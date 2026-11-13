F1: a mezőny nagy részének csak egy szezonra biztos a helye

Az egyéves kategóriába 15 pilóta tartozik bele, egyebek mellett a 41 éves, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is. Két szezonra szóló szerződése négy versenyzőnek van, három idényre csupán Sergio Péreznek, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappennek és a 2025-ben első Lando Norrisnak négy vb-re garantált a helye.

Egyes esetekben a szerződés akár több évre is szólhat a csapat és a versenyző között, de az nem feltétlenül jelent minden esetben automatikusan részvételt is a Formula–1-es vb-n, az mindig új megállapodás eredménye.