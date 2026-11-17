A hazai szövetség keddi tájékoztatása szerint szakáganként három sportoló került a testületbe úgy, hogy mindegyikből kettőt a versenyzők választottak meg. A kilencfős bizottság tagjai maguk döntik el, ki lesz az elnök, és az ő szakágából választanak majd még egy tagot.

„Hatalmas büszkeség, hogy versenytársaim beválasztottak a sportolói bizottságba, hogy képviseljem az érdekeiket. Rengeteget kaptam ettől a sportágtól és most már kellő tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy érdemben tudjam képviselni a sportlövők érdekeit. Számos ötletem és tervem van. A kommunikációt mindenképpen erősíteni kell majd a nemzetközi szövetség vezetése és a sportolók között. Fontos, hogy a jövőben a szabályváltozásoknál figyelembe vegyék a tudást, a képességet, ne a szerencse döntsön akár egy-egy érem sorsáról” – idézte Pénit a szövetség közleménye.