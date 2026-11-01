MotoGP: Marc Márquez nyert Malajziában és már 44 ponttal vezet

A Ducati versenyzője már az első kanyarban az élre állt, miután megelőzve testvérét, az élről rajtoló Alex Márquezt. Honfitársuk, a pontverseny második helyén álló Jorge Martín sérülés – a jobb alkarjában lévő orsócsont törése – miatt nem tudott rajthoz állni, így Marc Márquez újabb lépést tett a nyolcadik MotoGP-világbajnoki címe, egyben pályafutása tizedik vb-győzelme felé, hiszen már csak három futam van hátra az idényből.

A második helyen Pedro Acosta, a harmadikon Alex Márquez végzett. Az összetettben 67 pontos hátránnyal harmadik olasz Marco Bezzecchi a hatodik helyen zárt Sepangban.

Ezen a hétvégén megdőlt a Malajziai Nagydíj nézőcsúcsa, hiszen összesen 196 542 szurkoló látogatott ki a pályára.

A szezon a jövő hétvégén Katarban folytatódik, de a Yamaha csapat vasárnap délután bejelentette, a Közel-Keleten uralkodó bizonytalan biztonsági helyzet miatt nem utazik el Loszailba. Ennek következtében olyan versenyzők, mint a francia Fabio Quartararo, az ausztrál Jack Miller, valamint a spanyol Alex Rins és Augusto Fernández nem lesz tagja a mezőnynek.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB

MALAJZIAI NAGYDÍJ

MOTOGP (20 kör, 110.860 km)

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 40:14.230 perc

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 4.172 másodperc hátrány

3. Alex Márquez (spanyol, Ducati) 5.955 mp

A vb állása 19 futam után (még 3 van hátra): 1. M. Márquez 399 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 355, 3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 332

MOTO2 (17 kör, 94.231 km)

1. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 35:44.732 perc

2. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 1.932 mp h.

3. Ángel Piqueras (spanyol, Kalex) 3.565 mp h.

Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 276.5 pont, 2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 273, Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 199.5

MOTO3 (15 kör, 83.145 km)

1. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 33:07.634 perc

2. Veda Pratama (indonéz, Honda) 3.734 mp h.

3. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 4.184 mp h.

Az állás: 1. (már bajnok) Quiles 376 pont, 2. David Almansa (spanyol, KTM) 228, 3. Brian Uriarte (spanyol, KTM) 205