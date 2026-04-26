MotoGP: Alex Márquez nyerte a Spanyol Nagydíjat

A jerezi versenyen egyetlen kör volt, amelyben nem ő állt az élen, bátyja, a szombati sprintben diadalmaskodó, vb-címvédő Marc Márquez azonban a második körben kiesett.

Ez volt az első viadal ebben a szezonban, melyen nem az olasz Marco Bezzecchi győzött. Az Aprilia versenyzője ugyanakkor másodikként látta meg a kockás zászlót, így továbbra is nagy fölénnyel vezet összetettben. A vb-sorozat két hét múlva Franciaországban folytatódik.

SPANYOL NAGYDÍJ

MotoGP (25 kör, 110,575 km)

1. Alex Márquez (spanyol, Ducati) 40:48.861 perc

2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 1.903 másodperc hátrány

3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 5.796 mp h.

Az állás: 1. Bezzecchi 101 pont, 2. Jorge Martin (spanyol, Aprilia) 90, 3. Di Giannantonio 71

Moto2 (21 kör, 92,888 km)

1. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 35:17.948 perc

2. Maneul Gonzalez (spanyol, Kalex) 0.885 másodperc hátrány

3. Collin Veijer (holland, Kalex) 1.107 mp h.

Az állás: 1. Manuel Gonzalez 59,5 pont, 2. Agius 50, 3. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 45

Moto3 (19 kör, 84,037 km)

1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 33:23.556 perc

2. Adrian Fernandez (spanyol, Honda) 1.991 másodperc hátrány

3. David Munoz (spanyol, KTM) 2.009 mp h.

Az állás: 1. Quiles 90 pont, 2. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 53, 3. Fernandez 49