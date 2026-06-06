Marc Márquez nyerte meg a sprintfutamot a Balaton Parkban

Szombati délután a hétvégi első versenyét rendezték meg a MotoGP számára, a 13 körös Tissot Sprintet. A rajt előtt látványos helikopterbemutató adta meg az alaphangot, majd szép lassan kiürült a rajtrács, és csak a 22 versenyző maradt ott. A felvezető kört követően nem sokáig tartották ki a piros lámpákat, szinte rögtön elrajtoltatták a mezőnyt.

A tülekedést nagyobb probléma nélkül abszolválták a versenyzők. Márquez maradt az élen, mögötte Acosta is megőrizte a második helyét. Mögöttük az eddig visszafogottabb teljesítményt nyújtó világbajnoki éllovas Marco Bezzecchi a hatodik helyről egészen a harmadikig tört előre. Fermín Aldeguer azonban ezt nem akarta annyiban hagyni, folyamatosan támadta az olaszt, ám a negyedik körben Aldeguer alatt megindult a motor egy kanyarkombinációban, tudott korrigálni, de Bezzecchi elhúzott, sőt még Raúl Fernández is elment mellette. Utóbbit gyorsan visszaelőzte, ám később ismét mögé került.

Az élen közben Márquez gyorsan kiépített egy viszonylagos kényelmes, két másodperc körüli előnyt, Acosta nem tudta tartani vele a lépést, de Bezzecchi sem tudott zárkózni rájuk. Sőt, az Aprilia pilótájának inkább hátrafelé kellett figyelnie, a nyakán volt Fernández és Aldegeuer is. Utóbbi nagy erőkkel próbált előzni, aminek egy alkalommal majdnem kavicságy lett a vége, de BK8 Gresini Racing pilótája megmentette a szituációt, viszont egy másodpercen kívülre csúszott.

A folytatásban már nem történt jelentősebb támadás, Márquez sérülését követően először ünnepelhetett győzelmet.

Vasárnap délután 14 órától rendezik meg a 26 körös nagydíjat.

MOTOGP

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR

Sprintfutam (13 kör, 52.975 km)

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 21:22.047 perc

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 1.548 másodperc hátrány

3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 2.722 mp.h.

A vb állása: 1. Bezzecchi 180 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 160, 3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 134