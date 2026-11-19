Két estére Los Angeles lett a Jazz fővárosa. A Lakersnek már az előző játéknapon is rezgett a léc, nagy nehezen nyert csak a Charlotte ellen, de most le is pottyant: a szoros meccs negyedik negyedében a Jazz előbb egy 15–0-s, majd egy 10–0-s csapást mért a házigazdára, és a Lakersben ezúttal nem akadt, aki megismételje Quentin Grimes egy nappal korábbi bravúros produkcióját. A Hornets ellen 47 pontig jutó Grimes most 20-szal finiselt, és a kilencmeccses győzelmi sorozathoz hasonlóan megszakadt Luka Doncic 11 mérkőzéses „legalább harmincas” szériája is: a szlovén klasszis különösen a triplavonalon túlról volt hatástalan (2/12), kilencszer eladta a labdát, és végül 29 ponttal jött le a pályáról. Walker Kessler 10 pontos, 11 lepattanós dupla duplával tért vissza, Austin Reaves még nem gyógyult fel. A Jazz számára remekül zárult a kétestés Los Angeles-i kirándulás: egy győzelemmel érkeztek, hárommal távoztak – a Clippers után a Lakerst is elkapták. Ace Bailey tíz, Keyonte George kilenc pontot szerzett a kulcsfontosságú negyedik negyedben; előbbi 19, utóbbi 30 ponttal zárta a meccset. (LA Lakers–Utah 97–109)

Fontos triplák a végén. A Sixers három kezdőjét is nélkülözte, például Tyrese Maxeyt, az elején volt 17 pontos hátrányban is, a meccs nagy részében futott az eredmény után, de amikor a legjobban kellett, átvette az irányítást. Másfél perccel a vége előtt VJ Edgecombe behajított egy hármast (114–112), a kezdőbe ebben az idényben először beférő Anfernee Simons keze is elsült távolról, és azzal el is dőlt. Joel Embiid 26, Edgecombe szezoncsúcsot érő 24, LeBron James 22 ponttal zárt a zsinórban negyedszer nyerő philadelphiai csapatban, a négy siker után vesztő Magic lőlapját Franz Wagner (27) vezette. A Sixers 26 éve nem rajtolt ilyen jól, 13 győzelemmel és 3 vereséggel vezeti a Keleti főcsoportot. (Orlando–Philadelphia 116–121)

PHILLY CLOSES IT OUT ON THE ROAD! VJ 3. VJ DEFLECTION. LEBRON JUMPER. SIMONS 3. SIXERS IMPROVE TO 13-3 🔥 https://t.co/L6aunftvzS — NBA (@NBA) November 19, 2026

Rettegett látogatók. Négyes sikerszériában van a Memphis is, amely körömrágós végjátékban gyűrte le a Clevelandet. Természetesen idegenben: ez volt a Grizzlies egymást követő nyolcadik győzelme vendégként – új franchise rekord! Cam Spencer 26, Taylor Hendricks 20 pontot szerzett a vendégcsapatban, a clevelandieknél Donovan Mitchell 34-ig jutott, a Cavs vezére ebben az idényben először van túl két egymást követő harmincas meccsen. (Cleveland–Memphis 121–124)

Szenvedő házigazdák. Akad olyan csapat is a mezőnyben, amelyik még nem nyert otthon a mostani alapszakaszban: a Kings sorozatban a kilencedik meccsét vesztette el saját közönsége előtt. Meglepetés persze nem történt, a Suns lendületben van, és ezt a 29-29 pontos Dillon Brooks, Devin Booker duó vezetésével látványosan igazolta is. A phoenixiek a legutóbbi nyolc meccsükből a hatodikat nyerték meg. (Sacramento–Phoenix 107–128)

Először a régi társak ellen. A Heat két lépéssel előrébb jár, a Bucks elleni sikere egymás után már az hatodik volt. Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) először játszott nyáron elhagyott korábbi csapata ellen, és kevés híján tripla duplával igazolta harckészségét: 27 pont, 14 lepattanó és kilenc assziszt került a neve mellé, míg Bam Adebayo 26 ponttal járult hozzá a vártnál kissé nehezebben megszülető győzelemhez. Lesújtó mérlegükhöz képest a vendégek szépen helytálltak Kyle Kuzma (26 pont) vezérletével, de a számok tovább romlottak: zsinórban a 11. vereség került be a csapattörténet legrosszabb idényrajtjának (1, 14) bizonyítékai közé. (Miami–Milwaukee 137–130)

GIANNIS FLIRTED WITH A TRIPLE-DOUBLE IN HIS FIRST GAME AGAINST HIS FORMER TEAM! 🏀 27 PTS 🏀 14 REB 🏀 9 AST MIAMI WINS THEIR 6TH STRAIGHT GAME 🔥 https://t.co/lwXrHuvKGj — NBA (@NBA) November 19, 2026

Húsz triplát vágott be a Hawks. Volt csapattársai ellen lépett parkettre Lu Dort és Aaron Wiggins is. A két 2025-ös bajnok szeretetteljes fogadtatásban részesült Oklahoma Cityben; a sérült Jalen Williams, Cason Wallace és Chet Holmgren távollétében milyen jól is jött volna a helyieknek, ha újra a Thunder mezét húzzák magukra! De hát ilyesmiről természetesen szó sem lehetett, nekik most a Hawkst kellett győzelemhez segíteniük, és meg is tették: a triplavonalon túlról eredményesen tüzelve Dort 16, Wiggins 14 ponttal egészítette ki Onyeka Okongwu 28, Nickeil Alexander-Walker 19 pontos gyűjteményét, Jalen Johnson tripla dupláját (16 pont, 12 lepattanó, 11 assziszt). Shai Gilgeous-Alexander 34 ponttal zárt a hazai csapatban, amely a negyediket vesztette el a legutóbbi öt mérkőzéséből. (Oklahoma City–Atlanta 112–117)

