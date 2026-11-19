„Amitől tartottunk és várható is volt, bekövetkezett: eddig két érdeklődő (egy nemzetközi és egy hazai) jelzett bizonytalanságot és kért haladékot a múlt heti hírek után. (Kommentben a levelek). A nyilvánvalóan alaptalan feljelentés, az ügyészség döntése és annak a nyomán a NAV vizsgálata érthető módon megnehezíti mind a mi dolgunkat, mint értékesítő, mind a potenciális vevők, befektetők döntését” – kezdődik Cser-Palkovics András bejegyzése.

A polgármester hozzátette: az érdeklődők minden lehetőséget megkapnak a tények megismerésére, és első kézből bizonyosodhatnak meg arról, hogy a feljelentés minden alapot nélkülöz.

„Hogy erre megfelelő időt biztosítsunk, meghosszabbítjuk a pályázatok beadásának határidejét” – írja Cser-Palkovics, utalva arra, hogy a klub jó hírében esett kár, az eljárás okozta bizonytalanság befolyásolhatja a piaci érdeklődőket.

„Ha emiatt meghiúsul az értékesítés, akkor önkormányzatunk bírósághoz fordul és érvényesíteni fogja a kárigényét, mert ez több száz millió forint is lehet. A cél azonban nem ez, hanem egy stabil, új tulajdonos megtalálása” – olvasható a bejegyzésben.