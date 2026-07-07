A spanyolok megtették, amit a brazilok nem tudtak – a végén csapott le a tiki-taka

A Portugália–Spanyolország mérkőzést egészében nézve azt mondhatjuk, egy kiegyensúlyozott találkozón, a minimális fölényben játszó és a végén jobban koncentráló spanyolok győztek 1–0-ra a 91. percben szerzett góllal. Ha összességében nézzük a meccs képét leginkább meghatározó adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy szinte mindenben egy kicsivel teljesítettek jobban a spanyolok – a labdabirtoklástól (55.4–44.6 százalék a javukra), a pontos passzok számán át (476–357) a lövések (15–10), illetve a kaput eltaláló lövések (6–2) számában is, ahogy a játékosok összes megmozdulását számszerűsítő, átlagos teljesítményindex (6.12–6.01) tekintetében is.

Ugyanakkor, ha részleteiben, a mérkőzés egyes szakaszaira, negyedórás bontásokban vizsgáljuk meg az adatokat, akkor egy igazi edzői mesterterv rajzolódik ki a számokból.

A spanyolok ugyan igyekeztek tekintélyt parancsolóan kezdeni, 60 százalékos labdabirtoklással, majdnem negyvennel több passzal, mint amit a portugáloktól láthattunk, és három lövéssel, utána viszont egyértelműen átadták a kezdeményezés lehetőségét a portugáloknak, nem kezdték el a magas letámadásokat, hagyták, hogy az ellenfél felvezesse a labdát. A második negyedórás szakaszban már a portugálok passzoltak többet és a labda is többet volt náluk (51.2–48.8 százalék). Más kérdés, hogy bár a területet jobban átengedték a portugáloknak, lövést nem engedtek nekik, miközben ültek a spanyol kontrák. Ebben a szakaszban, a 16. percben alakult ki az első félidő egyik nagy helyzete is, amikor Lamine Yamal elment a jobb oldalon, majd a szóló végén lőtt, de Diogo Costa védett, majd a kipattanónál Álex Baena lövését is hárította.

A 30. perctől aztán a spanyolok lassan állandósuló, enyhe mezőnyfölénybe kerültek, de nagy kockázatot nem vállaltak a vezetés megszerzése érdekében. Figyeltek arra, ha indítanak is letámadást, ne nyíljon nagy terület az első sor mögött, így viszont nem beszélhettünk arról, hogy a saját tizenhatosa elé szögeznék a portugálokat, akik képesek voltak megtartani a labdát az ellenfél térfelén is, megvoltak a maguk lehetőségei, az egyik spanyol védőn, Pedro Porrón megpattanó labda révén kapufáig is eljutottak.

A meccs képe a 60. perc körül (az ötödik negyedórás szakaszhoz érve) kezdett fokozatosan megváltozni, és egyre szembeötlőbbé vált a spanyolok fölénye. Ebben egyrészt szerepet játszott, hogy sérülés miatt az 56. percben le kellett cserélni Lamine Yamal őrzőjét, Nuno Mendest, akit a szélen addig csak egyszer tudtak megkerülni a spanyolok, utána viszont több lövésig is eljutottak a jobb oldalról, Yamal és Dani Olmo révén is. A 61. és a 75. perc között a spanyolok négy lövéssel is próbálkoztak, a portugálok eggyel sem.

Mendes kiválása érzékeny veszteség volt a portugálok számára: 4/4-es

A leginkább aztán az utolsó negyedórában vették át az irányítást Yamalék, amikor a legmagasabb, 30 százalékos labdabirtoklási különbséget érték el (65–35 százalék), és a passzaik száma is ebben a szakaszban volt a legmagasabb, 106, míg a portugálok csak 49-szer passzoltak ebben a periódusban. Itt lépett leginkább működésbe a spanyol tiki-taka, a sok rövid passzal és a kiugratási kísérletekkel. Ekkor próbálkozott a legtöbb gólhelyzetet teremtő kulcspasszal is a spanyol csapat negyedórás bontásokban vizsgálva. Az átlagos egyéni teljesítményindexeket nézve is ebben volt a legnagyobb különbség a két csapat között a spanyolok javára, akik egyre többet vállalkoztak és a portugálok több kisebb hibával játszottak.

