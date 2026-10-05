Verstappen előbb „legózott”, majd utolérte Schumachert Malajziában
A HÉT NYERTESE. Max Verstappen azok után, hogy Azerbajdzsánban 196 ezreddel maradt el a győzelemtől, először nyert futamot idén. Ő a hatodik pilóta, aki 2026-ban győzött, Kimi Antonelli nyolc, George Russell három, Lando Norris két győzelme mellett neki, Lewis Hamiltonnak és Charles Leclerc-nek is egy-egy diadala van ebben az évben. A holland Malajziában szerezte meg idei első pole pozícióját is, Antonelli (6), Russell (5), Norris (3) és Pierre Gasly után ötödikként indulhatott az élről főversenyen.
A HÉT SZÁMAI. Max Verstappen az összes eddigi győzelmét a Red Bull-istállóval aratta, azaz a 72. sikerét jegyezte ugyanazzal a csapattal – ez ugyanannyi, ahányszor Michael Schumacher győzött a Ferrarival. Ennél több futamot ugyanazzal az istállóval csak Lewis Hamilton aratott, ő a Mercedesszel 84 alkalommal diadalmaskodott. Verstappen zsinórban a 11. idényében győzött, 2016 óta minden évben nyert legalább egy futamot. Ennél hosszabb sorozata csak Schumachernek és Hamiltonnak volt, a két hétszeres világbajnok közül a német 1992-től 2006-ig, az angol 2007-től 2021-ig volt sikeres legalább egyszer minden szezonban.
A HÉT KONSTRUKTŐRE. A Red Bull-istálló először győzött a saját gyártású erőforrásával, amely a Forddal együttműködve készült. Bár a statisztikusok külön számolják a klasszikus Ford-Cosworth statisztikáját (176 diadallal a harmadik a Mercedes és a Ferrari mögött), Ford nevű motorral először győztek a 2003-as Brazil Nagydíj óta. A Red Bull-istálló 131 győzelméből 59-et Renault-motorral (9-et TAG Heuer néven), 71-et Hondával (55-öt RBPT-ként) aratott korábban.
A HÉT NAGY LÉPÉSE. Verstappen a legutóbbi kilenc versenyéből hetet dobogós helyen zárt, kettőt pedig feladott. Remek sorozata következtében már Lando Norrisszal holtversenyben ötödik a világbajnokságon, de még így is 132 pont a hátránya Kimi Antonelli mögött. A Mercedes olasz pilótája hasonlóan kiegyensúlyozott, a sepangi második helyezésért járó 18 pontjával újabb nagy lépést tett a vb-cím felé, hiszen már 84 pont az előnye a második helyezett George Russell-lel szemben.
A HÉT KETTŐSSÉGE. Bár Antonelli a második helyével már-már a zsebében érezheti a világbajnoki címet, a Mercedesnél összességében kudarcként értékelik a malajziai hétvégét. Először is, az istálló fejlesztési csomagja nemhogy nem hozta meg a várt előrelépést, láthatóan gyengült tőle a W17, az azeri hétvégét uraló George Russell teljesen elvesztette a lendületét, és csak a 8. helyen zárta az időmérőt. Bár a rajt után a két autó az első két helyre került, mintegy leplezve a gyengeségeket, Verstappen aztán könnyedén előzte meg a pilótáit. A főszponzor Petronas hazai versenyének kellemetlenségeit Russell kiesése tetézte – nemcsak lassabbá vált az autó, de megbízhatatlan is volt.
A HÉT KELLEMETLENSÉGE. Az iráni konfliktus miatt tavasszal törölt Bahreini Nagydíjra Malajziában került sor, ami azzal járt, hogy a közel-keleti sivatagos szigetországban szokatlan monszuneső miatt csúszott a rajt. Miután a mezőny kimehetett a pályára, roppant kellemetlen jelenség ütötte fel a fejét – a vizes pályán a biztonsági autó mögött haladó autókban az FIA által központilag szétosztott és kezelt vezérlőprogram a nagyon lassú kilences kanyarban biztonsági üzemmódba kapcsolta a hajtóegységet, aminek következtében az elektromotor kikapcsolt, míg a belső égésű motor nem reagált a gázadásra – az autók egy percig csak lassan csorogtak vagy megálltak, mielőtt a biztonsági mód kikapcsolt volna. A rajtprocedúrát megszakították, az autókat vissza kellett hívni a bokszba, az FIA programozócsapata 20 percen belül kiiktatta a szoftverhibát, miközben semmit sem kommunikáltak, így a televíziós közvetítésből sem derült ki, mi történt, csak egy utólag kiadott közleményből. „Ez olyan volt, mint amikor a Lego-autókkal mentünk körbe, ugyanannyi ereje volt az autónak. De ezúttal fogalmunk sem volt, hogy mi történik” – mondta a kínos esetről Verstappen, emlékezve a silverstone-i Brit Nagydíj előtti bemutató körökre.
