Gyulay Zsolt: A Hungaroring jelen állapotában nem alkalmas a MotoGP fogadására

– Összességében hogyan látta ezt a hétvégét?

– Tisztában voltunk vele, hogy későn születtek meg a döntések a MotoGP futamával kapcsolatban, ahhoz képest a nemzetközi jogtulajdonos szerint nagyon jól sikerült a verseny, szakmailag is élvezetes volt, szerencsére a bukások nem kisérték súlyos sérülések, még ha a motorsportban benne is lehet – mondta Gyulay Zsolt a Nemzeti Sportnak. – Látványos és élvezetes futamokat láthattunk.

– Mennyire nehezítette meg a hétvégére való felkészülést, hogy ahogy említette is, a promóteri feladatok márciusban kerültek csak önökhöz?

– Számunkra szokatlan szituáció volt, hiszen a Formula–1 esetében mi vagyunk a promóterek, a szervezők, a rendezők, és a sportszakmai szervezők is. Ebben az esetben csak promóterek voltunk, a sportszakmai része a Balaton Park kezében volt, a szervezés pedig az NRÜ-höz tartozott, ilyen szempontból nehéz volt összefogni ezt. A közel 40 éves rutinunk azonban sokat segített ebben a helyzetben.

– Még a Magyar Nagydíj előtt lehetett olvasni arról a médiában, hogy a hétvége folyamán tárgyaló asztalhoz ülnek a jogtulajdonossal a jövőt illetőn. Mi lehet a MotoGP magyarországi sorsa?

– Az új kormány álláspontja szükséges ehhez, mi, mint Hungaroring, készen állunk. Azt tudni kell, hogy hosszú távon eredetileg is az volt a jogtulajdonos terve, hogy a Hungaroringre menjen a MotoGP mezőnye is. Azt gondolom, hogy mivel van egy ilyen pályánk, amelyet ráadásul most újítottak fel, akkor ez a logikus lépés, így a két legnagyobb világsorozat hazai versenye oda költözne. A Hungaroring azonban jelen állapotában nem alkalmas a MotoGP fogadására. Ha egy olyan döntés születik, hogy a Hungaroring átalakítását folytatni lehet, akkor mi ennek örülünk és szívesen fogadjuk a sorozatot a jövőben.