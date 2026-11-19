„A vége nehézre sikerült, az utolsó támadás éppen rám jött ki, de bízom benne, hogy a többiek is belőtték volna, ha úgy alakul. Vajda Huba adott nekem egy zárást, Daniel Mosindi jobbátlövőből odaadta a labdát, lendületből jöttem, befordultam és belőttem” – mondta a kedd este egyetlen gólját a lehető legfontosabb pillanatban szerző beálló a Nemzeti Sportnak.

A Bányász három vereség után tudta megszerezni az első sikerét az Európa-liga csoportkörében, amivel életben tartotta a reményeit a továbbjutásra. Tóth Edmond együttese szeptemberben nagy bravúrral megverte a Szegedet a magyar bajnokságban, aztán hullámvölgybe került, sorozatban hat meccsen sem tudott nyerni, az El-ben a Slovan, a Mors-Thy és a Valur ellen sem szerzett pontot. Aztán fordult a kocka, a reykjavíki 38–34-es kudarc óta eltelt hónapban már ez volt a hatodik sikere megszakítás nélkül.

„Volt egy kis megingásunk a Szeged legyőzése után, de visszajöttünk a ritmusba és próbáljuk sorozatban nyerni a meccseinket. Szombaton a Veszprém ellen nehezebb találkozóra számítok, de semmi sem lehetetlen” – bizakodik Papp Tamás, aki nem bánja, hogy versenyhelyzet van közte és a három, szintén minőségi posztriválisa, Vajda Huba, Szűcs Bence és Karai Miklós között.

A nyári játékosmozgások alapján látható, hogy Tatabányán megpróbálnak erős magyar magból álló csapatot építeni. Az öt távozó közül egyedül Krakovszki Bence nem külföldi, az öt új ember viszont egyaránt hazai kézilabdázó. A közvetlen rivális ETO-hoz igazoló válogatott balszélső helyére Molnár Robin érkezett Veszprémből, és rögtön alapemberré vált.

„A beilleszkedéssel nem volt probléma, nem olyan srác vagyok, aki ne találná meg bárhol a helyét. Az ősszel sokat játszom, megpróbálom meghálálni a bizalmat – mondta a rá jellemző lazasággal a kedden öt gólt szerző Molnár Robin. Ahogyan társai, a 22 éves játékos sem mondott még le az egyenes kieséses szakaszba jutásról. – Matematikailag van még esélyünk, ezért is szerettük volna megszerezni az első pontjainkat a hazai közönségünk előtt. Jövő héten kemény feladat vár ránk Szlovéniában, de amíg van esély, küzdeni fogunk. A legnagyobb erősségünk a csapategység, és az alapozáshoz képest a védekezésünk rengeteget javult, illetve a kapus–sánc kapcsolatokból is több gyors gólt tudunk lőni, mint az idény elején.”

VÉLEMÉNY TÓTH Edmond, a Tatabánya vezetőedzője: – Még van remény a továbbjutásra, egy percig sem adtuk fel! Ha jövő héten a Slovan ellen felszabadultan tudunk pályára lépni, akkor lehet esély. Nekik már nem kell mindenáron a pont, nálunk viszont jó kapusteljesítmény és jó védekezés kell a sikerhez. Kimondott vezérünk nincs, mindenki hozzá tud tenni. Talán a kapusaink és Sztraka Dani a leginkább kiegyensúlyozott, de a védekezésre sem panaszkodhatok, Vajda Huba és Karai Miki stabilan összefogja a csapatrészt.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

4. forduló

MOL TATABÁNYA KC–Valur (izlandi) 29–28 (14–12)

RD LL Grosist Slovan (szlovén)–Mors Thy Handbold (dán) 37–26 (17–13)