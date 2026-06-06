MotoGP: Márquez indulhat az élről a Magyar Nagydíjon

Szombaton jóval kedvezőbb időjárás fogadta a Magyar Nagydíj népes mezőnyét és szurkolóit, mint pénteken, a felhők tovaszálltak, szikrázó napsütésben indították be a motorokat a Moto3 csapatai reggel. Később a Moto2-é volt a terep, majd következett a MotoGP 2. szabadedzése. Az utolsó simításokra készültek a csapatok és a versenyzők, hiszen a gyakorlás után rövid szünetet követően már az időmérő első szakasza következett a programban. A 30 perces 2. szabadedzésen Marc Márquez motorozta a leggyorsabb időt, 1:37.43-mal, mögötte Fabio Di Giannantonio végzett, és a pénteki edzést meggyőző fölénnyel megnyerő Pedro Acosta zárt a harmadik helyen.

Az időmérőt Acosta, Di Giannantonio, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, Ogura Ai, Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Diogo Moreira, Jorge Martín valamint Jack Miller nyugodtabban várhatta, legalábbis a Q1-et, hiszen ők végeztek a pénteki edzésen a legjobb tízben, így automatikusan bejutottak a Q2-be. A maradék két helyért gurult pályára a mezőny többi része az időmérő első szakaszában. A pénteken haloványabb teljesítményt nyújtó Francesco Bagnaia javított és az első helyen végzett 1:37.443-as idővel, mögötte Luca Marini zárt másfél tizedes hátrányban, ők ketten készülhettek a Q2-re, amelyben már a pole pozíció volt a tét.

A hétvége egyik legfontosabb része következett, és ezt a szakaszt a világbajnoki címvédő Marc Márquez egy hibával kezdte, az első kanyarban eldőlt a motorjával, szerencséjére gyorsan vissza tudott térni a pályára, a motorja sem sérült meg. A spanyol első mért köre még óvatosabbra sikerült, de aztán elkapta a fonalat, és rögtön az élmezőnybe ugrott. Az első friss gumikon futott időket követően Acosta állt az élre, mögötte Márquez, majd Raúl Fernandez állt. A többség behajtott a bokszba új gumikért, a második nekifutásban már látszódott, hogy reálisan két pilóta között dőlhet el a pole, Acosta és Márquez vívott harcot az első rajtkockáért. Egymást próbálták felülmúlni, tizedek döntöttek közöttük végig, hol az egyik, hol a másik állt a táblázat elejére. Ebből a libikókából 63 ezreddel a címvédő került ki győztesen, aki a tavalyi balatoni uralma után ismét elkapta a fonalat a Magyar Nagydíjon. Teljesítménye már csak azért is elképesztő, mert lábsérülését és néhány hetes kihagyást követően a múlt heti olaszországi versenyen tért csak vissza. Márquez mögött Acosta végzett, a harmadik rajtkockát Fermín Aldeguer szerezte meg, a negyedik helyről pedig Fabio Di Giannantonio rajtolhat majd. A világbajnokságot vezető Aprilla-párosból Marco Bezzecchi a 6., míg Jorge Martín a 8. pozícióból várhatja a lámpák kialvását a délután háromkor kezdődő sprintfutamon.

MotoGP. Időmérő edzés.

1. M. Márquez 1:36.785

2. P. Acosta 0.053 mp. h.

3. F. Aldeguer 0.340 mp. h.

4. F. Di Giannantonio 0.447 mp. h.

5. F. Bagnaia 0.532 mp. h.

6. M. Bezzecchi 0.643 mp. h.

7. R. Fernández 0.763 mp. h.

8. J. Martín 0.789 mp. h.

9. L. Marini 0.820 mp. h.

10. A. Ogura 0.844 mp. h.