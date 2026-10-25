Nemzeti Sportrádió

MotoGP: az eső miatt törölték az Ausztrál Nagydíj főfutamát

I. SZ.I. SZ.
2026.10.25. 07:25
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Phillip Island szebb búcsúban reménykedett (Fotó: AFP)
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MotoGP Ausztrál Nagydíj Phillip Island
Az intenzív esőzés miatt törölték a vasárnapi programot a Melbourne melletti Phillip Islanden a MotoGP-ben, így mindhárom kategóriában elmaradt az Ausztrál Nagydíj.

Már a MotoGP bemelegítő edzését sem tartották meg, majd sorra törölték a Moto3-as és a Moto2-es futamot, s hiába várták, hogy javuljanak a körülmények, a mentőhelikopter nem kaphatott felszállási engedélyt, így végül a MotoGP fő versenyét is lefújták (egy-két lassú körre kiengedték a versenyzőket a vizes aszfaltra, hogy üdvözöljék a nézőket).

Így a királykategóriában csak a szombati sprintversenyen osztottak pontokat, az azt megnyerő ducatis Marc Márquez a szombaton a csukóját törő Jorge Martínt 10, a másik gyári apriliást, Marco Bezzecchit 50 ponttal előzi meg négy futammal az idény vége előtt.

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Phillip Island a vasárnap magyar időszerint hajnali 4 órakor startoló futammal búcsúzik a MotoGP-től.

Folytatás egy hét múlva Malajziában, míg Phillip Islandre a közeljövőben nem tér vissza a MotoGP mezőnye, hiszen 2027-től Adelaide-ben rendezik meg az Ausztrál Nagydíjat.

 

MotoGP Ausztrál Nagydíj Phillip Island
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