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MotoGP: Márquez nyerte a katari sprintfutamot, vasárnap világbajnok lehet

I. SZ.I. SZ.
2026.11.07. 18:06
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A hősiesen küzdő Jorge Martín (jobbra) csak ráijesztett Marc Márquezre, legyőzni nem tudta (Fotó: Getty Images)
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Marc Márquez Yamaha MotoGP Jorge Martín Katari Nagydíj
Marc Márquez megnyerte a MotoGP Katari Nagydíjának szombati sprintfutamát, ezzel 49 pontra növelte előnyét a 14 nappal a csuklótörése után szenzációs teljesítménnyel hatmadik helyen célba érő Jorge Martín előtt.

A két hete az ausztráliai sprintfutamon történt bukása során csuklótörést szenvedett Martín kihagyta a végül törölt Phillip Island-i főfutam mellett a Malajziai Nagydíj szombati és vasárnapi programját is, de Katarban vállalta az indulást az Apriliával. Az időmérőn a 11. rajthelyet szerezte meg, míg Marc Márquez a második lett Marco Bezzecchi mögött.

A Francesco Bagnaia és Fermín Aldeguer ütközése miatt újraindított sprintfutamon Márquez koccant Bezzecchivel, az apriliás ennek következtében elesett, a ducatis ment tovább, a sportfelügyelők egyiküket sem hibáztatták (szemben a garázsban hevesen gesztikuláló Massimo Rivola Aprilia-csapatfőnökkel). Martín közben szenzációs felzárkózást mutatott be, a második helyig jött fel, és Márquezt is támadta, de nem tudta átvenni a vezetést. A hajrára lemaradt riválisától, és az utolsó körben Fabio Di Giannantonio is megelőzte, így harmadik lett.

Márquez a hétvége előtti 44 pontos előnyéhez hozzátett öt pontot Martínnal szemben, így 49 a különbség. Ha a vb-címvédő megnyeri a vasárnap 17 órakor kezdődő főfutamot úgy, hogy Martín nem szerez pontot, 74 pontra növeli az előnyét, ami a több győzelme miatt két versenyhétvégével az idény zárása előtt biztos világbajnoki címet jelentene neki.

A katari versenyhétvégéről hiányzik a Yamaha két csapata, a japán márka vezetősége ugyanis a közel-keleti konfliktus miatt nem érezte úgy, hogy a munkatársai biztonságát garantálni tudnák, ezért nem engedte el Katarba őket. A MotoGP-t irányító Liberty Media jelezte, a Yamaha a verseny kihagyása miatt szankcióra számíthat – mindezt azok után, hogy maga a versenyhétvége megtartása is sokáig bizonytalan volt az iráni külpolitikai feszültség miatt.

 

Marc Márquez Yamaha MotoGP Jorge Martín Katari Nagydíj
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