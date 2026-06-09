MotoGP: csak pozitív visszajelzéseket kaptak a balatoni futam szervezői

Walterné Dancsó Adrienn, a létesítmény operatív igazgatója erről az M4 Sport Nemzeti sporthíradó című műsorában beszélt kedden, kiemelve, hogy a nemzetközi sportági szövetség (FIM) biztonságért felelős delegáltja mindent tökéletesnek talált a hétvége folyamán, és azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a Balaton mellett elhelyezkedő pályának semmiben nem kell változtatnia a jövőre nézve.

„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy át tudtuk hidalni azokat az apróságokat, amelyekre tavaly hívták fel a figyelmünket. Ezek nem kritikai észrevételek voltak, inkább javítási szándékkal fogalmazták meg őket” – mondta az operatív igazgató. Hozzátette, egy-egy hiba a versenyzők részéről minden futamon „benne van”, ezért van szükség a legbiztonságosabb bukóterekre, ugyanakkor a motorsportban előfordulnak olyan balesetek is, amelyekre a pálya előzetesen nem tud felkészülni.

„Kevés volt a rendelkezésre álló idő, a promótert illető változások miatt sokáig kellett várnunk a végső igenre, de még ezt megelőzően megtettük a szükséges lépéseket, hiszen a Magyar Motorsport Szövetséggel együttműködésben megtartottuk a sportbírói képzést és továbbképzést, így majdnem száz fővel bővült az eddig meglévő sportszakmai csapat” – nyilatkozott Walterné Dancsó Adrienn. Hozzátette, a promóteri feladatokat ellátó Hungaroring Sport Zrt., valamint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) is a legjobb tudása szerint, maximális odaadással látta el a feladatát, így az idő rövidsége miatt kialakult nehézségek ellenére sikeres volt a rendezés.

„Elbízni nem fogjuk magunkat, de büszkék vagyunk az eseményre és köszönjük a teljes stáb, az összes partnerünk, valamint a teljes sportszakma munkáját. A mostani tapasztalatokat jövőre felhasználjuk, és ha újabb kérés érkezik a pályát illetően, akkor természetesen annak is eleget fogunk tenni” – mondta.

A jövőről Walterné Dancsó Adrienn elmondta, bár van arra vonatkozó szándék, hogy a MotoGP versenyeinek Magyarországon a Hungaroring adjon otthont, a mogyoródi Formula–1-es pálya jelen állapotában erre nem alkalmas és nem rendelkezik azzal a licenccel, ami lehetővé tenné, hogy ott gyorsaságimotoros vb-viadalt tartsanak.

„A mi pályánk rendelkezik ezzel a licenccel, három évre készültünk a MotoGP-vel, így optimisták vagyunk és várjuk vissza a mezőnyt” – jelentette ki.

A MotoGP sprintfutamát és Magyar Nagydíját a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is a kategóriában hétszeres, összesen kilencszeres világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol kiválósága nyerte a Balaton Parkban.