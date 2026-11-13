F1: a mezőny nagy részének csak egy szezonra biztos a helye

2026.11.13. 17:29
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A friss világbajnok Andrea Kimi Antonellinek is csak egy idényre biztos a helye (Fotó: Getty Images)
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F1 F1 2027 Formula–1
A 2027-es Formula–1-es autós gyorsasági világbajnokságon rajthoz álló versenyzők nagy részének, így a címvédő Andrea Kimi Antonellinek is egyetlen versenyszezonra biztos a helye.

Az egyéves kategóriába 15 pilóta tartozik bele, egyebek mellett a 41 éves, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is. Két szezonra szóló szerződése négy versenyzőnek van, három idényre csupán Sergio Péreznek, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappennek és a 2025-ben első Lando Norrisnak négy vb-re garantált a helye.

Egyes esetekben a szerződés akár több évre is szólhat a csapat és a versenyző között, de az nem feltétlenül jelent minden esetben automatikusan részvételt is a Formula–1-es vb-n, az mindig új megállapodás eredménye.

A mezőny versenyzőinek garantált helye a vb-n

2027 végéig érvényes

Andrea Kimi Antonelli (olasz, 20 éves, Mercedes)

George Russell (brit, 28 éves, Mercedes)

Isack Hadjar (francia, 22 éves, Red Bull)

Lewis Hamilton (brit, 41 éves, Ferrari)

Alexander Albon (thaiföldi, 30 éves, Williams)

Liam Lawson (új-zélandi, 24 éves, Racing Bulls)

Arvid Lindblad (brit, 19 éves, Racing Bulls)

Fernando Alonso (spanyol, 45 éves, Aston Martin)

Lance Stroll (kanadai, 28 éves, Aston Martin)

Oliver Bearman (brit, 21 éves, Haas)

Rafael Camara (brazil, 21 éves, Haas)

Nico Hülkenberg (német, 39 éves, Audi)

Gabriel Bortoleto (brazil, 22 éves, Audi)

Franco Colapinto (argentin, 23 éves, Alpine)

Valtteri Bottas (finn, 37 éves, Cadillac)

2028 végéig érvényes

Pierre Gasly (francia, 30 éves, Alpine)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, 32 éves, Williams)

Charles Leclerc (monacói, 29 éves, Ferrari)

Oscar Piastri (ausztrál, 25 éves, McLaren)

2029 végéig érvényes

Sergio Pérez (mexikói, 36 éves, Cadillac)

2030 végéig érvényes

Lando Norris (brit, 26 éves, McLaren)

Max Verstappen (holland, 29 éves, Red Bull)

 

 

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