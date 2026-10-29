Jorge Martín törött csuklóval is rajthoz áll a malajziai MotoGP-futamon

A MotoGP 2024-es világbajnoka múlt héten, a Phillip Island-en rendezett Ausztrál Nagydíj sprintfutamán bukott és sérült meg, a főversenyen nem is tudott rajthoz állni, távollétében így a királykategóriában hétszeres győztes honfitársa, Marc Márquez átvette tőle a vezetést az összetett pontversenyben.

A 28 éves motoros elmondta, amennyiben nem lenne esélye a világbajnoki címre, akkor gipsszel a kezén pihenne, ebben a helyzetben viszont – miután mindössze tíz pont a lemaradása – mindent meg akar tenni a sikerért.

Martínnak az orvosok zöld jelzést adtak, ugyanakkor a pénteki első szabadedzést követően további vizsgálatok várnak majd rá. A MotoGP idei küzdelmeiből a malajziait követően még három versenyhétvége van hátra.