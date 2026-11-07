MotoGP: Márquez nyerte a katari sprintfutamot, vasárnap világbajnok lehet

A két hete az ausztráliai sprintfutamon történt bukása során csuklótörést szenvedett Martín kihagyta a végül törölt Phillip Island-i főfutam mellett a Malajziai Nagydíj szombati és vasárnapi programját is, de Katarban vállalta az indulást az Apriliával. Az időmérőn a 11. rajthelyet szerezte meg, míg Marc Márquez a második lett Marco Bezzecchi mögött.

A Francesco Bagnaia és Fermín Aldeguer ütközése miatt újraindított sprintfutamon Márquez koccant Bezzecchivel, az apriliás ennek következtében elesett, a ducatis ment tovább, a sportfelügyelők egyiküket sem hibáztatták (szemben a garázsban hevesen gesztikuláló Massimo Rivola Aprilia-csapatfőnökkel). Martín közben szenzációs felzárkózást mutatott be, a második helyig jött fel, és Márquezt is támadta, de nem tudta átvenni a vezetést. A hajrára lemaradt riválisától, és az utolsó körben Fabio Di Giannantonio is megelőzte, így harmadik lett.

Márquez a hétvége előtti 44 pontos előnyéhez hozzátett öt pontot Martínnal szemben, így 49 a különbség. Ha a vb-címvédő megnyeri a vasárnap 17 órakor kezdődő főfutamot úgy, hogy Martín nem szerez pontot, 74 pontra növeli az előnyét, ami a több győzelme miatt két versenyhétvégével az idény zárása előtt biztos világbajnoki címet jelentene neki.

A katari versenyhétvégéről hiányzik a Yamaha két csapata, a japán márka vezetősége ugyanis a közel-keleti konfliktus miatt nem érezte úgy, hogy a munkatársai biztonságát garantálni tudnák, ezért nem engedte el Katarba őket. A MotoGP-t irányító Liberty Media jelezte, a Yamaha a verseny kihagyása miatt szankcióra számíthat – mindezt azok után, hogy maga a versenyhétvége megtartása is sokáig bizonytalan volt az iráni külpolitikai feszültség miatt.