MotoGP: Lecuona helyettesíti Portugáliában a sérült Bagnaiát

A Ducati hétfőn jelentette be, hogy a 29 éves olasz motoros még nem tud rajthoz állni a Katari Nagydíj sprintfutamán elszenvedett balesete miatt. A csapat hozzátette, Bagnaiát megoperálták, jelenleg lábadozik, a cél pedig az, hogy a szezonzáró valenciai hétvégén visszatérjen.

A 26 éves Lecuona a 2023-as idény óta az idén tért vissza „beugróként” a MotoGP-be, a Magyar Nagydíjon és legutóbb, Katarban egyaránt Álex Márquezt helyettesítette a Gresini istálló Ducatijának nyergében, a brit, az ausztrál, valamint a malajziai hétvégén pedig a csapat másik motorosa, az ugyancsak spanyol Fermín Aldeguer versenygépét vezette.

A MotoGP Portugál Nagydíja vasárnap 14 órakor rajtol Portimaóban.