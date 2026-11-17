Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os világbajnokság, a mezőny Las Vegas felé vette az irányt, ahol összességében huszonegyedik és egyúttal a szezonzáró triplahétvége első versenyét rendezik meg. A csapatok közül többen is egyedi fényezéssel készülnek az év egyik legkülönlegesebb helyszínére: az Aston Martin az emblematikus zöldet fehérrel töri meg, míg a Williams krómozott dizájnt villantott, amelyik visszaveri a reflektorok fényét.

A silverstone-iakon és a grove-iakon kívül más istállók is készülnek egyedi megoldásokkal: a Ferrari fekete, sárga versenyruhát mutatott be, és lehet, hogy az SF-26-os is új fényezést kap. A maranellóiaknál a pilótafelállás sem lesz a megszokott, a helyi idő szerint csütörtökön rendezendő első szabadedzésen Dino Beganovic foglalhatja el Lewis Hamilton ülését.

A Haas eközben Hirakava Rjónak ad lehetőséget Oliver Bearman helyén, a japán pilóta Rafael Camara oldalán vesz részt a nyitó tréningen. A brazil versenyző a második versenyhétvégéjére készül a Formula–1-ben.



From every angle. See more of our #LasVegasGP livery with @CoreWeave. https://t.co/wXbDw5vzKa — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 16, 2026

Taking in all the details of our special blue chrome FW48 livery before it shines under the lights this weekend 💙🤩 Presented by @atlassian. https://t.co/Pdm2r9spmp — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) November 16, 2026

Night mode 🔛 as we head to Sin City 🌃 https://t.co/7OZ4LR6Eh7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 17, 2026