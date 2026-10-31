MotoGP: Martín hazautazott, Márquez 19 pontra növelte előnyét Sepangban
A Malajziai Nagydíj drámai fordulata már az időmérőn megtörtént, a múlt héten Ausztráliában bukás közben az alkarját eltörő Jorge Martín ugyanis hiába vállalta a sepangi szereplést, a három edzésből kettőt az utolsó helyen záró apriliás nem futott mért kört, és jelezte, inkább hazautazik Spanyolországba, mert nincs értelme az újabb sérülést kockáztatni. Az egyik edzésen majdnem bukott a spanyol, nem csoda, hogy bizonytalan volt a folytatást illetően, és a lehető legbölcsebb döntést hozta meg.
Így a sprintfutamot riválisa előtt tízpontos előnnyel váró Marc Márquez tudta, hogy nem kell kockáztatnia, ha nem esik el, szombaton és vasárnap is növeli előnyét a pontversenyben. A borús időben megrendezett tízkörös sprinten ennek megfelelően a biztonságra törekedett, a győzelmet elengedte, és a második helyen ért célba a KTM-es Pedro Acosta mögött, így csaknem megduplázta, 19 pontra növelte előnyét Martín előtt.
A futamot a pole-ból kezdve magabiztosan vezető Álex Márquez elesett, így nyert Acosta Márquez, Marco Bezzecchi és Ogura Ai előtt. Az eső a célba érést követő pillanatokban eredt el.
A vasárnapi főfutam – szintén Martín nélkül – nyolc órakor kezdődik.