MotoGP: Alex Márquez nyerte a Spanyol Nagydíjat

2026.04.26. 16:25
Alex Márquez hazai pályán győzött (Fotó: Getty Images)
MotoGP Spanyol Nagydíj Álex Márquez
Alex Márquez nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában (MotoGP) a vasárnapi Spanyol Nagydíjat.

A jerezi versenyen egyetlen kör volt, amelyben nem ő állt az élen, bátyja, a szombati sprintben diadalmaskodó, vb-címvédő Marc Márquez azonban a második körben kiesett.

Ez volt az első viadal ebben a szezonban, melyen nem az olasz Marco Bezzecchi győzött. Az Aprilia versenyzője ugyanakkor másodikként látta meg a kockás zászlót, így továbbra is nagy fölénnyel vezet összetettben. A vb-sorozat két hét múlva Franciaországban folytatódik.

SPANYOL NAGYDÍJ
MotoGP (25 kör, 110,575 km)
1. Alex Márquez (spanyol, Ducati) 40:48.861 perc 
2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 1.903 másodperc hátrány 
3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 5.796 mp h. 
Az állás: 1. Bezzecchi 101 pont, 2. Jorge Martin (spanyol, Aprilia) 90, 3. Di Giannantonio 71

Moto2 (21 kör, 92,888 km)
1. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 35:17.948 perc 
2. Maneul Gonzalez (spanyol, Kalex) 0.885 másodperc hátrány 
3. Collin Veijer (holland, Kalex) 1.107 mp h. 
Az állás: 1. Manuel Gonzalez 59,5 pont, 2. Agius 50, 3. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 45

Moto3 (19 kör, 84,037 km)
1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 33:23.556 perc 
2. Adrian Fernandez (spanyol, Honda) 1.991 másodperc hátrány 
3. David Munoz (spanyol, KTM) 2.009 mp h. 
Az állás: 1. Quiles 90 pont, 2. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 53, 3. Fernandez 49

 

