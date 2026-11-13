F1: a mezőny nagy részének csak egy szezonra biztos a helye

Az egyéves kategóriába 15 pilóta tartozik bele, egyebek mellett a 41 éves, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is. Két szezonra szóló szerződése négy versenyzőnek van, három idényre csupán Sergio Péreznek, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappennek és a 2025-ben első Lando Norrisnak négy vb-re garantált a helye.
Egyes esetekben a szerződés akár több évre is szólhat a csapat és a versenyző között, de az nem feltétlenül jelent minden esetben automatikusan részvételt is a Formula–1-es vb-n, az mindig új megállapodás eredménye.
|A mezőny versenyzőinek garantált helye a vb-n
2027 végéig érvényes
Andrea Kimi Antonelli (olasz, 20 éves, Mercedes)
George Russell (brit, 28 éves, Mercedes)
Isack Hadjar (francia, 22 éves, Red Bull)
Lewis Hamilton (brit, 41 éves, Ferrari)
Alexander Albon (thaiföldi, 30 éves, Williams)
Liam Lawson (új-zélandi, 24 éves, Racing Bulls)
Arvid Lindblad (brit, 19 éves, Racing Bulls)
Fernando Alonso (spanyol, 45 éves, Aston Martin)
Lance Stroll (kanadai, 28 éves, Aston Martin)
Oliver Bearman (brit, 21 éves, Haas)
Rafael Camara (brazil, 21 éves, Haas)
Nico Hülkenberg (német, 39 éves, Audi)
Gabriel Bortoleto (brazil, 22 éves, Audi)
Franco Colapinto (argentin, 23 éves, Alpine)
Valtteri Bottas (finn, 37 éves, Cadillac)
2028 végéig érvényes
Pierre Gasly (francia, 30 éves, Alpine)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, 32 éves, Williams)
Charles Leclerc (monacói, 29 éves, Ferrari)
Oscar Piastri (ausztrál, 25 éves, McLaren)
2029 végéig érvényes
Sergio Pérez (mexikói, 36 éves, Cadillac)
2030 végéig érvényes
Lando Norris (brit, 26 éves, McLaren)
Max Verstappen (holland, 29 éves, Red Bull)