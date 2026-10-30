Portugália és Marokkó rendezi jövőre a Dakar ralit

2026.10.30. 11:28
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Fotó: Getty Images
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Portugália és Marokkó közösen rendezi meg január 9. és 23. között a Dakar-rali 49. versenyét.

A tradicionális viadal honlapján a szervezők pénteki közleményükben kiemelték: a prológnak a portugáliai Algarve régió ad otthont, majd a közeli Loulé-Faróból indul az első szakasz, amelyet további tizenegy követ. A cél 7824 kilométer megtételét követően – amelyből 4341 km lesz a mért gyorsasági szakasz – Marrákesben lesz. A viadalon egy pihenőnapot tartanak, Agadirban.

A szervezők múlt vasárnap jelentették be, hogy biztonsági okokból jövőre nem Szaúd-Arábia lesz a házigazda, ahol 2020 óta rendezték meg a világ legismertebb tereprali-viadalát. Azt már akkor is hozzátették, és ezúttal is megerősítették, hogy egy évvel később, az 50., jubileumi viadal viszont visszaköltözik a szaúdi sivatagba.

A Dakar ralit eredetileg Párizs és a szenegáli főváros között rendezték meg, aztán előbb Dél-Amerikában, majd Szaúd-Arábiában került rá sor. A verseny 2007 után költözik vissza Afrikába.

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A viadal szervezői biztonsági okokból döntöttek így, az ideiglenes helyszín Marokkó lehet.

 

 

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