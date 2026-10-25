MotoGP: az eső miatt törölték az Ausztrál Nagydíj főfutamát

Már a MotoGP bemelegítő edzését sem tartották meg, majd sorra törölték a Moto3-as és a Moto2-es futamot, s hiába várták, hogy javuljanak a körülmények, a mentőhelikopter nem kaphatott felszállási engedélyt, így végül a MotoGP fő versenyét is lefújták (egy-két lassú körre kiengedték a versenyzőket a vizes aszfaltra, hogy üdvözöljék a nézőket).

Így a királykategóriában csak a szombati sprintversenyen osztottak pontokat, az azt megnyerő ducatis Marc Márquez a szombaton a csukóját törő Jorge Martínt 10, a másik gyári apriliást, Marco Bezzecchit 50 ponttal előzi meg négy futammal az idény vége előtt.