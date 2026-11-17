A november 2-i Tenerife–Andorra spanyol másodosztályú mérkőzés végén Jesús de Miguel elindult egy előrevágott labdára, de a kapujából messzire kifutó Jesús Owono letarolta. Az ütközés után a csatárt újra kellett éleszteni, de a kórházba szállítás után, másnap életét vesztette. A mérkőzést félbeszakították, és a spanyol szövetség szerdán úgy határozott, hogy az akkori döntetlen állást tekinti végeredménynek. Később a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) a Fegyelmi Szabályzat 102. cikkelyét alkalmazta, amely a játék közben tanúsított, sérülést vagy súlyos következményeket okozó erőszakos magatartásra vonatkozik. Ennek büntetési mértéke 4-12 meccs, és Owono a legsúlyosabb kiszabható büntetést kapta.

A büntetésre reagált az Andorra elnöke, Gerard Piqué: „Hadd mondjam ki egyértelműen: Jesúsnak tizenkét mérkőzésnél több időre lesz szüksége, mire újra pályára léphet. Semmilyen eltiltás nem hozza vissza hozzánk De Miguelt. Hihetetlen volt látni a csapattársai és családtagjai részéről áradó támogatást és szeretetet, és egyértelmű, hogy hatalmas űrt hagy maga után. Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet hatalmas hatással volt nemcsak a spanyol labdarúgásra, hanem az egész világra. Ez valami teljesen megmagyarázhatatlan dolog, ami még soha nem történt meg a labdarúgásban, és még most is azon töprengünk, hogy miért történt ez? Játékosok, volt játékosok, edzők, kapusok… mindannyian balesetnek nevezték. A Jesús Owonóra kiszabott tizenkét mérkőzéses eltiltás számomra úgy tűnik, mintha Jesúsra hárítanák a felelősséget olyan következményekért, amelyek nem az ő hibájából származtak” – idézte a BBC az FC Barcelona korábbi védőjét.

Piqué egy saját esetet is megosztott a szerencsétlen eset kapcsán: „A büntetést magának a cselekménynek kell alapulnia, nem pedig a következményeknek. Hogy egy példát említsek: ugyanazon a hétvégén az Albacete hazai pályáján történt egy incidens, amelynek során az Albacete egyik játékosa, Corpas, megpróbálta elrúgni a labdát, de véletlenül eltalálta a fejét Quadrinak, a Sabadell játékosának. Szerencsére Quadri jól van; ebben az esetben a következmények nem voltak súlyosak, és a versenybizottság úgy döntött, hogy Corpast három mérkőzésre tiltja el. Mindezt figyelembe véve a következőn töprengek: mit büntetnek, a cselekményt vagy a következményeket? Azért készítem ezt a videót, mert ez a helyzet személyes szinten is nagyon mélyen megérintett. Először is, Tenerifén voltam, amikor ez történt, és amikor lementem az öltözőbe, és láttam a játékosaink reakcióját, rájöttem, hogy ez egy olyan élmény, amely mindannyiunkat, akik ott voltunk, egész életünkben végigkísér. Másodszor azért, mert én magam is átéltem már ilyen helyzetet. 2012-ben, a Barcelona–Chelsea Bajnokok Ligája-elődöntőben egy nagyon hasonló helyzetben összeütköztem a saját kapusommal, Victor Valdésszel. Két test halad nagy sebességgel egymással ellentétes irányba, mindkettő a labdára koncentrál, majd hirtelen összeütköznek, és az egyik mindig rosszabbul jár, mint a másik. Ebben az esetben én voltam az, én kaptam a fejemre az ütést. Megpróbáltam tovább játszani, de nem emlékeztem semmire; végül lecseréltek, mert látták, hogy teljesen össze vagyok zavarodva, és semmire sem emlékszem, amíg fel nem ébredtem a kórházban. A következmények súlyosabbak is lehettek volna, mint amilyenek végül lettek. Egy ideig eszméletlen voltam, és kórházban kellett maradnom, de a saját kapusom okozta a balesetet, és ez nem jelenti azt, hogy Victor Valdés lenne a hibás, egyáltalán nem, és még ha valami rosszabb is történt volna, akkor sem ő lett volna a hibás.”

„Mindezt azért mondom el, mert a Tenerife stadionjában történt helyzet nagyon hasonló. Egy kapus és egy játékos, akik mind a ketten a labdát figyelik, összeütköznek. Nekünk, embereknek gyakran szükségünk van arra, hogy valakit hibáztassunk, mert különben nem tudjuk megérteni, miért történik ez a pályán. Ez egy baleset. Úgy gondolom, hogy a Jesúsra kiszabott maximális büntetés igazságtalan helyzetbe hozza őt, mert nem ő a felelős azért, ami végül történt” – zárta gondolatait Piqué.