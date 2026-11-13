Mintha mi sem történt volna – F1-idényzárás a Közel-Keleten

ZSOLDOS BARNAZSOLDOS BARNA
2026.11.13. 13:25
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Nem maradnak el a közel-keleti futamok (Fotó: Getty Images)
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F1 Mohammed Ben Szulajem Abu-dzabi Nagydíj FIA Katari Nagydíj
Továbbra sem kötött tűzszünetet Irán és az Egyesült Államok, így a közel-keleti térség országait elméletileg továbbra is bármikor támadások érhetik. A Formula–1 ennek ellenére elkötelezte magát a katari és abu-dzabi idényzárás mellett.

Nincs itt semmi látnivaló, kérem, haladjanak tovább!

Hónapok óta ez a központi narratíva uralja az F1-et a közel-keleti idényzárást illetően, pedig a tavaszi nagy erejű bombázások után még mindig nem rendeződött a fegyveres konfliktus a térségben. Az ember agyába szinte beleégtek azok a képsorok, amelyeken néhány héttel a bahreini tesztet követően a csapatoknak nem sokkal korábban otthont adó hoteleket láttuk lángok közt, ami nagyfokú óvatosságra intheti az illetékeseket. A szituáció súlyát mutatja, hogy az áprilisra tervezett „Bahreini Nagydíjat” végül Malajziában rendezték meg október 4-én, a szaúdi fordulót pedig végleg törölték az idei menetrendből.
Véletlenül sem szeretnénk geopolitikai szakértőként tetszelegni egy sportújság hasábjain, ám mindezek fényében finoman szólva is elgondolkodtató, hogy a Formula–1 irányítói a végsőkig kitartanak a katari és abu-dzabi idényzárás mellett. Háborús helyzetben természetesen percről percre változhatnak a körülmények, mindenesetre a CBS csütörtöki beszámolója szerint Irán továbbra is ragaszkodik az Egyesült Államok által korábban elfogadhatatlannak aposztrofált feltételekhez, az USA elnöke, Donald Trump pedig elismerte, nem rendeződött a konfliktus a felek között – igaz, szerinte csak idő kérdése, mikor akarják lezárni a háborút.

Ezek alapján viszont az irániak elméletileg bármikor újra tűz alá vehetik a környező országok amerikai bázisait, sőt, sokan azon a véleményen vannak, hogy egy világszinten is kiemelt sportesemény célbavétele okozna igazán fájdalmas csapást az ellenségnek. E tekintetben jó hír, hogy a MotoGP múlt heti katari fordulóján nem kellett alkalmazni az előre kiadott menekülési procedúrákat, és probléma nélkül lezajlott a rendezvény – ugyanakkor a Yamaha a cég utazási korlátozására vonatkozó szabályai értelmében nem vett részt az eseményen, és több versenyző is aggodalmának adott hangot.

Jelzésértékű, hogy mindkét bajnokság kereskedelmi tulajdonosa a Liberty Media, amelynek pénzügyi szempontból természetesen elemi érdeke a nagydíjak lebonyolítása. A rendezési díjak jelentik a sportági bevételek egyik fő pillérét, ráadásul lemondás esetén a következményeket illetően jogilag is kiemelten fontos, melyik fél volt a kezdeményező. Kívülállóként nehéz átlátni a helyzetet, de nem megnyugtató, hogy például Szaúd-Arábiából még a héten is érkeztek hírek bombázási kísérletekről – igaz, jemeni oldalról.

Az FIA elnöke, Mohammed ben Szulajem nemrég magabiztosan állította, hogy minden készen áll a november 29-i katari és a december 6-i abu-dzabi verseny megrendezéséhez, ahová szeretettel várják az érdeklődőket. Ami persze korántsem olyan egyszerű, hiszen egyfelől a konzuli szolgálatok csak halaszthatatlan esetben javasolják az utazást, a biztosítók többsége pedig háborús helyzet esetén nem tud segíteni a többletköltségek fedezésében. Nehéz döntés előtt állnak tehát azok, akik korábban beiktatták a programjukba a közel-keleti utazást, mindenesetre információink szerint egyre több újságíró és televíziós társaság jelzi távolmaradását, ahogy a rajongók közül is sokan inkább veszni hagyják előre megváltott belépőjüket.

