Miami Heat–Houston Rockets 128–110 (29–15, 33–31, 39–35, 27–29)

Minnesota Timberwolves–Portland Trail Blazers 106–98 (26–26, 33–25, 28–22, 19–25)

New Orleans Pelicans–Golden State Warriors 115–94 (35–11, 26–25, 32–29, 22–29)

Denver Nuggets–Phoenix Suns 105–117 (24–20, 29–36, 29–34, 23–27)