A spanyolok megtették, amit a brazilok nem tudtak – a végén csapott le a tiki-taka
A Portugália–Spanyolország mérkőzést egészében nézve azt mondhatjuk, egy kiegyensúlyozott találkozón, a minimális fölényben játszó és a végén jobban koncentráló spanyolok győztek 1–0-ra a 91. percben szerzett góllal. Ha összességében nézzük a meccs képét leginkább meghatározó adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy szinte mindenben egy kicsivel teljesítettek jobban a spanyolok – a labdabirtoklástól (55.4–44.6 százalék a javukra), a pontos passzok számán át (476–357) a lövések (15–10), illetve a kaput eltaláló lövések (6–2) számában is, ahogy a játékosok összes megmozdulását számszerűsítő, átlagos teljesítményindex (6.12–6.01) tekintetében is.
Ugyanakkor, ha részleteiben, a mérkőzés egyes szakaszaira, negyedórás bontásokban vizsgáljuk meg az adatokat, akkor egy igazi edzői mesterterv rajzolódik ki a számokból.
A spanyolok ugyan igyekeztek tekintélyt parancsolóan kezdeni, 60 százalékos labdabirtoklással, majdnem negyvennel több passzal, mint amit a portugáloktól láthattunk, és három lövéssel, utána viszont egyértelműen átadták a kezdeményezés lehetőségét a portugáloknak, nem kezdték el a magas letámadásokat, hagyták, hogy az ellenfél felvezesse a labdát. A második negyedórás szakaszban már a portugálok passzoltak többet és a labda is többet volt náluk (51.2–48.8 százalék). Más kérdés, hogy bár a területet jobban átengedték a portugáloknak, lövést nem engedtek nekik, miközben ültek a spanyol kontrák. Ebben a szakaszban, a 16. percben alakult ki az első félidő egyik nagy helyzete is, amikor Lamine Yamal elment a jobb oldalon, majd a szóló végén lőtt, de Diogo Costa védett, majd a kipattanónál Álex Baena lövését is hárította.
A 30. perctől aztán a spanyolok lassan állandósuló, enyhe mezőnyfölénybe kerültek, de nagy kockázatot nem vállaltak a vezetés megszerzése érdekében. Figyeltek arra, ha indítanak is letámadást, ne nyíljon nagy terület az első sor mögött, így viszont nem beszélhettünk arról, hogy a saját tizenhatosa elé szögeznék a portugálokat, akik képesek voltak megtartani a labdát az ellenfél térfelén is, megvoltak a maguk lehetőségei, az egyik spanyol védőn, Pedro Porrón megpattanó labda révén kapufáig is eljutottak.
A meccs képe a 60. perc körül (az ötödik negyedórás szakaszhoz érve) kezdett fokozatosan megváltozni, és egyre szembeötlőbbé vált a spanyolok fölénye. Ebben egyrészt szerepet játszott, hogy sérülés miatt az 56. percben le kellett cserélni Lamine Yamal őrzőjét, Nuno Mendest, akit a szélen addig csak egyszer tudtak megkerülni a spanyolok, utána viszont több lövésig is eljutottak a jobb oldalról, Yamal és Dani Olmo révén is. A 61. és a 75. perc között a spanyolok négy lövéssel is próbálkoztak, a portugálok eggyel sem.
A leginkább aztán az utolsó negyedórában vették át az irányítást Yamalék, amikor a legmagasabb, 30 százalékos labdabirtoklási különbséget érték el (65–35 százalék), és a passzaik száma is ebben a szakaszban volt a legmagasabb, 106, míg a portugálok csak 49-szer passzoltak ebben a periódusban. Itt lépett leginkább működésbe a spanyol tiki-taka, a sok rövid passzal és a kiugratási kísérletekkel. Ekkor próbálkozott a legtöbb gólhelyzetet teremtő kulcspasszal is a spanyol csapat negyedórás bontásokban vizsgálva. Az átlagos egyéni teljesítményindexeket nézve is ebben volt a legnagyobb különbség a két csapat között a spanyolok javára, akik egyre többet vállalkoztak és a portugálok több kisebb hibával játszottak.
