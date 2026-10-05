Nemzeti Sportrádió

Verstappen előbb „legózott”, majd utolérte Schumachert Malajziában

I. SZ.I. SZ.
2026.10.05. 15:53
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Max Verstappennek immár annyi győzelme van a Red Bull-lal, mint Michael Schumachernek a Ferrarival (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Bahreini Nagydíj Oliver Bearman Kimi Antonelli F1 legek Fernando Alonso Max Verstappen Lewis Hamilton Sepang
A Malajziában megtartott Bahreini Nagydíj a verseny előtti felvezető körben történt kínos szoftverproblémákról, Max Verstappen idei első győzelméről és Lewis Hamilton elképesztő felzárkózásáról is emlékezetes marad. A Red Bull-Ford első F1-es diadala után a Mercedes és a McLaren a fejlesztései sikertelenségén rágódik, míg Fernando Alonso sokat remél a hét végi Szingapúri Nagydíjtól – érdekességek és sztorik az F1-ből.

A HÉT NYERTESE. Max Verstappen azok után, hogy Azerbajdzsánban 196 ezreddel maradt el a győzelemtől, először nyert futamot idén. Ő a hatodik pilóta, aki 2026-ban győzött, Kimi Antonelli nyolc, George Russell három, Lando Norris két győzelme mellett neki, Lewis Hamiltonnak és Charles Leclerc-nek is egy-egy diadala van ebben az évben. A holland Malajziában szerezte meg idei első pole pozícióját is, Antonelli (6), Russell (5), Norris (3) és Pierre Gasly után ötödikként indulhatott az élről főversenyen.

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A HÉT SZÁMAI. Max Verstappen az összes eddigi győzelmét a Red Bull-istállóval aratta, azaz a 72. sikerét jegyezte ugyanazzal a csapattal – ez ugyanannyi, ahányszor Michael Schumacher győzött a Ferrarival. Ennél több futamot ugyanazzal az istállóval csak Lewis Hamilton aratott, ő a Mercedesszel 84 alkalommal diadalmaskodott. Verstappen zsinórban a 11. idényében győzött, 2016 óta minden évben nyert legalább egy futamot. Ennél hosszabb sorozata csak Schumachernek és Hamiltonnak volt, a két hétszeres világbajnok közül a német 1992-től 2006-ig, az angol 2007-től 2021-ig volt sikeres legalább egyszer minden szezonban.

A HÉT KONSTRUKTŐRE. Red Bull-istálló először győzött a saját gyártású erőforrásával, amely a Forddal együttműködve készült. Bár a statisztikusok külön számolják a klasszikus Ford-Cosworth statisztikáját (176 diadallal a harmadik a Mercedes és a Ferrari mögött), Ford nevű motorral először győztek a 2003-as Brazil Nagydíj óta. A Red Bull-istálló 131 győzelméből 59-et Renault-motorral (9-et TAG Heuer néven), 71-et Hondával (55-öt RBPT-ként) aratott korábban.

A HÉT NAGY LÉPÉSE. Verstappen a legutóbbi kilenc versenyéből hetet dobogós helyen zárt, kettőt pedig feladott. Remek sorozata következtében már Lando Norrisszal holtversenyben ötödik a világbajnokságon, de még így is 132 pont a hátránya Kimi Antonelli mögött. A Mercedes olasz pilótája hasonlóan kiegyensúlyozott, a sepangi második helyezésért járó 18 pontjával újabb nagy lépést tett a vb-cím felé, hiszen már 84 pont az előnye a második helyezett George Russell-lel szemben.

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A HÉT KETTŐSSÉGE. Bár Antonelli a második helyével már-már a zsebében érezheti a világbajnoki címet, a Mercedesnél összességében kudarcként értékelik a malajziai hétvégét. Először is, az istálló fejlesztési csomagja nemhogy nem hozta meg a várt előrelépést, láthatóan gyengült tőle a W17, az azeri hétvégét uraló George Russell teljesen elvesztette a lendületét, és csak a 8. helyen zárta az időmérőt. Bár a rajt után a két autó az első két helyre került, mintegy leplezve a gyengeségeket, Verstappen aztán könnyedén előzte meg a pilótáit. A főszponzor Petronas hazai versenyének kellemetlenségeit Russell kiesése tetézte – nemcsak lassabbá vált az autó, de megbízhatatlan is volt.

