Nemzeti Sportrádió

Fernando Alonso indulhat a jövő évi Dakar-ralin

2026.10.06. 14:41
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Ez nem montázs, nem is MI: Fernando Alonso már versenyzett a Dakaron (Fotó: AFP)
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Dakar 2027 Fernando Alonso Formula-1
Sajtóhírek szerint a kétszeres Formula–1-es világbajnok Fernando Alonso elindul a 2027-es Dakar-ralin.

Könnyen lehet, hogy jövőre a Dakar-ralin látjuk viszont Fernando Alonsót. A hivatalos bejelentés még nem történt meg, de több szakportál is arról számolt be, hogy a 45 éves pilóta egy korábbi Daciával – amelyet Aston Martin-karosszériával alakítottak át – vág majd neki a sivatagi viadalnak.

Alonso – aki múlt héten jelentette be, hogy folytatja F1-es pályafutását az Aston Martin színeiben – 2020-ban már kipróbálta magát a Dakaron, akkor a 30. helyet szerezte meg összetettben. Jövő évi navigátora várhatóan ezúttal is honfitársa, Marc Coma lesz, aki motorral ötször megnyerte a legendás viadalt.

 

Dakar 2027 Fernando Alonso Formula-1
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