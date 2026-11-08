MotoGP: Bezzecchi nyert Katarban, Márquez közel a címvédéshez

MTI MTI
2026.11.08. 18:57
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Marco Bezzecchi ünnepel a dobogó tetején, de a 2. helyen vgézett Marc Márquez (balra) sem lehet elégedetlen (Fotó: AFP)
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gyorsaságimotoros-világbajnokság Marc Márquez MotoGP
A MotoGP-kategóriában az olasz Marco Bezzecchi nyerte meg vasárnap a gyorsaságimotoros-világbajnokság Katari Nagydíját, míg a spanyol Marc Márquez második helyével közelebb került a címvédéshez.

 

Márquez abban az esetben bebiztosíthatta volna pályafutása nyolcadik bajnoki címét a királykategóriában, ha győz, egyúttal honfitársa, Jorge Martín pont nélkül marad, ezekből azonban egyik sem valósult meg, ugyanakkor kettejük között tovább nőt a különbség, mivel utóbbi a hetedik helyen ért célba. A világbajnoki sorozatból még két versenyhétvége van hátra, két hét múlva Portugáliába látogat a mezőny, a szezon pedig az azt követő hétvégén Valenciában zárul.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, KATARI NAGYDÍJ
MOTOGP (22 kör, 118.36 km)
1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 41:29.17 perc
2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 3.083 másodperc hátrány
3. Raúl Fernandez (spanyol, Aprilia) 3.614 mp h.
A vb állása 20 futam után (még 2 van hátra): 1. M. Márquez 431 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 371, 3. Bezzecchi 357

MOTO2 (18 kör, 96.84 km)
1. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 35:13.340
2. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 2.265 mp h.
3. Alex Escrig (spanyol, Forward) 2.285 mp h.
Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 286,5 pont, 2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 273, 3. Holgado 215

MOTO3 (16 kör, 86.08 km)
1. David Almansa (spanyol, KTM) 33:09.479
2. Adrian Fernandez (spanyol, Honda) 2.516 mp h.
3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 2.585 mp h.
Az állás: 1. (már bajnok) Quiles 392 pont, 2. Almansa 253, 3. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 216

 

gyorsaságimotoros-világbajnokság Marc Márquez MotoGP
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