MotoGP: Bezzecchi nyert Katarban, Márquez közel a címvédéshez

Márquez abban az esetben bebiztosíthatta volna pályafutása nyolcadik bajnoki címét a királykategóriában, ha győz, egyúttal honfitársa, Jorge Martín pont nélkül marad, ezekből azonban egyik sem valósult meg, ugyanakkor kettejük között tovább nőt a különbség, mivel utóbbi a hetedik helyen ért célba. A világbajnoki sorozatból még két versenyhétvége van hátra, két hét múlva Portugáliába látogat a mezőny, a szezon pedig az azt követő hétvégén Valenciában zárul.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, KATARI NAGYDÍJ

MOTOGP (22 kör, 118.36 km)

1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 41:29.17 perc

2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 3.083 másodperc hátrány

3. Raúl Fernandez (spanyol, Aprilia) 3.614 mp h.

A vb állása 20 futam után (még 2 van hátra): 1. M. Márquez 431 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 371, 3. Bezzecchi 357

MOTO2 (18 kör, 96.84 km)

1. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 35:13.340

2. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 2.265 mp h.

3. Alex Escrig (spanyol, Forward) 2.285 mp h.

Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 286,5 pont, 2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 273, 3. Holgado 215

MOTO3 (16 kör, 86.08 km)

1. David Almansa (spanyol, KTM) 33:09.479

2. Adrian Fernandez (spanyol, Honda) 2.516 mp h.

3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 2.585 mp h.

Az állás: 1. (már bajnok) Quiles 392 pont, 2. Almansa 253, 3. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 216