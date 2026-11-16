MotoGP: Lecuona helyettesíti Portugáliában a sérült Bagnaiát

2026.11.16. 16:39
Fotó: Getty Images
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Francesco Bagnaia MotoGP Iker Lecuona Portugál Nagydíj
A spanyol Iker Lecuona helyettesíti a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájának hétvégi Portugál Nagydíján Francesco Bagnaiát, a gyári Ducati kétszeres világbajnok versenyzőjét, akinek másfél hete eltört a lábfeje.

A Ducati hétfőn jelentette be, hogy a 29 éves olasz motoros még nem tud rajthoz állni a Katari Nagydíj sprintfutamán elszenvedett balesete miatt. A csapat hozzátette, Bagnaiát megoperálták, jelenleg lábadozik, a cél pedig az, hogy a szezonzáró valenciai hétvégén visszatérjen.

A 26 éves Lecuona a 2023-as idény óta az idén tért vissza „beugróként” a MotoGP-be, a Magyar Nagydíjon és legutóbb, Katarban egyaránt Álex Márquezt helyettesítette a Gresini istálló Ducatijának nyergében, a brit, az ausztrál, valamint a malajziai hétvégén pedig a csapat másik motorosa, az ugyancsak spanyol Fermín Aldeguer versenygépét vezette.

A MotoGP Portugál Nagydíja vasárnap 14 órakor rajtol Portimaóban.

Francesco Bagnaia MotoGP Iker Lecuona Portugál Nagydíj
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