Ekkor már érződött, hogy a spanyolok el akarják dönteni a meccset, nem szeretnének hosszabbítást. Erre ráerősített Luis de la Fuente szövetségi kapitány, egyrészt azzal, hogy váltottak a letámadásokban, előbb kezdték, kevesebb teret hagytak a portugáloknak a labdakihozatalokban, és ehhez hozzájárult három csere is, akik egyértelműen aktívabbá tették a támadójátékot – beállt Fabián Ruiz, Ferran Torres és Mikel Merino is. Utóbbi kettő hozta össze a spanyolok győztes gólját is. Egy szabadrúgás és háromszögben körbe járatott passzok után Torres ugratta ki Merinót, aki a legtisztább spanyol helyzetet kilenc méterről gólra váltotta.
Fuente kivárásra alapozó terve tökéletesen működött. A fáradó portugálok a hajárban már nem tudtak ritmust váltani, a cserék nem tettek hozzá a játékhoz, sőt... A 83. percben Vitinha helyére becserélt Bernardo Silva követte el azt a szabálytalanságot, ami után meg tudták bontani a kicsiben elvégzett szabadrúgással a portugál védelmet, nem volt középen blokkoló ember, amikor Merino a passzt kapta a gól előtt. Elöl pedig hiába erőlködtek a portugálok, kaput eltaláló lövésig nem jutottak el ebben a szakaszban, Cristiano Ronaldót sem találták már meg labdával a társak. Most nem jött be Goncalo Ramos, mint a horvátok ellen, amikor a 94. percben gólt szerzett, hiányzott középen a frissítés.
A spanyolok a portugálok ellen képesek voltak arra, amire egy nappal korábban a brazilok a norvégokkal szemben nem. A dél-amerikaiakat irányító Carlo Ancelotti nem tudott változtatni a játék képén: az utolsó negyedóra azon a meccsen is gól nélküli döntetlennel kezdődött meg, de hiába állt be Neymar, a brazilok a folytatásban is sokkal kevesebbe birtokolták a labdát, nem tudták nyomás alá helyezni a norvégokat, akik 2–1-re győztek.
A spanyol mesterterv, a visszafogottabb, inkább kontrákra építő kezdés után az utolsó negyedórában ritmusváltás, agresszívebb letámadás a folytatásban is működhet a spanyolok részéről, akár olyan, talán még erősebb ellenfelekkel szemben is, mint a francia válogatott, bár a franciák alighanem tudnak majd frissíteni a meccs hajrájára, szemben a portugálokkal. Ezzel együtt jól látszik, a spanyol válogatott nemcsak a pályán, hanem a kispadon is erős, legyen szó akár a cserejátékosokról, akár a szövetségi kapitányról.
|1.–15. perc
|16.–30. perc
|31.–45.+ perc
|46.–60. perc
|61.–75. perc
|76.–92. perc
|Teljes meccs
|Labdabirtoklás
|39.6–60.4%
|51.2–48.8%
|45–55%
|42.6–57.4%
|44–56 %
|35–65%
|44.6–55.4%
|Sikeres passzok (passzpontosság)
|58 (82%)–99 (88%)
|57 (92%)–44 (83%)
|77 (84%)–101 (89%)
|52 (81%)–76 (88%)
|46 (85%)–57 (88%)
|49 (74%)–106 (90%)
|357 (84%)–467 (88%)
|Kulcspasszok
|2–1
|0–1
|1–1
|1–0
|0–1
|1–3
|7–7
|Lövés/kaput eltaláló/kaput el nem találó
|3/1/2 (1 blokkolt)–3/1/2
|0–3/2/1
|2/1/1 (1)–2/0/2
|1/0/1–0
|0–4/2/2(2)
|2/0/2 (1)–3/1/2 (1)
|10/2/8 (3)–15/6/9 (3)
|Teljesítményindex
|6.01–6.12
|6.04–6.04
|6.17–6.14
|6.09–6.04
|6.06–6.02
|5.96–6.21
|6.43–6.72
Forrás: whoscored.com
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)
Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (Bernardo Silva, 83.) – Pedro Neto (F. Conceicao, 83.), Bruno Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Merino (90+1.)
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