– Azt mondta nekünk korábban, benne lehet a csapatban a potenciál, hogy Európa-bajnoki döntőbe jusson. Az első két selejtezőmérkőzés alapján megerősítve érzi ezt a vágyat?

– Igen, mindenképpen! Nyilván nehéz mérkőzés volt a németek és a portugálok elleni is, de azt gondolom, akadtak nagyon pozitív jelei annak, milyen munkát végzett a stáb és mi, játékosok. Úgyhogy még mindig látom magam előtt az Eb-döntőt!

– Sikerült a vébéhez képest is előrelépni?

– Úgy érzem, sikerült. A lányok ott is nagyon szép arcukat mutatták, benne volt minden abban a nyolcadik helyben, amit évek óta építünk, és haladunk tovább előre az úton.

– Miért lett ennyire nehéz a portugálok elleni mérkőzés? Számítottak erre előzetesen?

– Tudtuk, hogy teljesen más csapat, mint a német, másfajta kosárlabda-kultúrát képvisel, és azt is, hogy nehéz meccs lesz. Kicsit fáradtak voltunk a hamburgi mérkőzés után, a játék és az utazás sokat kivett belőlünk. Szerencsére esélyeshez méltón igazoltuk a papírformát, megmutattuk, milyen jó karaktere van a csapatnak.

– Az említett fáradtság enyhült azóta?

– Nagyon sok figyelmet fordítottunk a regenerációra a rendelkezésre álló két nap alatt, hogy amennyire lehet, frissek tudjunk lenni. Ez előny, meg az is, hogy nem kellett el- vagy hazautazni, bízom benne, hogy a pihenő a mi malmunkra hajtja a vizet.

– Igazi kulcsember volt szombaton, tizenöt pontot szerzett – jót tett az önbizalmának ez a teljesítmény?

– Próbáltam élni azzal a bizalommal és lehetőséggel, amit kaptam a stábtól, és segíteni, amiben tudok. Egy játékos életében természetesen fontosak az ilyen meccsek, hozzáadnak az önbizalmához, hogy a következő találkozóra is magabiztosan álljon ki.

– Mit lehet tudni a dánokról?

– Ők is teljesen más kultúrából érkeztek, nagyon kell figyelnünk a gyors indításaikra és a hárompontosaikra, meg kell állítanunk őket. Belső és külső posztokon is sokkal jobb játékosaink vannak, szerintem ezúttal a belső posztokon tudunk nagyobb előnyt kovácsolni, mert ott nincsenek sokan a dánok. Bízom benne, hogy most is hozzuk azt az erőt, amit mutattunk védekezésben az elmúlt két meccsen, és ha a védekezés működik, odatesszük magunkat, akkor magától jön majd a támadás is.

– Szeret a DVTK Arénában játszani?

– Nagyon! Mindig különleges hely, főként ilyenkor, amikor Magyarországot képviselve léphetünk pályára. Nagyon jó volt, hogy sokan kijöttek a portugálok ellen, ott álltak mögöttünk, támogattak minket. Remélem, kedden is hatalmas hangulatot teremtenek a szurkolók, ahogyan mindig is szokták.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

N-csoport. 3. forduló

18.00: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport)

20.00: Portugália–Németország

A csoport állása

1. MAGYARORSZÁG 4 pont

2. Németország 3 pont (152–141)

3. Portugália 3 pont (135–127)

4. Dánia 2 pont