„Korábban volt egy olyan érzésem, hogy a német válogatottat csak némi alkohollal lehet megszeretni, most azonban első látásra beléjük szerettem! – kezdte egy humoros felütéssel mérkőzés utáni elemzését Jürgen Klopp a Bild összefoglalója szerint. – Akik most itt vannak, azok mindannyian csodálatos labdarúgók és nagyszerű karakterek. Kívülről azonban korábban más volt a megítélésük. Van egy kiváló koncepciónk, ami – ha sikerül formába hoznunk a rendkívül tehetséges játékosainkat –, jól működhet. Akkor majd senkinek sem lesz kellemes ellenünk játszania.”

A német válogatott szövetségi kapitánya a folytatásban is nagy lelkesedéssel beszélt övéi teljesítményéről: „Rendkívüli mérkőzés volt egy erős ellenféllel szemben. Elképesztő gólokat szereztünk, egyszerűen őrületes volt látni. Nagyszerű meccs volt, és fantasztikus élményt jelentett telt ház előtt futballozni Berlinben, az év utolsó válogatott mérkőzésén. Jelenleg ez egy egészen különleges csapat. Azt hiszem, mindenki, aki ma (hétfőn – a szerk.) itt volt, mosollyal az arcán tér haza, és legalább fél évig biztosan nem kérdőjelezi meg a válogatottat.”

Érthető, hogy teljesen más hangulatban értékelt a hollandok mestere, Xavi, akinek irányításával a válogatott a múlt héten 7–0-ra legyőzte Görögországot, most viszont éppen őket sorozták meg majdnem hasonló módon. A katalán szakember a mérkőzés után csak kereste a szavakat:

Edzőként sokkoltak a történtek. Nagyon csalódott és szomorú vagyok. Nem futballoztunk semmit, nem volt bennünk küzdőszellem. Nem is értem, mi történt. Ezt nem tudom elfogadni

– fogalmazott a Marca összefoglalója szerint.

„Valami újat akarunk építeni, de meg kell változtatnunk a mentalitásunkat, valamint a pályán mutatott hozzáállásunkon és erényeinken is javítanunk kell. Olyan játékosokra van szükségünk, akikben megvan a kellő harci szellem. A játékosoknak változtatniuk kell a hozzáállásukon. Nehéz helyzet ez, de a játékosok tanulnak majd belőle. Pénteken még történelmi mérkőzést játszottunk Görögország ellen, remekül futballoztunk. Most viszont ennek éppen az ellenkezőjét láthattuk. Beszéltem a játékosokkal, mert megpróbáltam megérteni, mi történhetett” – kesergett még Xavi a lefújás után.

Az egyébként is nagyon gyakran kritikus korábbi holland válogatott labdarúgó, Rafael van der Vaart ezúttal is elemezte a mérkőzést:

Úgy tűnt, mintha mindenki összecsinálta volna magát. A játékosok olyanok voltak, mint egy zsák krumpli. Pedig szerintem Németország is meglehetősen átlagosan futballozott. Biztosan nem ez volt a legerősebb német válogatott, amellyel valaha találkoztunk, mégis öt-nullára kikaptunk. Ezért valóban szégyenkeznünk kellene

– fogalmazott a NOS televízió szakkommentátoraként.