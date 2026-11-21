Marc Márquez a második rajthelyet szerezte meg Marco Bezzecchi mögött a Portugál Nagydíj szombat délelőtti időmérőjén, amelyet követően arról beszélt, hogy a jó pozíció megengedi neki, hogy ne kelljen kockáztatnia a sprintfutamon és a vasárnapi főversenyen. Szombat délután így is tett, a rajtnál Bezzecchi mellett Raúl Fernández is elé került, és Márquez inkább nem csatázott a két Apriliával, hanem megelégedett a harmadik hellyel, ami világbajnoki címet ért volna neki, hiszen csak annyit kellett tennie, hogy kettővel több pontot szerez Jorge Martínnál.

Amíg az Aprilia spanyolja a 6–7. helyért csazázott, Márquez kényelmesen őrizte a harmadik pozíciót, de a szemerkélő esőben bő két körrel a leintés előtt kicsúszott, és pont nélkül maradt. Így nemcsak, hogy a végül (Bezzecchi, Fernández, Álex Márquez és Pedro Acosta mögött) ötödik helyen befutó Martínnak maradt matematikai esélye a vb-címre, hanem a pole-ból a futamot megnyerő Bezzecchinek is.

A vasárnap magyar idő szerint 14 órakor kezdődő főfutam előtt Márquez 431 ponttal áll, 55 az előnye Martínhoz, 62 Bezzecchihez képest, azaz két főfutammal és egy sprinttel az idény vége előtt még nem dőlt el a vb.

Bezzecchi és Martín szombati eredménye azt is jelentette, hogy az Aprilia gyári istállója bebiztosította a csapat-vb-címet.