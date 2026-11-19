Kedden jelentették be, hogy a Formula–1 kétszeres világbajnoka az Aston Martin versenyzőjeként versenybe száll a világ leghíresebb terepraliján. A spanyol pilóta eddigi egyszer, 2020-ban, kétéves F1-es kihagyása idején indult a Dakaron, amit karrierje egyik legnagyobb kihívásának, egyben élményének nevezett. Azt a viadalt Szaúd-Arábiában rendezték, és Alonso a 13. helyen zárt a motoron ötszörös Dakar-győztes Marc Comával, akivel ismét egy versenyzőpárost alkotnak majd.

„A jövő évi Dakar sokkal nagyobb kihívás lesz számomra, mint a 2020-as volt, amelyre hat hónapig készültem. Akkor voltam Katarban, Namíbiában, Marokkóban és Lengyelországban, elég átfogó felkészülési program volt, ráadásul indultam két versenyen Szaúd-Arábiában is. Ezúttal csupán két napot töltöttem Marokkóban és ennyi” – fejtette ki csütörtökön Alonso. Kiemelte: a rövid ráhangolódás ellenére az Aston Martinnal úgy döntöttek, hogy ez jó élmény lesz „mindenkinek, de különösen nekem”.

„Nem titok, egy nap meg akarom nyerni a Dakart – szögezte le a 45 éves Alonso. – Valószínűleg ez nem idén lesz lehetséges, ugyanakkor befektetés a jövőbe, hogy kilométereket gyűjtsek és kicsit jobban megismerjem a szakágat. A felkészülés hiánya miatt ez az egyik legnagyobb kihívás, amit valaha vállaltam.”

Az Aston Martin másik két autójában a kilencszeres ralivilágbajnok francia Sébastien Loeb, valamint a tereprali szakágban tavaly világbajnok brazil Lucas Moraes ül majd a kormány mögött.

A 49. Dakar ralit biztonsági okokból ezúttal nem az eredetileg tervezett helyszínen, a szaúdi sivatagban, hanem Portugáliában és Marokkóban bonyolítják le január 9. és 23. között. Az útvonal 12 szakaszt tartalmaz, a versenyzőknek 7824 kilométert kell megtenniük, amelyből 4341 kilométer lesz a mért gyorsasági szakasz.