Fernando Alonso indulhat a jövő évi Dakar-ralin

Könnyen lehet, hogy jövőre a Dakar-ralin látjuk viszont Fernando Alonsót. A hivatalos bejelentés még nem történt meg, de több szakportál is arról számolt be, hogy a 45 éves pilóta egy korábbi Daciával – amelyet Aston Martin-karosszériával alakítottak át – vág majd neki a sivatagi viadalnak.



Alonso – aki múlt héten jelentette be, hogy folytatja F1-es pályafutását az Aston Martin színeiben – 2020-ban már kipróbálta magát a Dakaron, akkor a 30. helyet szerezte meg összetettben. Jövő évi navigátora várhatóan ezúttal is honfitársa, Marc Coma lesz, aki motorral ötször megnyerte a legendás viadalt.