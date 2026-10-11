Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Bezzecchi győzött Indonéziában, kétpontos különbség az élen

2026.10.11. 10:35
null
Marco Bezzecchi a dobogó tetejére állhatott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Indonéz Nagydíj MotoGP Marco Bezzecchi
A királykategóriában (MotoGP) olasz Marco Bezzecchi nyerte a gyorsaságimotoros-vb Indonéz Nagydíját vasárnap.

Az Aprilia pilótája kiválóan kezdte az idényt, az első hét versenyből négyet megnyert, ám azóta 133 nap telt el anélkül, hogy elsőnek látta meg volna a kockás zászlót. Bezzecchi most a 300. olasz-győzelmet szállította a MotogGP-ben.

A Lombok-szigeten a szombati sprintversenyt a címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquez nyerte, a Ducati spanyol versenyzője most viszont csak hatodik lett, míg honfitársa, Jorge Martín harmadik, így utóbbi „visszaelőzött”, s mindössze két pont előnnyel vezeti a világbajnoki pontversenyt.

Mindeközben a Moto3-ban már most eldőlt a sorozat, szezonbeli tizedik futamgyőzelmével a spanyol Máximo Quiles lett a kategória történetében az első, aki öt versenyhétvégével a vége előtt bebiztosította világbajnoki címét.

MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Lombok-sziget
MotoGP
1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 40:46.582 perc
2. Raúl Fernández (spanyol, Aprilia) 4.260 másodperc hátrány
3. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 6.890 mp h.
A vb állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Martín 355 pont, 2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 353, 3. Bezzecchi 309
Moto2
1. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 21:44.433 perc
2. Manuel González (spanyol, Kalex) 3.570 másodperc hátrány
3. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 4.497 mp h.
Az állás: 1. González 265,5 pont, 2. Guevara 260, 3. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 191
Moto3
1. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 32:36.821 perc
2. David Almansa (spanyol, KTM) 2.994 másodperc hátrány
3. Brian Uriarte (spanyol, KTM) 5.156 mp h.
Az állás: 1. (már bajnok) Quiles 351 pont, 2. Almansa 219, 3. Uriarte 203

 

Indonéz Nagydíj MotoGP Marco Bezzecchi
Legfrissebb hírek

Jövőre a MotoGP-ben is lesz sprintidőmérő

Egyéb autó-motor
2026.10.07. 14:43

MotoGP: Marc Márquez nyert Motegiben és két pontra csökkent a hátránya

Egyéb autó-motor
2026.10.04. 08:58

MotoGP: Buenos Aires került a Balaton Park Circuit helyére

Egyéb autó-motor
2026.09.25. 13:35

MotoGP: a Balaton Park változatlanul készen áll

Egyéb autó-motor
2026.09.23. 15:16

Nem lesz jövőre MotoGP Magyar Nagydíj

Egyéb autó-motor
2026.09.22. 20:25

Acosta karrierje első sikerét aratta a MotoGP-ben

Egyéb autó-motor
2026.09.20. 15:48

MotoGP: Martín a nyolcadik helyről jött fel az élre az ausztriai sprintfutamon

Egyéb autó-motor
2026.09.19. 15:30

Teljessé vált a MotoGP 2027-es rajtlistája, öt újonc érkezik

Egyéb autó-motor
2026.09.16. 10:35