– Jól szervezett csapatnak tűntek a dánok – okoztak fejtörést, vagy csak fel kellett venni az üzemi hőfokot?

– Csalóka kép jött a dánokról, a portugálok az első negyed után átrohantak rajtuk, viszont a németek ellen jól teljesítettek, a harmadik negyedben feljöttek néhány pontra, de fordítani nem tudtak. A kezdő ötösük nagyon erős és szépen dolgozik együtt, viszont a mi kispadunk sokkal hosszabb. Az volt a terv, hogy szép lassan felőröljük őket, ez a harmadik negyed közepére sikerült azzal az agresszív védekezéssel, amire szükségünk volt a nagy különbségű sikerhez.

MINIMÁLIS EDZÉS,

MÉGIS MINŐSÉGI MUNKA

Völgyi Péter számára csak az volt a kérdés, mekkora különbséggel verjük meg a dánokat

(Fotó: Czinege Melinda)

– Háromból három győzelem, makulátlan a mérlegünk. Minek örült a legjobban ezeken a találkozókon?

– Elsősorban a háromból háromnak. Nagyon elégedett voltam a németországi játékkal, mert az első meccseinkkel korábban volt probléma, most megint átléptünk egy fontos határt. Minimális közös edzéssel is minőségi munkát végeztünk, a mérkőzés alakulásához igazítottuk a játékunkat, a védőfeladatokat betartottuk, és szépen működött a zónavédekezés, noha keveset gyakoroltuk. A portugálok legyőzésének azért volt nagy jelentősége, mert bennünk volt még a két évvel ezelőtti hazai vereség Bulgáriától. A portugáloké hasonlóan kellemetlen csapat, mint a bolgár, nem játszottunk és dobtunk jól, mégis nyerni tudtunk. A dánok legyőzésében már biztos voltam, csak a különbség volt kérdéses.

– Egy edző nyilván mindig talál valamit, amiben javulhat a csapata. A válogatottnál ez melyik területre igaz?

– Érdekes a válogatottbeli munka, teljesen más az elvárás és az ingerküszöböm is akkor, amikor több hetünk van készülni, illetve amikor csak arra van idő, hogy a régmúlt vagy a közelmúlt emlékeit felidézzük. Most utóbbi jellegű összetartásunk volt, ilyenkor a meccsek közben is sokat tudunk javulni, az volt a legfontosabb, hogy jól használjuk ki a vébé tapasztalatait, és beépítsük a játékunkba. Sok mindenben sikerült előrelépni, az első két meccsen csökkentettük az eladott labdáink számát, és a dánok elleni második félidő is rendben volt, az első két negyed a tizenegy eladott labdánk miatt volt szorosabb.

NS-SZAKÉRTŐ Balogh Judit

(Fotó: Földi Imre) Balogh Judit, háromszoros Eb-bronzérmes játékos: – Nagyon meglepő volt, hogy az outsidernek kikiáltott csapatok is jól játszanak, még ha nincs is mögöttük az a tapasztalat, mint nekünk. Azt hiszem, megvan az Eb-részvétel, ebből a csoportból nagyjából kötelező a kijutás, sem a dánok, sem a portugálok nem képviselnek olyan erőt, hogy a németek vagy mi bárhol kikapjunk tőlük. A német és a magyar csapat körülbelül egy szint, amelyiknek jobban kijön a lépés, az nyer, de mindkét válogatottnak helye van az Eb-n. A kiegészítő embereinkkel kapcsolatban jutott eszembe, hogy nálunk az utánpótlásképzésben azokat részesítik előnyben már kiskortól, akik sok kosarat dobnak, míg másutt a védekezés az alap. Ami a sztárjainknál hiányzik védekezésben, azt a többiek elképesztő módon hozták. A dánok ellen nagyon jól jött Dúl Panka beállása, Aho Nina és Studer Ági védekezése, akik leszaggatják a nadrágot az ellenfélről, és egy kicsit a többiek munkáját is elvégzik. Ez nagy lendületet ad a csapatnak, fontos, hogy több lábon álljunk.

LELIK RÉKA

70 SZÁZALÉKNÁL TART

– Változtattak-e érdemben bármin a taktikán, a felfogáson a szeptemberi világbajnoksághoz képest?

– Más-más típusú ellenfeleink voltak, a németek minden tekintetben erősek, Portugáliának kellemetlen az alapjátéka, posztok nélkül játszik, ehhez képest a dánok kulcsjátékosai is eltérő ritmusban kosárlabdáztak. Alkalmazkodni kellett hozzá védekezésben különböző feladatokkal, támadásban erőltetni mindazt, amiben jók vagyunk, a két magasemberes szerkezetünk jól működött, s abban sem voltunk rosszak, amikor alacsonyítani kellett – minden téren sikerült az előrelépés.

– Úgy tűnik, mintha Lelik Réka néhány hónap alatt is szintet lépett volna magabiztosságban és felelősségvállalásban. Egyetért ezzel?

– Réka szerintem ragyogó idényeket húzott le Diósgyőrben, ám várható volt, hogy a légiósélet hoz változást nála. A nagyon erős török bajnokságban pallérozódik, az Euroliga mellett a bajnokságban is sok jó játékos jön vele szembe, akit le kell védenie, illetve kosarat kell dobnia ellene. Biztos volt, hogy megugorja a lécet, és való igaz, keményedett lélekben. Az út hetven százalékánál tart, és hamarosan eljut a százig is, egy-két hónapra, fél évre lehet szüksége.

Lelik Réka (labdával) dánok elleni teljesítményét még a nemzetközi szövetség (FIBA) is kiemelte (Fotó: Kovács Péter)

TERVBEN VAN

ÚJ JÁTÉKOS HONOSÍTÁSA

– Milyen benyomást tettek önre azok a játékosok, akik nem tartoznak a húzóemberek közé?

– Voltak nagyon hasznos játékperceik és nagyon hasznos megoldásaik. A dánok ellen Dúl Panka beállásával sokkal agresszívabb lett a védekezésünk, alaposan megfegyelmezte a dánok legjobbját, emellett labdát és pontokat is szerzett. Dombai Rékának a portugálok ellen volt nagyszerű meccse, bátran tört be a zóna ellen, és betalált kintről is, hozta, amit hosszú távon várunk tőle. A csapat kialakításánál a pillanatnyi benyomások mellett az döntött, hogy az aktuális ellenféllel szemben ki válik be jobban, ez alapján állt össze a tizenkettes keret.

– A 39 éves Turner Yvonne-nal megyünk neki a februári mérkőzéseknek, vagy tervben van új honosított játékos bevetése?

– Yvonne-nak nagy része volt a németek elleni győzelemben, de tervben van új játékos szerepeltetése. Többször is megbeszéltük ezt a témát, remélem, hamarosan konkrét információval szolgálhatok.

– Nyugodtan karácsonyozik, vagy azért tart attól, hogy fatális hibák és véletlenek miatt lemaradunk az Európa-bajnokságról?

– Három nullával állunk, nem tartok fatális hibáktól és véletlenektől. Megjártuk a legalját is, de most nagyon nagy céljaink vannak. Februárban kiharcoljuk az Eb-re jutást, szeretnénk csoportelsők lenni, mert egészen más lenne a kontinensviadal, ha a sorsoláson az első kalapba kerülnénk.