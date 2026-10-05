Verstappen előbb „legózott”, majd utolérte Schumachert Malajziában

A HÉT MENTÉSE. Miközben az FIA programozói a kínos közjáték megoldásán dolgoztak, a mezőny a bokszutcában várt, a pálya pedig folyamatosan száradt. Sokan úgy gondolták, elég idő telt el ahhoz, hogy még csak átmeneti esőgumikra se legyen szükség, hanem el lehet rajtolni a slickeken. A mezőny nagy része száraz pályára való gumikon állt oda a rajtrácsra, de a magas páratartalom miatt a vártnál sokkal lassabban száradt a pálya, ezért néhány körön belül mindenki inkább intermediate abroncsokra váltott. Kivéve Lewis Hamiltont, aki kitartott a lágy gumik mellett, és bár a második helyről nyolc kör alatt több mint egyperces hátrányt halmozott fel, a pályán maradt, és az Alex Albon miatt elrendelt biztonsági autós időszak után a 15. helyről fokozatosan tört előre a mezőnyben, egészen a harmadik helyig. Zseniális felzárkózás volt, amelyet három körrel a leintés előtt Isack Hadjar megelőzése tett teljessé. Arról, hogy a csapata kétségbe vonta a lágy gumikról meghozott kockázatos döntését, csak annyit mondott a verseny után: „Ezekkel a srácokkal biztosan nem megyek kaszinóba.”



A HÉT VÁRATLAN PONTSZERZŐJE. Fernando Alonso a Monacói és a Holland Nagydíj után idén harmadszor szerzett pontot, ráadásul a legjobb eredményét érte el az idei Aston Martinnal, nyolcadik lett. A Honda-motor gyengeségeit valahogy a két hosszú egyenesben sem használták ki a riválisok, a kasztniban rejlő lehetőségeket pedig Alonso tökéletesen kihasználta. „A jövő hét végén Szingapúrban versenyzünk, papíron az a pálya sokkal jobban fekszik az autónak, nagyon izgatott vagyok, kíváncsian várom, hogy alakul majd az időmérő első szakasza” – mondta Alonso a futam után.

Fernando Alonso szerint Szingapúrban még jobb lehet az Aston Martin (Fotó: Getty Images)

A HÉT VESZTESEI. Amikor Lando Norris egymás után megnyerte a Magyar és a Holland Nagydíjat a pole-ból indulva, majd Madridban az újabb rajtelsőségét követően csak elképesztő balszerencséje miatt nem lett meg a harmadik győzelme, mindenki azt gondolta, hogy a McLaren-istálló visszaszerezte tavalyi világbajnoki csúcsformáját. Csakhogy az azóta elkészített újabb fejlesztések csak papíron működtek, a pályán nem annyira, így Malajziában Oscar Piastri a 6., Lando Norris pedig a 9. lett. A slickeken való rajtolás nem segített, mint ahogy az sem, hogy Russell autójának megállása után Norris a biztonsági autó mögött elbambult a célegyenesben, és a bukótérbe sodródott, ahol több pozíciót is veszített. „Emiatt csak magamat hibáztathatom. Az autó azonban alapból több tizedet veszít körönként, nagyon fájdalmas így versenyezni” – fogalmazott Norris.



A HÉTVÉGE SOKKJA. Az F1 2017 után tért vissza Malajziába, a sepangi pályán többek között Oliver Bearman is először versenyzett. A Haas brit pilótája számára biztosan rossz emlék lesz a hétvége, de nem a pályán történtek miatt. „Hajnal kettőkor arra keltem fel, hogy egy hatalmas pók volt a párnámon a fejem mellett. Esküszöm, hogy így történt. Hallottam a lépteit, akkora volt! Kinyitottam a szemem, és ott volt mellettem – mesélte Bearman Esteban Oconnak, Lewis Hamiltonnak és Charles Leclerc-nek egy szurkolói találkozó előtt. – Üzentem is a csapatmenedzsernek, hogy intézkedjen, mert nem maradok abban a szállodában. Lesöpörtem a párnámról, de eltűnt. Az új hotelben még nem mertem kinyitni a bőröndömet, mert félek, hogy abba bújt bele.”



BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen Red Bull-Ford 1:47:14.808 2. Kimi Antonelli Mercedes 2.307 mp h. 3. Lewis Hamilton Ferrari 4.919 mp h. 4. Charles Leclerc Ferrari 7.258 mp h. 5. Isack Hadjar Red Bull-Ford 8.571 mp h. 6. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 9.454 mp h. 7. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 12.753 mp h. 8. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 13.372 mp h. 9. Lando Norris McLaren-Mercedes 13.993 mp h. 10. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 15.928 mp h. 11. Nico Hülkenberg Audi 17.404 mp h. 12. Lance Stroll Aston Martin-Honda 18.052 mp h. 13. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 18.997 mp h. 14. Oliver Bearman Haas-Ferrari 22.305 mp h. 15. Esteban Ocon Haas-Ferrari 22.532 mp h. 16. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 23.315 mp h. 17. Carlos Sainz Williams-Mercedes 25.431 mp h. 18. Gabriel Bortoleto Audi 28.233 mp h. 19. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 29.310 mp h. 20. George Russell Mercedes 6 kör h. FELADTÁK megtett körök Alexander Albon Williams-Mercedes 41 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 7

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 320 2. George Russell 236 3. Lewis Hamilton 214 4. Charles Leclerc 191 5. Lando Norris 188 6. Max Verstappen 188 7. Oscar Piastri 128 8. Isack Hadjar 96 9. Liam Lawson 65 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 20 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Esteban Ocon 7 16. Fernando Alonso 7 16. Nico Hülkenberg 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1