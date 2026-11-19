A Boston Bruins 4–1-re legyőzte idegenben a Detroit Red Wingset, ezzel hárommeccses vereségszériájának vetett véget. David Pastrnák góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez. A Bruins kapujában Jeremy Swayman 20 védéssel segítette csapatát, amely magabiztos győzelmet aratott a Little Caesars Arenában. A Detroit ezzel szemben az előző hét mérkőzéséből már a hatodikat veszítette el. Az összecsapás különleges évfordulóra esett: pontosan száz évvel korábban, 1926-ban játszotta első NHL-mérkőzését a Detroit, amely akkor még Cougars néven szerepelt. Érdekesség, hogy az első találkozóján is a Boston Bruins volt az ellenfele, a detroitiak akkor 2–0-s vereséget szenvedtek a windsori Border Cities Arenában.

Lane Hutson három gólpasszának is köszönhetően a Montreal Canadiens idegenben, 3–2-re legyőzte a New Jersey Devilst. A kanadaiak játékosa pályafutása során már nyolcadszor zárt egy mérkőzést három gólpasszal, miközben a Devils kapusa, Connor Halleybuck az első vereségét szenvedte el új csapatában.

A játéknap harmadik mérkőzésén a Utah Mammoth odahaza 4-1-re legyőzte a Colorado Avalanche-t. A Mammoth kapusa, Sebastian Cossa 30 védéssel segítette győzelemhez csapatát, a center Vincent Trocheck pedig két kanadai ponttal (gól és gólpassz) zárta az összecsapást.

NHL

ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–Boston Bruins 1–4

New Jersey Devils–Montreal Canadiens 2–3

Utah Mammoth–Colorado Avalanche 4–1