A HÉT KELLEMETLENSÉGE. Az iráni konfliktus miatt tavasszal törölt Bahreini Nagydíjra Malajziában került sor, ami azzal járt, hogy a közel-keleti sivatagos szigetországban szokatlan monszuneső miatt csúszott a rajt. Miután a mezőny kimehetett a pályára, roppant kellemetlen jelenség ütötte fel a fejét – a vizes pályán a biztonsági autó mögött haladó autókban az FIA által központilag szétosztott és kezelt vezérlőprogram a nagyon lassú kilences kanyarban biztonsági üzemmódba kapcsolta a hajtóegységet, aminek következtében az elektromotor kikapcsolt, míg a belső égésű motor nem reagált a gázadásra – az autók egy percig csak lassan csorogtak vagy megálltak, mielőtt a biztonsági mód kikapcsolt volna. A rajtprocedúrát megszakították, az autókat vissza kellett hívni a bokszba, az FIA programozócsapata 20 percen belül kiiktatta a szoftverhibát, miközben semmit sem kommunikáltak, így a televíziós közvetítésből sem derült ki, mi történt, csak egy utólag kiadott közleményből. „Ez olyan volt, mint amikor a Lego-autókkal mentünk körbe, ugyanannyi ereje volt az autónak. De ezúttal fogalmunk sem volt, hogy mi történik” – mondta a kínos esetről Verstappen, emlékezve a silverstone-i Brit Nagydíj előtti bemutató körökre.

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A HÉT MENTÉSE. Miközben az FIA programozói a kínos közjáték megoldásán dolgoztak, a mezőny a bokszutcában várt, a pálya pedig folyamatosan száradt. Sokan úgy gondolták, elég idő telt el ahhoz, hogy még csak átmeneti esőgumikra se legyen szükség, hanem el lehet rajtolni a slickeken. A mezőny nagy része száraz pályára való gumikon állt oda a rajtrácsra, de a magas páratartalom miatt a vártnál sokkal lassabban száradt a pálya, ezért néhány körön belül mindenki inkább intermediate abroncsokra váltott. Kivéve Lewis Hamiltont, aki kitartott a lágy gumik mellett, és bár a második helyről nyolc kör alatt több mint egyperces hátrányt halmozott fel, a pályán maradt, és az Alex Albon miatt elrendelt biztonsági autós időszak után a 15. helyről fokozatosan tört előre a mezőnyben, egészen a harmadik helyig. Zseniális felzárkózás volt, amelyet három körrel a leintés előtt Isack Hadjar megelőzése tett teljessé. Arról, hogy a csapata kétségbe vonta a lágy gumikról meghozott kockázatos döntését, csak annyit mondott a verseny után: „Ezekkel a srácokkal biztosan nem megyek kaszinóba.”

A HÉT VÁRATLAN PONTSZERZŐJE. Fernando Alonso a Monacói és a Holland Nagydíj után idén harmadszor szerzett pontot, ráadásul a legjobb eredményét érte el az idei Aston Martinnal, nyolcadik lett. A Honda-motor gyengeségeit valahogy a két hosszú egyenesben sem használták ki a riválisok, a kasztniban rejlő lehetőségeket pedig Alonso tökéletesen kihasználta. „A jövő hét végén Szingapúrban versenyzünk, papíron az a pálya sokkal jobban fekszik az autónak, nagyon izgatott vagyok, kíváncsian várom, hogy alakul majd az időmérő első szakasza” – mondta Alonso a futam után.

F1 Grand Prix of Bahrain in Malaysia - Practice
Fernando Alonso szerint Szingapúrban még jobb lehet az Aston Martin (Fotó: Getty Images)

A HÉT VESZTESEI. Amikor Lando Norris egymás után megnyerte a Magyar és a Holland Nagydíjat a pole-ból indulva, majd Madridban az újabb rajtelsőségét követően csak elképesztő balszerencséje miatt nem lett meg a harmadik győzelme, mindenki azt gondolta, hogy a McLaren-istálló visszaszerezte tavalyi világbajnoki csúcsformáját. Csakhogy az azóta elkészített újabb fejlesztések csak papíron működtek, a pályán nem annyira, így Malajziában Oscar Piastri a 6., Lando Norris pedig a 9. lett. A slickeken való rajtolás nem segített, mint ahogy az sem, hogy Russell autójának megállása után Norris a biztonsági autó mögött elbambult a célegyenesben, és a bukótérbe sodródott, ahol több pozíciót is veszített. „Emiatt csak magamat hibáztathatom. Az autó azonban alapból több tizedet veszít körönként, nagyon fájdalmas így versenyezni” – fogalmazott Norris.

