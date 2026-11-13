Mintha mi sem történt volna – F1-idényzárás a Közel-Keleten

Nincs itt semmi látnivaló, kérem, haladjanak tovább!

Hónapok óta ez a központi narratíva uralja az F1-et a közel-keleti idényzárást illetően, pedig a tavaszi nagy erejű bombázások után még mindig nem rendeződött a fegyveres konfliktus a térségben. Az ember agyába szinte beleégtek azok a képsorok, amelyeken néhány héttel a bahreini tesztet követően a csapatoknak nem sokkal korábban otthont adó hoteleket láttuk lángok közt, ami nagyfokú óvatosságra intheti az illetékeseket. A szituáció súlyát mutatja, hogy az áprilisra tervezett „Bahreini Nagydíjat” végül Malajziában rendezték meg október 4-én, a szaúdi fordulót pedig végleg törölték az idei menetrendből.

Véletlenül sem szeretnénk geopolitikai szakértőként tetszelegni egy sportújság hasábjain, ám mindezek fényében finoman szólva is elgondolkodtató, hogy a Formula–1 irányítói a végsőkig kitartanak a katari és abu-dzabi idényzárás mellett. Háborús helyzetben természetesen percről percre változhatnak a körülmények, mindenesetre a CBS csütörtöki beszámolója szerint Irán továbbra is ragaszkodik az Egyesült Államok által korábban elfogadhatatlannak aposztrofált feltételekhez, az USA elnöke, Donald Trump pedig elismerte, nem rendeződött a konfliktus a felek között – igaz, szerinte csak idő kérdése, mikor akarják lezárni a háborút.

Ezek alapján viszont az irániak elméletileg bármikor újra tűz alá vehetik a környező országok amerikai bázisait, sőt, sokan azon a véleményen vannak, hogy egy világszinten is kiemelt sportesemény célbavétele okozna igazán fájdalmas csapást az ellenségnek. E tekintetben jó hír, hogy a MotoGP múlt heti katari fordulóján nem kellett alkalmazni az előre kiadott menekülési procedúrákat, és probléma nélkül lezajlott a rendezvény – ugyanakkor a Yamaha a cég utazási korlátozására vonatkozó szabályai értelmében nem vett részt az eseményen, és több versenyző is aggodalmának adott hangot.

Jelzésértékű, hogy mindkét bajnokság kereskedelmi tulajdonosa a Liberty Media, amelynek pénzügyi szempontból természetesen elemi érdeke a nagydíjak lebonyolítása. A rendezési díjak jelentik a sportági bevételek egyik fő pillérét, ráadásul lemondás esetén a következményeket illetően jogilag is kiemelten fontos, melyik fél volt a kezdeményező. Kívülállóként nehéz átlátni a helyzetet, de nem megnyugtató, hogy például Szaúd-Arábiából még a héten is érkeztek hírek bombázási kísérletekről – igaz, jemeni oldalról.

Az FIA elnöke, Mohammed ben Szulajem nemrég magabiztosan állította, hogy minden készen áll a november 29-i katari és a december 6-i abu-dzabi verseny megrendezéséhez, ahová szeretettel várják az érdeklődőket. Ami persze korántsem olyan egyszerű, hiszen egyfelől a konzuli szolgálatok csak halaszthatatlan esetben javasolják az utazást, a biztosítók többsége pedig háborús helyzet esetén nem tud segíteni a többletköltségek fedezésében. Nehéz döntés előtt állnak tehát azok, akik korábban beiktatták a programjukba a közel-keleti utazást, mindenesetre információink szerint egyre több újságíró és televíziós társaság jelzi távolmaradását, ahogy a rajongók közül is sokan inkább veszni hagyják előre megváltott belépőjüket.

Ami biztos, hogy az F1 már nem tervez más helyszínekkel, tehát európai zárás akkor sem lesz, ha a fegyveres konfliktus hirtelen eszkalálódik Katarban vagy Abu-Dzabiban – ez esetben Las Vegas után véget ér az idény. Ahogy közelednek az időpontok, biztosan sok szó esik még erről a kényes helyzetről, jelenleg azonban az F1 és az FIA is eltántoríthatatlanul hisz az eredeti menetrend megvalósulásában. Bízzunk benne, hogy tényleg nem ismétlődnek meg a tavaszi események a térségben…

A közel-keleti háborús helyzet jelentősen befolyásolja az országban tartózkodók biztonságát, valamint kiszámíthatatlanná teszi a régiót elhagyni kívánók távozási lehetőségeit. Az országban található amerikai légibázisok támadási célponttá válhatnak. Kérjük, hogy beutazás előtt, illetve tartós itt-tartózkodás esetén is mindenképpen regisztráljon konzuli védelemre! Kérünk mindenkit, hogy kizárólag elkerülhetetlen és halaszthatatlan esetben utazzon be az országba! A támadások kockázatának növekedésével együtt légiforgalmi korlátozások léphetnek életbe. Magyarország Konzuli Szolgálata az Egyesült Arab Emírségekről

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