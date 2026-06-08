Gyulay Zsolt: A Hungaroring jelen állapotában nem alkalmas a MotoGP fogadására
– Összességében hogyan látta ezt a hétvégét?
– Tisztában voltunk vele, hogy későn születtek meg a döntések a MotoGP futamával kapcsolatban, ahhoz képest a nemzetközi jogtulajdonos szerint nagyon jól sikerült a verseny, szakmailag is élvezetes volt, szerencsére a bukások nem kisérték súlyos sérülések, még ha a motorsportban benne is lehet – mondta Gyulay Zsolt a Nemzeti Sportnak. – Látványos és élvezetes futamokat láthattunk.
– Mennyire nehezítette meg a hétvégére való felkészülést, hogy ahogy említette is, a promóteri feladatok márciusban kerültek csak önökhöz?
– Számunkra szokatlan szituáció volt, hiszen a Formula–1 esetében mi vagyunk a promóterek, a szervezők, a rendezők, és a sportszakmai szervezők is. Ebben az esetben csak promóterek voltunk, a sportszakmai része a Balaton Park kezében volt, a szervezés pedig az NRÜ-höz tartozott, ilyen szempontból nehéz volt összefogni ezt. A közel 40 éves rutinunk azonban sokat segített ebben a helyzetben.
– Még a Magyar Nagydíj előtt lehetett olvasni arról a médiában, hogy a hétvége folyamán tárgyaló asztalhoz ülnek a jogtulajdonossal a jövőt illetőn. Mi lehet a MotoGP magyarországi sorsa?
– Az új kormány álláspontja szükséges ehhez, mi, mint Hungaroring, készen állunk. Azt tudni kell, hogy hosszú távon eredetileg is az volt a jogtulajdonos terve, hogy a Hungaroringre menjen a MotoGP mezőnye is. Azt gondolom, hogy mivel van egy ilyen pályánk, amelyet ráadásul most újítottak fel, akkor ez a logikus lépés, így a két legnagyobb világsorozat hazai versenye oda költözne. A Hungaroring azonban jelen állapotában nem alkalmas a MotoGP fogadására. Ha egy olyan döntés születik, hogy a Hungaroring átalakítását folytatni lehet, akkor mi ennek örülünk és szívesen fogadjuk a sorozatot a jövőben.
– Mennyire kellene belenyúlni a mogyoródi pálya vonalvezetésébe, milyen változtatásokra lenne szükség?
– Több pálya is van, ami mindkét sorozatot fogadja. A változások a rázóköveket érintenék, de majdnem mindegyik bukóteret is, főleg az egyes és a tizennégyes kanyarnál, de a sikánnál is szükséges lenne alakítani ezeken. A FIM és az FIA előírásainak is meg kellene felelni, de erre megvan a szimulációnk, ezt már régebben elkészítettük. Szükséges egy költségbecslés és egy kiviteli terv, és akkor meg lehet mondani, hogy pontosan mikor és mennyiből készülnének el ezek a módosítások. A Hungaroring felújítása még nem teljesen fejeződött be, hiszen az utolsó szakasz, a tizennégyes és egyes kanyar lelátóit be kell fejezni, ezt az átalakításokkal szépen meg lehetne csinálni és akkor egy kombinált pályává válna a Hungaroring.
– Másfél hónap múlva, július végén rendezik meg a Formula–1-es hétvégét a Hungaroringen, hogyan állnak az előkészületekkel?
– A napokban túlszárnyaltuk a tavalyi bevételeket euróban, ilyen szempontból nagyszerű a helyzet, biztosan telt ház fogadja majd a mezőnyt.