A HÉTVÉGE SOKKJA. Az F1 2017 után tért vissza Malajziába, a sepangi pályán többek között Oliver Bearman is először versenyzett. A Haas brit pilótája számára biztosan rossz emlék lesz a hétvége, de nem a pályán történtek miatt. „Hajnal kettőkor arra keltem fel, hogy egy hatalmas pók volt a párnámon a fejem mellett. Esküszöm, hogy így történt. Hallottam a lépteit, akkora volt! Kinyitottam a szemem, és ott volt mellettem – mesélte Bearman Esteban Oconnak, Lewis Hamiltonnak és Charles Leclerc-nek egy szurkolói találkozó előtt. – Üzentem is a csapatmenedzsernek, hogy intézkedjen, mert nem maradok abban a szállodában. Lesöpörtem a párnámról, de eltűnt. Az új hotelben még nem mertem kinyitni a bőröndömet, mert félek, hogy abba bújt bele.”
 

BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Max VerstappenRed Bull-Ford1:47:14.808
  2.Kimi AntonelliMercedes2.307 mp h.
  3.Lewis HamiltonFerrari4.919 mp h.
  4.Charles LeclercFerrari7.258 mp h.
  5.Isack HadjarRed Bull-Ford8.571 mp h.
  6.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes9.454 mp h.
  7.Liam LawsonRacing Bulls-Ford12.753 mp h.
  8.Fernando AlonsoAston Martin-Honda13.372 mp h.
  9.Lando NorrisMcLaren-Mercedes13.993 mp h.
10.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford15.928 mp h.
11.Nico HülkenbergAudi17.404 mp h.
12.Lance StrollAston Martin-Honda18.052 mp h.
13.Franco ColapintoAlpine-Mercedes18.997 mp h.
14.Oliver BearmanHaas-Ferrari22.305 mp h.
15.Esteban OconHaas-Ferrari22.532 mp h.
16.Pierre GaslyAlpine-Mercedes23.315 mp h.
17.Carlos SainzWilliams-Mercedes25.431 mp h.
18.Gabriel BortoletoAudi28.233 mp h.
19.Sergio PérezCadillac-Ferrari29.310 mp h.
20.George RussellMercedes6 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Alexander AlbonWilliams-Mercedes41
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari7

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli320
  2. George Russell236
  3. Lewis Hamilton214
  4. Charles Leclerc191
  5. Lando Norris188
  6. Max Verstappen188
  7. Oscar Piastri128
  8. Isack Hadjar  96
  9. Liam Lawson  65
10. Pierre Gasly  41
11. Arvid Lindblad  38
12. Franco Colapinto  27
13. Oliver Bearman  20
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Esteban Ocon    7
16. Fernando Alonso    7
16. Nico Hülkenberg    7
18. Carlos Sainz    7
19. Alexander Albon    5
20. Cunoda Juki    1
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes556
  2. Ferrari405
  3. McLaren-Mercedes316
  4. Red Bull-Ford298
  5. Racing Bulls-Ford  90
  6. Alpine-Mercedes  68
  7. Haas-Ferrari  27
  8. Audi  17
  9. Williams-Mercedes  12
10. Aston Martin-Honda    7
11. Cadillac-Ferrari    0

 

22. BAHREINI NAGYDÍJ
OKTÓBER 2., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen  1:37.520
2. szabadedzés1. Leclerc 1:37.528
OKTÓBER 3., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:36.302
Időmérő1. Verstappen 1:35.130
OKTÓBER 4., VASÁRNAP
A verseny1. Verstappen, 2. Antonelli, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00

 

F1 Bahreini Nagydíj Oliver Bearman Kimi Antonelli F1 legek Fernando Alonso Max Verstappen Lewis Hamilton Sepang
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