Egy újabb súlyos zakó. A Warriors egyelőre nyögi a hasizomsérüléssel kidőlt klasszisa, Steph Curry hiányát, és ez még legalább egy hétig így lesz. Nem túl biztató a helyzet, a három veresgéből érkező Mavs is simán, több mint húsz ponttal megverte a nyugati partiakat, akiknek ez volt egyhuzamban a negyedik vereségük. Cooper Flagg 33, P.J. Washington Jr. 21 pontot szerzett a hazai csapatban, Will Richard 18-cal volt a Golden State legjobb dobója. (Dallas–Golden State 116–94)

Furcsa végjáték, nagy győzelem. A Boston 17 ponttal is vezetett Denverben, aztán ahogy az előny olvadni kezdett, úgy lettek egyre feszültebbek a vendégek. Talán részben ennek számlájára is írható, hogy miután Jamal Murray behajított egy duplát 6.4 másodperccel a vége előtt, a bostoni Jayson Tatum az alapvonalról nem a mellette álló játékvezetőnek adta a labdát, hanem a felezővonalnál helyezkedő, éppen nem is figyelő kollégája felé dobta. Bár azonnal jelezte, hibázott, technikait fújtak rá, Murray bedobta, és azzal eldőlt a meccs. Murray 21 ponttal zárt a hét legutóbbi meccséből az ötödiket megnyerő denveri csapatban, Nikola Jokics 24 ponttal, kilenc gólpasszal és nyolc lepattanóval végzett, bostoni oldalon Tatum 24-gyel volt a legeredményesebb. (Denver–Boston 105–101)

Jayson Tatum got a tech for throwing the ball at the ref down 3 and cost his team the game 😭 https://t.co/IxwIVUQ1Mi — BrickCenter (@BrickCenter_) November 19, 2026

Sengün szemébe nyúltak. A Rockets a 21 pontos Kevin Durant és a hat triplát behajító Reed Sheppard (20) vezérletével simán nyert Indianapolisban, de még az első félidőben elvesztette Alperen Sengünt, akinek egy lepattanóharc közben a szemébe nyúltak. A texasiak remélik, hogy a rövid ápolás után az öltözőbe bandukoló török center sérülése nem súlyos. Az eset mindenesetre furcsa eseményeket generált: Rick Carlisle, a Pacers hevesen reklamáló edzője gyors egymásutánban kapott két technikait, az egyik houstoni csereember, Marcus Smart pedig szóváltásba keveredett egy nézővel, akit hamarosan kivezettek a csarnokból… (Indiana–Houston 104–119)

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, yüzüne aldığı darbenin ardından saha kenarına geçti. https://t.co/nso9CHJjEl — Nirvana Haber | Son Dakika (@nirvanahabercom) November 19, 2026

Triplazuhatag Brooklynban. A Bulls mind az öt kezdője eljutott legalább 12 pontig: Matas Buzelis szezoncsúcsot érő 25-tel, Josh Giddey 18-cal (továbbá 14 lepattanóval és kilenc assziszttal) emelkedett ki. A chicagóiak elsősorban a távoli dobásokkal zúzták szét a Netset: az első félidőben 15 triplát dobtak be (ez csapatcsúcs), és a másodikban is beágyúztak további hatot. (Brooklyn–Chicago 107–137)

THE BULLS HIT 15 THREES IN THE FIRST HALF 🔥 THEIR MOST IN ANY HALF IN THE PLAY-BY-PLAY ERA. https://t.co/zrfmJxmZhC — NBA (@NBA) November 19, 2026

Még a Washington is... A súlyos emberhiánnyal küzdő Raptors sorozatban hatodszor is kikapott, ezúttal a nyolc verésből érkező Wizards nyomta le. Anthony Davis 25 ponttal és 14 lepattanóval vette ki a részét a fővárosiak régen várt sikeréből, az újonc AJ Dybantsa 23, 12-vel érte el NBA-karrierje első dupla dupláját. (Toronto–Washington 99–103)

AJ DYBANTSA RECORDS THE FIRST DOUBLE-DOUBLE OF HIS NBA CAREER! 🧙‍♂️ 23 PTS (CAREER-HIGH) 🧙‍♂️ 12 REB (CAREER-HIGH) 🧙‍♂️ WIZARDS ROAD W https://t.co/nDGU5FWrNI — NBA (@NBA) November 19, 2026

Cunningham nélkül is sikerült. Az előző esti Spurs-verés hőse, Cade Cunningham a térdét fájlalta, nem lépett pályára a Pistonsban, amely azonban így is elkapta a Pelicanst, és három győzelmet hozott ki négymeccses túrájából. A négy triplát bedobó John Collins 20, Javonte Green 18, Daniss Jenkins és Paul Reed 17-17 pontot szerzett a detroiti csapatban, amely a legutóbbi hat meccséből az ötödiket húzta be. (New Orleans–Detroit 109–122)

NBA, ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Memphis Grizzlies 121–124

Indiana Pacers–Houston Rockets 104–119

Miami Heat–Milwaukee Bucks 137–130

Orlando Magic–Philadelphia 76ers 116–121

Brooklyn Nets–Chicago Bulls 107–137

Toronto Raptors–Washington Wizards 99–103

Dallas Mavericks–Golden State Warriors 116–94

New Orleans Pelicans–Detroit Pistons 109–122

Oklahoma City Thunder–Atlanta Hawks 112–117

Denver Nuggets–Boston Celtics 105–101

Los Angeles Lakers–Utah Jazz 97–109

Sacramento Kings–Phoenix Suns 107–128