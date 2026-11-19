Odnoga Lotti, a magyar női jégkorong-válogatott alapembere bemutatkozott az észak-amerikai profiligában (PWHL) szereplő Toronto Sceptres szezon előtti edzőtáborában.
A kanadai klub – és a másik 11 érdekelt csapat – szerdán kezdte meg a felkészülését az idényre.
A Sceptres (Jogarok) 29 játékost – 15 csatárt, 10 hátvédet és 4 kapust – hívott meg, köztük Odnogát, aki a svéd Skelleftea AIK légiósa.
A Torontónál 15-en már aláírtak a decemberben rajtoló idényre, de van még néhány szabad hely, ezért hajt a magyar védő is. A táborban rajta kívül három európai – két svéd és egy norvég hokis – kapott helyet.
Az együttes az edzőtábor alatt két felkészülési mérkőzést játszik, hétfőn a Hamilton otthonában, másnap pedig fogadja az Ottawa Charge alakulatát.
Az alapszakasz a Sceptres számára december 6-án indul Ottawában.
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