A SportsBase-nél Yamal volt a meccs legjobbja: 44 támadásban játszott szerepet, három lövéséből kettő eltalálta a kaput, a támadópasszok 78 százaléka sikeres volt (9/7), a cselmutatója 6/2, és volt három szerelése is

Ekkor már érződött, hogy a spanyolok el akarják dönteni a meccset, nem szeretnének hosszabbítást. Erre ráerősített Luis de la Fuente szövetségi kapitány, egyrészt azzal, hogy váltottak a letámadásokban, előbb kezdték, kevesebb teret hagytak a portugáloknak a labdakihozatalokban, és ehhez hozzájárult három csere is, akik egyértelműen aktívabbá tették a támadójátékot – beállt Fabián Ruiz, Ferran Torres és Mikel Merino is. Utóbbi kettő hozta össze a spanyolok győztes gólját is. Egy szabadrúgás és háromszögben körbe járatott passzok után Torres ugratta ki Merinót, aki a legtisztább spanyol helyzetet kilenc méterről gólra váltotta.

Fuente kivárásra alapozó terve tökéletesen működött. A fáradó portugálok a hajárban már nem tudtak ritmust váltani, a cserék nem tettek hozzá a játékhoz, sőt... A 83. percben Vitinha helyére becserélt Bernardo Silva követte el azt a szabálytalanságot, ami után meg tudták bontani a kicsiben elvégzett szabadrúgással a portugál védelmet, nem volt középen blokkoló ember, amikor Merino a passzt kapta a gól előtt. Elöl pedig hiába erőlködtek a portugálok, kaput eltaláló lövésig nem jutottak el ebben a szakaszban, Cristiano Ronaldót sem találták már meg labdával a társak. Most nem jött be Goncalo Ramos, mint a horvátok ellen, amikor a 94. percben gólt szerzett, hiányzott középen a frissítés.

Cristiano Ronaldo nem tudott hozzátenni a portugálok játékához: 17 akcióban vett részt, a támadópárharcaiból csak egyet tudott megnyerni, nem volt sikeres csele és támadópassza (Forrás: SportsBase)

A spanyolok a portugálok ellen képesek voltak arra, amire egy nappal korábban a brazilok a norvégokkal szemben nem. A dél-amerikaiakat irányító Carlo Ancelotti nem tudott változtatni a játék képén: az utolsó negyedóra azon a meccsen is gól nélküli döntetlennel kezdődött meg, de hiába állt be Neymar, a brazilok a folytatásban is sokkal kevesebbe birtokolták a labdát, nem tudták nyomás alá helyezni a norvégokat, akik 2–1-re győztek.

A spanyol mesterterv, a visszafogottabb, inkább kontrákra építő kezdés után az utolsó negyedórában ritmusváltás, agresszívebb letámadás a folytatásban is működhet a spanyolok részéről, akár olyan, talán még erősebb ellenfelekkel szemben is, mint a francia válogatott, bár a franciák alighanem tudnak majd frissíteni a meccs hajrájára, szemben a portugálokkal. Ezzel együtt jól látszik, a spanyol válogatott nemcsak a pályán, hanem a kispadon is erős, legyen szó akár a cserejátékosokról, akár a szövetségi kapitányról.

1.–15. perc 16.–30. perc 31.–45.+ perc 46.–60. perc 61.–75. perc 76.–92. perc Teljes meccs Labdabirtoklás 39.6–60.4% 51.2–48.8% 45–55% 42.6–57.4% 44–56 % 35–65% 44.6–55.4% Sikeres passzok (passzpontosság) 58 (82%)–99 (88%) 57 (92%)–44 (83%) 77 (84%)–101 (89%) 52 (81%)–76 (88%) 46 (85%)–57 (88%) 49 (74%)–106 (90%) 357 (84%)–467 (88%) Kulcspasszok 2–1 0–1 1–1 1–0 0–1 1–3 7–7 Lövés/kaput eltaláló/kaput el nem találó

3/1/2 (1 blokkolt)–3/1/2 0–3/2/1 2/1/1 (1)–2/0/2 1/0/1–0 0–4/2/2(2) 2/0/2 (1)–3/1/2 (1) 10/2/8 (3)–15/6/9 (3) Teljesítményindex 6.01–6.12 6.04–6.04 6.17–6.14 6.09–6.04 6.06–6.02 5.96–6.21 6.43–6.72 A PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI SZAKASZOKRA BONTVA – A GYŐZTES GÓLIG

Forrás: whoscored.com

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)

Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (Bernardo Silva, 83.) – Pedro Neto (F. Conceicao, 83.), Bruno Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Merino (90+1.)

SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!