Fehér Aston Martin, krómozott Williams, fekete-sárga Ferrari Las Vegasban?
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os világbajnokság, a mezőny Las Vegas felé vette az irányt, ahol összességében huszonegyedik és egyúttal a szezonzáró triplahétvége első versenyét rendezik meg. A csapatok közül többen is egyedi fényezéssel készülnek az év egyik legkülönlegesebb helyszínére: az Aston Martin az emblematikus zöldet fehérrel töri meg, míg a Williams krómozott dizájnt villantott, amelyik visszaveri a reflektorok fényét.
A silverstone-iakon és a grove-iakon kívül más istállók is készülnek egyedi megoldásokkal: a Ferrari fekete, sárga versenyruhát mutatott be, és lehet, hogy az SF-26-os is új fényezést kap. A maranellóiaknál a pilótafelállás sem lesz a megszokott, a helyi idő szerint csütörtökön rendezendő első szabadedzésen Dino Beganovic foglalhatja el Lewis Hamilton ülését.
A Haas eközben Hirakava Rjónak ad lehetőséget Oliver Bearman helyén, a japán pilóta Rafael Camara oldalán vesz részt a nyitó tréningen. A brazil versenyző a második versenyhétvégéjére készül a Formula–1-ben.
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1.30–2.30
|2. szabadedzés
|5.00–6.00
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1.30–2.30
|Időmérő
|5.00–6.00
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6. 14.00