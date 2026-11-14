Visszavonták a Leclerc-t kritizáló újságíró akkreditációját

2026.11.14. 14:14
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Jonathan McEvoy (Fotó: Getty Images)
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F1 Charles Leclerc Formula-1
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) visszavonta Jonathan McEvoy Formula–1-es akkreditációját a világbajnoki idény hátralévő három futamára, miután az újságíró véleménycikkében kritizálta a Ferrari monacói versenyzőjét, Charles Leclerc-t.

Az FIA azzal indokolta döntését, hogy McEvoy írása „nem felelt meg az akkreditált újságíróktól elvárt szakmai színvonalnak”. A sportág irányító testülete hozzátette: szabályzatuk lehetővé teszi az akkreditációk előzetes értesítés nélküli visszavonását, valamint kiemelte, hogy a történtektől függetlenül a Daily Mail más tudósítót küldhet a helyszínekre.

A brit lap részéről azonban Chris Dean, a sportrovat vezetője azt közölte, hogy az akkreditáció visszavonása a sajtószabadság elleni „példátlan és felháborító” támadás, és követelte McEvoy akkreditációjának azonnali visszaállítását. A Daily Mail azt is bejelentette, hogy bojkottálja a szezon hátralévő részét, az utolsó három nagydíj esetében a versenyekről és a sajtótájékoztatókról sem tudósít.

A mintegy 400 tagot tömörítő brit média-szakszervezet, a Szerkesztők Társasága (Society of Editors) szintén bírálta az FIA döntését, ami „veszélyezteti a független sportújságírást”.

A Formula–1-gyel több mint két évtizede foglalkozó McEvoy elmondta, hogy akkreditációjának megvonása az FIA tájékoztatása alapján erre a szezonra szól, a következő idényre visszakaphatja, bár ezt az autós testület hivatalosan nem erősítette meg.

McEvoy november 4-én megjelent véleménycikkében „aljas kis gazembernek” nevezte Leclerc-t a Mexikóvárosi Nagydíj első körében történt incidens miatt, amelyben a monacói mellett a Ferrari másik versenyzője, Lewis Hamilton volt érintett. Előbbit a pályán kívül szerzett előny miatt öt másodperces büntetéssel sújtották.  

 

F1 Charles Leclerc Formula-1
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