A HÉT MENTÉSE. Miközben az FIA programozói a kínos közjáték megoldásán dolgoztak, a mezőny a bokszutcában várt, a pálya pedig folyamatosan száradt. Sokan úgy gondolták, elég idő telt el ahhoz, hogy még csak átmeneti esőgumikra se legyen szükség, hanem el lehet rajtolni a slickeken. A mezőny nagy része száraz pályára való gumikon állt oda a rajtrácsra, de a magas páratartalom miatt a vártnál sokkal lassabban száradt a pálya, ezért néhány körön belül mindenki inkább intermediate abroncsokra váltott. Kivéve Lewis Hamiltont, aki kitartott a lágy gumik mellett, és bár a második helyről nyolc kör alatt több mint egyperces hátrányt halmozott fel, a pályán maradt, és az Alex Albon miatt elrendelt biztonsági autós időszak után a 15. helyről fokozatosan tört előre a mezőnyben, egészen a harmadik helyig. Zseniális felzárkózás volt, amelyet három körrel a leintés előtt Isack Hadjar megelőzése tett teljessé. Arról, hogy a csapata kétségbe vonta a lágy gumikról meghozott kockázatos döntését, csak annyit mondott a verseny után: „Ezekkel a srácokkal biztosan nem megyek kaszinóba.”
A HÉT VÁRATLAN PONTSZERZŐJE. Fernando Alonso a Monacói és a Holland Nagydíj után idén harmadszor szerzett pontot, ráadásul a legjobb eredményét érte el az idei Aston Martinnal, nyolcadik lett. A Honda-motor gyengeségeit valahogy a két hosszú egyenesben sem használták ki a riválisok, a kasztniban rejlő lehetőségeket pedig Alonso tökéletesen kihasználta. „A jövő hét végén Szingapúrban versenyzünk, papíron az a pálya sokkal jobban fekszik az autónak, nagyon izgatott vagyok, kíváncsian várom, hogy alakul majd az időmérő első szakasza” – mondta Alonso a futam után.
A HÉT VESZTESEI. Amikor Lando Norris egymás után megnyerte a Magyar és a Holland Nagydíjat a pole-ból indulva, majd Madridban az újabb rajtelsőségét követően csak elképesztő balszerencséje miatt nem lett meg a harmadik győzelme, mindenki azt gondolta, hogy a McLaren-istálló visszaszerezte tavalyi világbajnoki csúcsformáját. Csakhogy az azóta elkészített újabb fejlesztések csak papíron működtek, a pályán nem annyira, így Malajziában Oscar Piastri a 6., Lando Norris pedig a 9. lett. A slickeken való rajtolás nem segített, mint ahogy az sem, hogy Russell autójának megállása után Norris a biztonsági autó mögött elbambult a célegyenesben, és a bukótérbe sodródott, ahol több pozíciót is veszített. „Emiatt csak magamat hibáztathatom. Az autó azonban alapból több tizedet veszít körönként, nagyon fájdalmas így versenyezni” – fogalmazott Norris.
A HÉTVÉGE SOKKJA. Az F1 2017 után tért vissza Malajziába, a sepangi pályán többek között Oliver Bearman is először versenyzett. A Haas brit pilótája számára biztosan rossz emlék lesz a hétvége, de nem a pályán történtek miatt. „Hajnal kettőkor arra keltem fel, hogy egy hatalmas pók volt a párnámon a fejem mellett. Esküszöm, hogy így történt. Hallottam a lépteit, akkora volt! Kinyitottam a szemem, és ott volt mellettem – mesélte Bearman Esteban Oconnak, Lewis Hamiltonnak és Charles Leclerc-nek egy szurkolói találkozó előtt. – Üzentem is a csapatmenedzsernek, hogy intézkedjen, mert nem maradok abban a szállodában. Lesöpörtem a párnámról, de eltűnt. Az új hotelben még nem mertem kinyitni a bőröndömet, mert félek, hogy abba bújt bele.”
BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:47:14.808
|2.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2.307 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|4.919 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|7.258 mp h.
|5.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|8.571 mp h.
|6.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|9.454 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|12.753 mp h.
|8.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|13.372 mp h.
|9.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|13.993 mp h.
|10.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|15.928 mp h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|17.404 mp h.
|12.
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|18.052 mp h.
|13.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|18.997 mp h.
|14.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|22.305 mp h.
|15.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|22.532 mp h.
|16.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|23.315 mp h.
|17.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|25.431 mp h.
|18.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|28.233 mp h.
|19.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|29.310 mp h.
|20.
|George Russell
|Mercedes
|6 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|41
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|7
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|320
|2.
|George Russell
|236
|3.
|Lewis Hamilton
|214
|4.
|Charles Leclerc
|191
|5.
|Lando Norris
|188
|6.
|Max Verstappen
|188
|7.
|Oscar Piastri
|128
|8.
|Isack Hadjar
|96
|9.
|Liam Lawson
|65
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|20
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Esteban Ocon
|7
|16.
|Fernando Alonso
|7
|16.
|Nico Hülkenberg
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|556
|2.
|Ferrari
|405
|3.
|McLaren-Mercedes
|316
|4.
|Red Bull-Ford
|298
|5.
|Racing Bulls-Ford
|90
|6.
|Alpine-Mercedes
|68
|7.
|Haas-Ferrari
|27
|8.
|Audi
|17
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|22. BAHREINI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 2., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:37.520
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:37.528
|OKTÓBER 3., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:36.302
|Időmérő
|1. Verstappen 1:35.130
|OKTÓBER 4., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Antonelli, 3. Hamilton
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00