MotoGP: Bezzecchi győzött Indonéziában, kétpontos különbség az élen

Az Aprilia pilótája kiválóan kezdte az idényt, az első hét versenyből négyet megnyert, ám azóta 133 nap telt el anélkül, hogy elsőnek látta meg volna a kockás zászlót. Bezzecchi most a 300. olasz-győzelmet szállította a MotogGP-ben.

A Lombok-szigeten a szombati sprintversenyt a címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquez nyerte, a Ducati spanyol versenyzője most viszont csak hatodik lett, míg honfitársa, Jorge Martín harmadik, így utóbbi „visszaelőzött”, s mindössze két pont előnnyel vezeti a világbajnoki pontversenyt.

Mindeközben a Moto3-ban már most eldőlt a sorozat, szezonbeli tizedik futamgyőzelmével a spanyol Máximo Quiles lett a kategória történetében az első, aki öt versenyhétvégével a vége előtt bebiztosította világbajnoki címét.

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Lombok-sziget

MotoGP

1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 40:46.582 perc

2. Raúl Fernández (spanyol, Aprilia) 4.260 másodperc hátrány

3. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 6.890 mp h.

A vb állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Martín 355 pont, 2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 353, 3. Bezzecchi 309

Moto2

1. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 21:44.433 perc

2. Manuel González (spanyol, Kalex) 3.570 másodperc hátrány

3. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 4.497 mp h.

Az állás: 1. González 265,5 pont, 2. Guevara 260, 3. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 191

Moto3

1. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 32:36.821 perc

2. David Almansa (spanyol, KTM) 2.994 másodperc hátrány

3. Brian Uriarte (spanyol, KTM) 5.156 mp h.

Az állás: 1. (már bajnok) Quiles 351 pont, 2. Almansa 219, 3. Uriarte 203