F1: hivatalos a Racing Bulls jövő évi versenyzői felállása

A Haas mellett a Red Bull fiókcsapata volt az egyetlen, amely mostanáig nem nevezte mindkét pilótáját, ám végül jövőre is az új-zélandi Lawson, valamint a svéd-brit Lindblad ül majd a versenygépekben.

Az idei pontversenyben húsz futam után Lawson 89 ponttal a 9., csapattársa 38 ponttal a 11. helyen áll, míg a konstruktőrök között az ötödik a Racing Bulls. Már csak egyetlen hely kiadó jövőre, a Haashoz érkező brazil Rafael Camara – a francia Esteban Ocon távozása után – a múlt hétvégi Brazil Nagydíjon már teljesítette első F1-es futamát, az ő csapattársát hivatalosan még nem jelentették be. Ugyanakkor szinte biztosra vehető, hogy az istálló hosszabbít a brit Oliver Bearmannel, aki eddig 23 pontot szerzett idén.