Ami biztos, hogy az F1 már nem tervez más helyszínekkel, tehát európai zárás akkor sem lesz, ha a fegyveres konfliktus hirtelen eszkalálódik Katarban vagy Abu-Dzabiban – ez esetben Las Vegas után véget ér az idény. Ahogy közelednek az időpontok, biztosan sok szó esik még erről a kényes helyzetről, jelenleg azonban az F1 és az FIA is eltántoríthatatlanul hisz az eredeti menetrend megvalósulásában. Bízzunk benne, hogy tényleg nem ismétlődnek meg a tavaszi események a térségben…

A közel-keleti háborús helyzet jelentősen befolyásolja az országban tartózkodók biztonságát, valamint kiszámíthatatlanná teszi a régiót elhagyni kívánók távozási lehetőségeit. Az országban található amerikai légibázisok támadási célponttá válhatnak. Kérjük, hogy beutazás előtt, illetve tartós itt-tartózkodás esetén is mindenképpen regisztráljon konzuli védelemre! Kérünk mindenkit, hogy kizárólag elkerülhetetlen és halaszthatatlan esetben utazzon be az országba! A támadások kockázatának növekedésével együtt légiforgalmi korlátozások léphetnek életbe.
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Mohammed Ben Szulajem, az FIA elnöke a The Nationalnek

A mi felelősségünk, hogy tájékozott döntéseket hozzunk a tényekre, valamint az emberek biztonságára, nem pedig a spekulációkra alapozva. Folytatjuk a párbeszédet a partnereinkkel, továbbra is határozottan és felelősségteljesen fogunk cselekedni. Minden eseményt külön vizsgálunk, figyelembe véve a legfrissebb biztonsági tanácsokat, utazási feltételeket, operatív igényeket és részleteket az illetékes hatóságoktól. Az álláspontunk jelenleg változatlan a tekintetben, hogy a katari és az abu-dzabi versenyhétvégét a terveknek megfelelően megtartjuk.

Carlos Sainz, a Williams pilótája az október 22-i austini sajtótájékoztatón

Az illetékesek nagyon eltökéltek. Személy szerint viszont úgy gondolom, jelenleg nagyon nehéz meggyőződni a helyzetről, mert még mindig sok minden történik a Közel-Keleten. Jelen állás szerint megyünk Katarba és Abu-Dzabiba, és ha az FIA úgy dönt, ez a helyes és biztonságos forgatókönyv, akkor nekünk, versenyzőknek is mennünk kell. Egyértelmű, nincs sok politikai és belső információnk. De a világ sokat változhat a következő hónapban, figyelmesnek és reaktívnak kell maradnunk, nem pedig csak úgy elutazni, mert ez a szándék.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a november 6-i mexikói sajtótájékoztatón

Ugyanazt mondanám, mint a MotoGP vezetői: ha vezetni akarsz, utazz, ha nem akarsz vezetni, ne utazz. Ilyen egyszerű, mindenki meghozhatja a személyes döntését, amit tiszteletben tartok. Persze oda kell figyelni arra, mi történik a következő hetekben, de Stefano Domenicali rajta tartja a szemét az eseményeken. Ha veszélyesebbé válik a helyzet, Mohammed ben Szulajemmel együtt ők lesznek az elsők, akik megvédik azokat, akik utaznának. Ezért Követem az iránymutatásukat. De ha valaki nem érzi magát kényelmesen, azt is megértem.

 

F1 Mohammed Ben Szulajem Abu-dzabi Nagydíj FIA Katari Nagydíj
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