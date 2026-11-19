A Dunakeszi VSE világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és kétszeres paralimpiai bronzérmes játékosa címvédőként vágott neki a küzdelmeknek, miután négy évvel ezelőtt, Granadában diadalmaskodott.

A Magyar Paralimpiai Csapat Facebook-oldal beszámolója szerint ezúttal is magabiztosan kezdett, az első körben 3:0-ra nyert a kazah Altinaj Jerzankizi ellen, majd hatalmas csatában, 3:2-re legyőzte a kínaiból ausztrállá lett, hétszeres paralimpiai bajnok Lei Linát. Az elődöntőben is ötszettes küzdelemre kényszerült a kínai Mao Jing-tien ellen, de ekkor is diadalmaskodott, így következhetett a csütörtöki finálé az ugyancsak kínai Hsziung Kuj-jen ellen.

Az első szettet nagyon simán, 11:1-re hozta az ázsiai játékos, a másodikban is volt már játszmalabdája, ám Szvitacs innen fordított, és 16:14-gyel egyenlített. A harmadik felvonásban sokáig Hsziung irányított, 9:4-re meglépett, innen jött fel 9:8-ra magyar játékos, ám nem sikerült a bravúr (11:9).

A negyedik játszmában Szvitacs elhúzott 6:3-ra, ám innen fordított a trónkövetelő, aki sorozatban hat pontot szerzett. A hajrában még sikerült két meccslabdát hárítani, de a záró pont Hsziunggé volt (11:9).

A 36 éves Szvitacs Alexa 2018-ban toxikus sokk szindrómát kapott, emiatt amputálni kellett a bal alkarját és lábujjait, de azóta is szerepel az épek között is.

A pattayai vb második magyar indulója, az Európa-bajnok, paralimpiai bronzérmes Major Endre számára a nyolcaddöntőben ért véget a verseny az MS1-es kategóriában.

A világbajnokságon több mint 300-an csaptak össze, 37 versenyszámban, húsz egyéniben, tíz párosban és hét vegyes párosban avattak bajnokot. Az idei viadal mérföldkőnek számított a sportág történetében, ugyanis most először azonos számú férfi és női versenyző vett részt rajta.

A sportolók kerekesszékes (1–5.), álló (6–10.) és értelmi fogyatékossággal élő versenyzők (11.) számára kiírt kategóriákban indultak.

PARAASZTALITENISZ-VB

Nők, egyes, 9-es kategória, döntő

Hsziung Kuj-jen (kínai)–Szvitacs Alexa 3:1 (1, –14, 9, 9)