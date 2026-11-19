Előrenézünk, de még előtte kicsit vissza, avagy túl vagyunk egy furcsának mondható rövid pályás országos bajnokságon (a tekintetben mindenképpen, hogy ezúttal a mieink nem feküdtek rá a rövid pályás szezonra, nem indultak és nem is indulnak huszonötös versenyeken), s a válogatott nagyobb része már egy nagymedencés viadalra, a december 2. és 5. közötti US Openre készül, Sós Csaba viszont kifejezetten elégedetten tekint vissza a kaposvári ob-ra.

„Nagyon tetszett a bajnokság – jelentette ki a szövetségi kapitány. – Elfogadom, tudom, hogy mindazok, akik szeretik az úszást, akik időnként figyelemmel kísérnek minket, másra számítottak, mert az olimpiai bajnokaink nem indultak Kaposváron, viszont akik döntőket úsztak az elmúlt években a világversenyeken, ráadásul vállalták a sorozatterhelést, azok úsztak az egyesületi váltókban is, már csak emiatt is tetszett elsősorban Ugrai Panna, Németh Nándor, Márton Richárd, Szabó Szebasztián. De mondhatnám a fiatalokat, Antal Dávidot, Kertész Borókát vagy éppen Kokas Fannit. Tetszett a versenyzők hozzáállása, ilyen versenyből kellene havonta egy.”

Az Amerikában tanuló és készülő úszóknak ez megadatik, hiszen az egyetemi bajnokságban két-három hetente is jönnek a megméretések – Kós Hubert ebből már kimarad, hiszen idén már nem tagja a Texas egyetemi csapatának, mert decemberben végez a tanulmányaival.

Ha már Kós: jelen állás szerint ő képviseli egyedül a magyar színeket a december 1. és 6. közötti pekingi rövid pályás világbajnokságon (Milák Kristóf esetleges indulásáról egyelőre nincs semmiféle hír – se pro, se kontra), míg a többiek éppen Kós „lakhelyére”, Austinba utaznak, a fentebb már említett US Openre.

„A rövid pályás világbajnokság egy világverseny, oda akkor van értelme elutazni, ha valaki teljesen felkészült rá – indokolt a kapitány. – Emellett rövid pályán azért mi nem vagyunk olyan jók, Hubi viszont ezen a téren is kiválónak számít, hiszen például száz és kétszáz háton ő tartja a világcsúcsot, úgyhogy ő indul. Ha a válogatott többi tagja is így tenne, tíz nappal korábban el kellett volna utazni, a vébé utáni visszaállás is elvenne napokat, majd jönnének az ünnepek. A US Open nem világverseny, a rajt előtt három nappal utaznak az úszóink Austinba, rögtön utána jönnek is haza. Erős verseny lesz, mivel a mieinknek nem lesz idejük átállni, az előfutamokat ússzák magyar idő szerint délután, a döntőbe jutóknak az időeltolódás miatt sem lesz könnyű dolguk.”

Az austini versenyen ott lesznek az „amerikai” magyar úszók, így például Ábrahám Minna és Pádár Nikolett is, mellettük utaznak többek között Virth Balázs csoportjának tagjai (Márton Richárd, Zombori Gábor és Késely Ajna), Németh Nándor, Ugrai Panna, Jackl Vivien – a fiatalok számára is adva volt a lehetőség, ám esetükben még a fejlődés, az előrelépés van középpontban, így a jelentősebb alapozás, keményebb munka előnyt élvez.